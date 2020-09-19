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RT на русском
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Депутат бундестага предложил создать содружество с участием России

Депутат бундестага ФРГ, член комитета по международным делам («Альтернатива для Германии») Вальдемар Гердт предложил создать содружество с участием России.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В бундестаге предложили создать содружество от Владивостока до Лиссабона

Член комитета бундестага по международным делам Вальдемар Гердт ("Альтернатива для Германии") предложил создать новое добровольное содружество суверенных государств от Владивостока до Лиссабона.
РИА Новости02:08
Подробнее о событии
Lenta.ru

В Германии предложили создать содружество от Владивостока до Лиссабона

Lenta.ru02:45
News.ru

В ФРГ предложили создать содружество с участием РФ

News.ru02:35
РИА Новости

В бундестаге предложили создать содружество от Владивостока до Лиссабона

РИА Новости02:08
Взгляд.ру

В Германии предложили создать содружество «от Владивостока до Лиссабона»

Взгляд.ру02:33
Телеканал 360°

«Другого варианта нет»: в Германии заговорили о содружестве «от Лиссабона до Владивостока»

Телеканал 360°02:23
Профиль

В бундестаге спрогнозировали последствия «мира» между Россией и ФРГ

Профиль02:33
RT на русском

Депутат бундестага предложил создать содружество с участием России

RT на русском01:43

МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ
РИА Новостивчера в 02:31
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Трамп назвал Обаму виновным в создании Россией гиперзвукового оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия создала свое гиперзвуковое оружие на основании информации о подобных технологиях, полученной от администрации его предшественника Барака Обамы.
Газета.Ru03:37
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Россия с 21 сентября прекращает вывозные рейсы

«Оперативным штабом принято решение о прекращении программы вывозных рейсов с 21 сентября в связи с возобновлением транспортного сообщения между государствами и возможностью для российских граждан вернуться на родину регулярными авиарейсами», – указано в сообщении.
Ведомостивчера в 15:41

В бундестаге оценили риски при отказе от Nord Stream 2

Берлин, 19 сентября 2020, 07:44 — REGNUM Многомиллиардные штрафные санкции могут угрожать Германии в случае отказа от реализации проекта «Северный поток — 2», заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт, который является членом парламентского комитета по международным делам.
REGNUM00:44
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ВНИИ Труда объяснил рост безработицы в августе

По данным портала "Работа в России", количество вакансий на рынке труда в августе вернулось на докризисный уровень, при этом, как указал Дмитрий Платыгин, массового высвобождения рабочей силы не наблюдалось.
Российская газета23:00
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Анна Седокова в третий раз вышла замуж

37-летняя Седокова вступает в брак в третий раз, у нее трое детей: 15-летняя дочь Алина от футболиста Валентина Белькевича, девятилетняя Моника, которая родилась в браке с предпринимателем Максимом Чернявским, а также трехлетний сын Гектор от бизнесмена Артема Комарова.
Известия19:10
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Соратница Навального сообщила детали о вывозе бутылки со следами яда

Сотрудник ФБК Мария Певчих рассказала в интервью Би-би-си, как соратники оппозиционера Алексея Навального забрали из номера отеля в Томске ряд предметов политика, включая бутылку, на которой впоследствии обнаружили следы яда из группы «Новичок».
РБКвчера в 13:10
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Число бедных в РФ во II квартале возросло на 1,3 млн человек

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2020 года увеличилась на 1,3 млн человек по сравнению как со II кварталом 2019 года, так и с I кварталом 2020 года и составила 19,9 млн человек, сообщил в пятницу Росстат.
Интерфаксвчера в 12:27
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