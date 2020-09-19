Депутат бундестага предложил создать содружество с участием России
Депутат бундестага ФРГ, член комитета по международным делам («Альтернатива для Германии») Вальдемар Гердт предложил создать содружество с участием России.В источнике
С чего всё началось
В бундестаге предложили создать содружество от Владивостока до Лиссабона
Член комитета бундестага по международным делам Вальдемар Гердт ("Альтернатива для Германии") предложил создать новое добровольное содружество суверенных государств от Владивостока до Лиссабона.
РИА Новости02:08
Подробнее о событии