Политика
RuNews24.ruВ Германии заявили, что Европе не нужен сжиженный газ США
По словам политика, США давно угрожают участникам реализации «Северного потока – 2» санкциями, и Германия вместе с другими странами ЕС должна обдумать возможный ответ на такие действия. Ной считает, что в качестве ограничений могут быть приняты меры против американского импорта, пишет РИА «Новости».
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с чего всё началось
Европе не нужен американский сжиженный газ, заявил в интервью РИА Новости депутат бундестага, официальный представитель фракции "Левые" по внешнеполитическим вопросам Александер Ной.РИА Новостивчера в 19:20
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Общество
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.
Общество
Недолив топлива на российских АЗС превышает норму в несколько раз
На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в два-три раза. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга.
Хоккей
«Авангард» в третий раз в сезоне обыграл «Салават Юлаев»
Омский клуб одержал третью победу подряд и в третий раз в сезоне обыграл уфимский клуб.
Политика
Порошенко заявил о «российском заказе» в деле о его аресте
Экс-президенту Украины Петру Порошенко грозит реальный тюремный срок: бывшего лидера подозревают во вмешательстве в процедуру проведения конкурса по отбору претендентов на посты в высший совет правосудия.
Происшествия
В Москве возбудили дело после гибели в ванне пятимесячного младенца
Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели пятимесячного младенца, оставленного одного няней в ванной во время купания.
Технологии
Sony запатентовала геймпад для PlayStation 5
Игровая приставка Sony PlayStation 5 выйдет на рынок в конце следующего года.
Авто
Nissan и Dongfeng показали бюджетный аналог кроссовера Nissan X-Trail
Бренд Venucia, являющийся совместным проектом Nissan и Dongfeng, выводит на рынок новый бюджетный паркетник.
Политика
Россию посетит глава МИД Белоруссии
Сегодня - 18 ноября - РФ с рабочим визитом посетит Глава МИД Белоруссии Владимир Макей, передает корреспондент The Moscow Post.
Происшествия
Без тормозов. СК Татарстана проверит мать, усадившую ребенка за руль
Следственный комитет РФ заинтересовался информацией о том, что в Набережных Челнах шестилетний ребенок управлял машиной на скорости в 130 километров в час.
Наука
Кетогенная диета защитила мышей от гриппа
Ученые из Йельского университета обнаружили механизм воздействия кетогенной диеты на вирус гриппа.
Армия и оружие
В Сирии попытались сжечь российский патруль
Экономика
Минфин определил принципы инвестирования средств ФНБ
Минфин определился с основными принципами для отбора проектов, которые будут финансироваться из ФНБ: это недопустимость принятия индивидуальных решений по проектам, обеспечение прозрачности процесса и снижение зависимости от цен на нефть.
Политика
Киев отказался считать возврат Россией кораблей актом доброй воли
Возвращение Россией трех кораблей Военно-морского флота (ВМС) Украины стоит рассматривать лишь как выполнение решения суда.
Общество
В Москву доставили 32 российских ребенка из Ирака
В подмосковном аэропорту "Жуковский" вечером в понедельник, 18 ноября, совершил посадку борт, доставивший из Багдада 32 ребенка возрастом от 1 до 3 лет, чьи родители были осуждены и находятся в иракских тюрьмах за участие в террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), передает РИА "Новости".
Общество
Главреды попросили Роскомнадзор объяснить штрафы за ссылки на мат
Главные редакторы ряда российских СМИ подписали письмо на имя главы Роскомнадзора Александра Жарова с просьбой объяснить назначение изданиям штрафов за ссылки на сторонние ресурсы, где содержится нецензурная лексика.
Шоу-бизнес
55-летняя Наталья Ветлицкая кардинально сменила имидж и помолодела
Новый образ 55-летней Ветлицкой на своей странице в соцсети Instagram продемонстрировал ее стилист Вадим Галаганов.
Здоровье
Проводивший пересадку почек грудным детям российский врач уволен
Единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил операции по пересадке почек детям с маленьким весом, а также его коллегу Надежду Бабенко уволили из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) из-за претензий к используемому ими препарату.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Политика
Депутат Зеленского опубликовал компромат на коллег из «Слуги народа»
Исключенный из фракции «Слуга народа» депутат Верховной Рады Антон Поляков предал огласке кулуарные переговоры депутатов своей партии с руководством полиции Днепропетровской области.
Общество
Столичная прокуратура не стала проверять информацию о недвижимости заместителя мэра на 6,5 миллиардов рублей
Столичная прокуратура не стала проверять информацию о недвижимости заместителя мэра на 6,5 миллиардов рублей.
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Происшествия
Три человека погибли при стрельбе у супермаркета в штате Оклахома
Три человека погибли в результате стрельбы, утроенной неизвестным возле супермаркета в американском городе Дункан (штат Оклахома).
Происшествия
ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой
Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
Общество
«Росконтроль» выбрал самую вкусную докторскую колбасу
Специалисты «Росконтроля» проверили качество докторской колбасы и назвали саму вкусную. Об этом 18 ноября сообщается на сайте организации.
Теннис
Хачанов обыграл Чорича в матче Кубка Дэвиса
Армия и оружие
Британская армия скрыла преступления в Ираке и Афганистане
Происшествия
Руководителей трех учреждений УФСИН задержали в Дагестане
«В рамках расследования уголовного дела в отношении задержанного ранее начальника Главного управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева в Дагестане задержаны начальник исправительной колонии № 7 Рабадан Алибулатов, начальник лечебно-исправительного учреждения № 4 в Махачкале Алигаджи Магомедов, начальник СИЗО № 1 в Махачкале Дауд Давыдов», — заявил собеседник агентства.
Гаджеты
Samsung снизит стоимость своих смартфонов
Например, Samsung хочет передать малую часть по производству смартфонов китайской фирме Wingtech, которая также собирает устройства для Xiaomi и Huawei.
Шоу-бизнес
В сети появилось фото певицы МакSим без фильтров и фотошопа
Лицо певицы было одутловатым и опухшим, что вновь спровоцировало слухи о её болезни и приеме гормональных препаратов.