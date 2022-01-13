Противодействие запуску "Северного потока — 2" в значительной степени объясняется экономическими интересами других стран, заявил в интервью Handelsblatt глава комитета по внешней политике бундестага, социал-демократ Михаэль Рот.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что для решения проблемы роста экстремизма среди мигрантов необходимо совершенствовать миграционные процессы, сообщает РИА "Новости".
За производительность смартфона отвечает мощный восьмиядерный процессор Snapdragon 8 Gen 1. Объем оперативной памяти стандарта LPDDR5 в зависимости от модификации может составлять 8 или 12 ГБ, вместимость встроенного накопителя UFS 3.1 – 128 или 256 ГБ.
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий в Telegram раскритиковал "непривычно эмоциональное" поведение генерального секретаря Североатлантического Альянса Йенса Столтенберга на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия-НАТО.