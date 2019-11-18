Политика

RuNews24.ruRuNews24.ruВ Германии заявили, что Европе не нужен сжиженный газ США

По словам политика, США давно угрожают участникам реализации «Северного потока – 2» санкциями, и Германия вместе с другими странами ЕС должна обдумать возможный ответ на такие действия. Ной считает, что в качестве ограничений могут быть приняты меры против американского импорта, пишет РИА «Новости».
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с чего всё началось

Депутат бундестага заявил, что Европа не нуждается в сжиженном газе из США

Европе не нужен американский сжиженный газ, заявил в интервью РИА Новости депутат бундестага, официальный представитель фракции "Левые" по внешнеполитическим вопросам Александер Ной.
РИА Новостивчера в 19:20

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И нашим и вашим. Почему ЕС не откажется от газа из США

Национальная служба новостей14:00

Эксперт оценил мнение депутата бундестага о возможности ответных санкций ЕС против США

RT на русском10:35

Антиамериканские санкции: Германия может дать весомый ответ США

Радио Sputnik03:28

Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен СПГ из США

Газета.Ru03:04

Немецкий депутат назвал американский СПГ ненужным для Европы

РБКвчера в 21:15

Депутат бундестага: сжиженный газ из США Европе не нужен

Московский Комсомолецвчера в 19:21

Депутат бундестага заявил, что Европа не нуждается в сжиженном газе из США

РИА Новостивчера в 19:20
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Общество

«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа

«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.
RT на русском 07:22
Общество

Недолив топлива на российских АЗС превышает норму в несколько раз

На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в два-три раза. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга.
Газета.Ru вчера в 23:47
Хоккей

«Авангард» в третий раз в сезоне обыграл «Салават Юлаев»

Омский клуб одержал третью победу подряд и в третий раз в сезоне обыграл уфимский клуб.
Чемпионат 13:58
Политика

Порошенко заявил о «российском заказе» в деле о его аресте

Экс-президенту Украины Петру Порошенко грозит реальный тюремный срок: бывшего лидера подозревают во вмешательстве в процедуру проведения конкурса по отбору претендентов на посты в высший совет правосудия.
Российский Диалог 07:20
Происшествия

В Москве возбудили дело после гибели в ванне пятимесячного младенца

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели пятимесячного младенца, оставленного одного няней в ванной во время купания.
RT на русском 14:58
Технологии

Sony запатентовала геймпад для PlayStation 5

Игровая приставка Sony PlayStation 5 выйдет на рынок в конце следующего года.
Дни24 11:40
Авто

Nissan и Dongfeng показали бюджетный аналог кроссовера Nissan X-Trail

Бренд Venucia, являющийся совместным проектом Nissan и Dongfeng, выводит на рынок новый бюджетный паркетник.
Новые автомобили 08:29
Политика

Россию посетит глава МИД Белоруссии

Сегодня - 18 ноября - РФ с рабочим визитом посетит Глава МИД Белоруссии Владимир Макей, передает корреспондент The Moscow Post.
The Moscow Post 01:55
Происшествия

Без тормозов. СК Татарстана проверит мать, усадившую ребенка за руль

Следственный комитет РФ заинтересовался информацией о том, что в Набережных Челнах шестилетний ребенок управлял машиной на скорости в 130 километров в час.
Российская газета 10:41
Наука

Кетогенная диета защитила мышей от гриппа

Ученые из Йельского университета обнаружили механизм воздействия кетогенной диеты на вирус гриппа.
Реальное время 15 ноября в 16:29
Армия и оружие

В Сирии попытались сжечь российский патруль

Свободная Пресса 13:11
Экономика

Минфин определил принципы инвестирования средств ФНБ

Минфин определился с основными принципами для отбора проектов, которые будут финансироваться из ФНБ: это недопустимость принятия индивидуальных решений по проектам, обеспечение прозрачности процесса и снижение зависимости от цен на нефть.
Известия вчера в 18:55
Политика

