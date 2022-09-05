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Депутат бундестага Вагенкнехт усомнилась в возможности вынудить Россию отказаться от Крыма

Цель заставить Россию отказаться от Крыма нереалистична, заявила
 депутат германского бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт.
РИА Новости
Если "настаивать на том, что русских нужно изгнать из Крыма", конфликт на Украине, по словам Вагенкнехт, будет идти вечно.
РЕН ТВ
«Нужно ли жертвовать десятками тысяч, может быть, сотнями тысяч жизней ради совершенно нереальной цели?», — задалась вопросом Вагенкнехт.
Lenta.ru
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом.
РИА Новости

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