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Депутат бундестага Рот: отказ в запуске «Северного потока-2» связан с интересами США

Противодействие запуску российского проекта газопровода «Северный поток-2» можно объяснить экономическими интересами США.
Lenta.ru
Противодействие запуску "Северного потока — 2" в значительной степени объясняется экономическими интересами других стран, заявил в интервью Handelsblatt глава комитета по внешней политике бундестага, социал-демократ Михаэль Рот.
РИА Новости
"Сегодня значительная часть критики трубопровода обусловлена собственными интересами. В конце концов, США хотят продавать в Европе свой дорогой сжиженный природный газ", — подчеркнул Рот.
РИА Новости
В то же время Рот призвал Россию гарантировать продолжение транзита газа через Украину после 2024 года.
РИА Новости

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Депутат бундестага Рот объяснил борьбу США с «Северным потоком — 2»
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