Киев отказался считать возврат Россией кораблей актом доброй воли

Возвращение Россией трех кораблей Военно-морского флота (ВМС) Украины стоит рассматривать лишь как выполнение решения суда.
РБК 14:54
Общество

В Москву доставили 32 российских ребенка из Ирака

В подмосковном аэропорту "Жуковский" вечером в понедельник, 18 ноября, совершил посадку борт, доставивший из Багдада 32 ребенка возрастом от 1 до 3 лет, чьи родители были осуждены и находятся в иракских тюрьмах за участие в террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:09
Общество

Главреды попросили Роскомнадзор объяснить штрафы за ссылки на мат

Главные редакторы ряда российских СМИ подписали письмо на имя главы Роскомнадзора Александра Жарова с просьбой объяснить назначение изданиям штрафов за ссылки на сторонние ресурсы, где содержится нецензурная лексика.
Московский Комсомолец 13:30
Шоу-бизнес

55-летняя Наталья Ветлицкая кардинально сменила имидж и помолодела

Новый образ 55-летней Ветлицкой на своей странице в соцсети Instagram продемонстрировал ее стилист Вадим Галаганов.
MedikForum.ru 12:37
Здоровье

Проводивший пересадку почек грудным детям российский врач уволен

Единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил операции по пересадке почек детям с маленьким весом, а также его коллегу Надежду Бабенко уволили из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) из-за претензий к используемому ими препарату.
Известия 13:10
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru 12:44
Политика

Депутат Зеленского опубликовал компромат на коллег из «Слуги народа»

Исключенный из фракции «Слуга народа» депутат Верховной Рады Антон Поляков предал огласке кулуарные переговоры депутатов своей партии с руководством полиции Днепропетровской области.
Аргументы недели 10:05
Общество

Столичная прокуратура не стала проверять информацию о недвижимости заместителя мэра на 6,5 миллиардов рублей

Столичная прокуратура не стала проверять информацию о недвижимости заместителя мэра на 6,5 миллиардов рублей.
Эхо Москвы 14:30
Музыка

За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube

Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Мойка78 вчера в 06:04
Происшествия

Три человека погибли при стрельбе у супермаркета в штате Оклахома

Три человека погибли в результате стрельбы, утроенной неизвестным возле супермаркета в американском городе Дункан (штат Оклахома).
Российская газета 13:23
Происшествия

ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
REGNUM 13:33
Технологии

Российскую сверхлегкую «умную оптику» готовят к испытаниям на орбите

РИА Новости 01:00
Общество

«Росконтроль» выбрал самую вкусную докторскую колбасу

Специалисты «Росконтроля» проверили качество докторской колбасы и назвали саму вкусную. Об этом 18 ноября сообщается на сайте организации.
Известия 05:56
Теннис

Хачанов обыграл Чорича в матче Кубка Дэвиса

RT на русском 14:45
Армия и оружие

Британская армия скрыла преступления в Ираке и Афганистане

Аргументы недели 08:26
Происшествия

Руководителей трех учреждений УФСИН задержали в Дагестане

«В рамках расследования уголовного дела в отношении задержанного ранее начальника Главного управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева в Дагестане задержаны начальник исправительной колонии № 7 Рабадан Алибулатов, начальник лечебно-исправительного учреждения № 4 в Махачкале Алигаджи Магомедов, начальник СИЗО № 1 в Махачкале Дауд Давыдов», — заявил собеседник агентства.
Известия 13:35
Гаджеты

Samsung снизит стоимость своих смартфонов

Например, Samsung хочет передать малую часть по производству смартфонов китайской фирме Wingtech, которая также собирает устройства для Xiaomi и Huawei.
The GEEK 15:04
Шоу-бизнес

В сети появилось фото певицы МакSим без фильтров и фотошопа

Лицо певицы было одутловатым и опухшим, что вновь спровоцировало слухи о её болезни и приеме гормональных препаратов.
Paparazzi.ru 03:11
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