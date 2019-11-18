Политика
RT на русскомДепутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США
Депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен американский сжиженный природный газ (СПГ), и призвал ввести санкции против США в случае реализации Вашингтоном пакета мер экстерриториального значения против компаний — участников проекта газопровода «Северный поток — 2».
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с чего всё началось
Европе не нужен американский сжиженный газ, заявил в интервью РИА Новости депутат бундестага, официальный представитель фракции "Левые" по внешнеполитическим вопросам Александер Ной.РИА Новостивчера в 19:20
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