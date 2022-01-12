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Депутат бундестага Рот: борьба с «Северным потоком — 2» вызвана желанием США продавать СПГ

Противодействие запуску "Северного потока — 2" в значительной степени объясняется экономическими интересами других стран, заявил в интервью Handelsblatt глава комитета по внешней политике бундестага, социал-демократ Михаэль Рот.
РИА Новости
"Сегодня значительная часть критики трубопровода обусловлена собственными интересами. В конце концов, США хотят продавать в Европе свой дорогой сжиженный природный газ", — подчеркнул Рот.
РИА Новости
Депутат бундестага отметил, что вопрос газопровода вызывает споры "даже среди наших партнеров".
РИА Новости
Таже Рот призвал Россию гарантировать продолжение транзита газа через Украину после 2024 года.
RT на русском

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Депутат бундестага Рот объяснил борьбу США с «Северным потоком — 2»
RT на русском20:55
В Германии заявили, что борьба США с «Северным потоком - 2» связана с желанием продавать свой газ
Комсомольская правда20:36
Депутат бундестага Рот: борьба с «Северным потоком — 2» вызвана желанием США продавать СПГ
РИА Новости18:33
Депутат бундестага Рот: отказ в запуске «Северного потока-2» связан с интересами США
Lenta.ru20:16
В Германии заявили, что борьба с СП-2 вызвана планами США на газовый рынок
Аргументы и Факты20:09
Депутат бундестага Рот: борьба с «Северным потоком - 2» вызвана интересами США в Европе
Газета.Ru18:51
Депутат Бундестага Рот объяснил борьбу с «Северным потоком – 2» желанием США продавать СПГ
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