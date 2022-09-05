РИА НовостиДепутат бундестага Вагенкнехт усомнилась в возможности вынудить Россию отказаться от КрымаЦель заставить Россию отказаться от Крыма нереалистична, заявила депутат германского бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт.РИА НовостиЕсли "настаивать на том, что русских нужно изгнать из Крыма", конфликт на Украине, по словам Вагенкнехт, будет идти вечно.РЕН ТВ«Нужно ли жертвовать десятками тысяч, может быть, сотнями тысяч жизней ради совершенно нереальной цели?», — задалась вопросом Вагенкнехт.Lenta.ruУкраина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом.РИА НовостиЧитать далееСвернутьKu.lifeKu.lifeВ ТатарстанеИА Красная ВеснаРамблерLife.ruАргументы и ФактыИзвестияВечерняя МоскваSmolnarod.ruГазета.RuКомсомольская правдаЯмал-МедиаПодробнее о событииДепутат бундестага Вагенкнехт заявила, что Европа не заинтересована в конфликте на УкраинеRT на русском22:26Депутат бундестага Вагенкнехт заявила, что Россия не отдаст КрымREGNUM19:03Депутат бундестага Вагенкнехт сочла нереалистичным заставить Россию отказаться от КрымаLenta.ru19:19Депутат бундестага Вагенкнехт усомнилась в возможности вынудить Россию отказаться от КрымаРИА Новости21:36В бундестаге признали, что Россия никогда не отдаст КрымМосковский Комсомолец18:14Депутат Бундестага Вагенкнехт: Россия не отдаст КрымLife.ru18:11В бундестаге призвали Зеленского отказаться от планов по возвращению КрымаURA.Ru17:54Показать ещёОценить344Поделиться