Политика

RT на русскомRT на русскомДепутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США

Депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен американский сжиженный природный газ (СПГ), и призвал ввести санкции против США в случае реализации Вашингтоном пакета мер экстерриториального значения против компаний — участников проекта газопровода «Северный поток — 2».
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с чего всё началось

Депутат бундестага заявил, что Европе не нуждается в сжиженном газе из США

Европе не нужен американский сжиженный газ, заявил в интервью РИА Новости депутат бундестага, официальный представитель фракции "Левые" по внешнеполитическим вопросам Александер Ной.
РИА Новостивчера в 19:20

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В Германии заявили о ненужности американского СПГ для Европы

Известиявчера в 22:25

Депутат бундестага заявил, что Европе не нуждается в сжиженном газе из США

РИА Новостивчера в 19:20

Немецкий депутат назвал американский СПГ ненужным для Европы

РБКвчера в 21:15

В Берлине считают, что Европе не нужен американский сжиженный газ

Комсомольская правдавчера в 19:50

Депутат бундестага: сжиженный газ из США Европе не нужен

Московский Комсомолецвчера в 19:21

В Европе заявили об отказе от сжиженного газа из США

Lenta.ruвчера в 21:36

Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США

RT на русскомвчера в 19:12
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Общество

В России предложили сократить время продажи алкоголя

Организация «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложила не продавать в России алкоголь после 22:00.
Lenta.ru вчера в 17:55
Происшествия

В Екатеринбурге ребёнок умер из-за менингококковой инфекции

REGNUM вчера в 07:14
Футбол

После победы со счетом 27:0 в Италии уволили главного тренера

Президент футбольной молодежной команды «Инвиктасауро» Паоло Брогелли заявил, что победа его клуба над соперником «Марина Кальчо» со счетом 27:0 произвела на него удручающее впечатление.
Millionaire.ru вчера в 03:51
Общество

Из-за метели в аэропорту Владивостока отменены два рейса

Авиарейсы в Кавалерово и Дальнегорск отменили в понедельник из-за метели во Владивостоке.
PrimaMedia.ru вчера в 18:46
Происшествия

Убитую в Крыму пятилетнюю девочку похоронили

В Крыму на кладбище в селе Кропоткино Раздольненского района похоронили пятилетнюю девочку, в убийстве которой обвиняется ее отчим.
REGNUM вчера в 11:04
Политика

Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 05:23
Общество

Путин одобрил проект строительства моста через Лену

Президент Владимир Путин «фактически утвердил» проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска, пишет «Коммерсантъ».
РБК вчера в 21:45
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

В Гидрометцентре рассказали о надвигающихся на север европейской части России, а также на Урал и Сибирь холодных циклонах.
7 новостей 00:06
Общество

Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти

Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Газета.Ru 16 ноября в 03:40
Общество

Убийца аспирантки Олег Соколов оказался бытовым пьяницей

Убийца аспирантки Олег Соколов оказался бытовым пьяницей Историк устраивал загулы и позволял себе страшные вещи.
Экспресс газета вчера в 09:45
Шоу-бизнес

Рудковская показала архивное фото с доцентом Соколовым

Продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Telegram-канале архивное фото, на котором она запечатлена в компании доцента Олега Соколова, обвиненного в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
Известия вчера в 19:06
Политика

Япония отказалась платить $8 млрд за военные базы США

РЕН ТВ 16 ноября в 14:31
Политика

В Керчи начали буксировку украинских кораблей

Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.
РИА Новости вчера в 10:31
Наука

Жители России, которые любят кофе, живут дольше

Правда, больше четырех чашек напитка ежедневно выпивать все-таки не стоит По мнению врачей, которые 12 лет выясняли, как натуральный кофе влияет на организм, люди, которые любили этот напиток, умирали реже.
U74.Ru вчера в 23:28
Киберспорт

Grinding Gear Games анонсировала Path of Exile 2

Студия Grinding Gear Games объявила о разработке второй части популярной RPG — Path of Exile 2. Соответствующее объявление разработчики сделали на ежегодном фестивале ExileCon.
3DNews 16 ноября в 01:45
Автоспорт

Гонщик «Формулы-1» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Бразилии

Нидерланский гонщик "Формулы-1" Макс Ферстаппен из Red Bull выиграл Гран-при Бразилии - предпоследний этап текущего ЧМ.
Российская газета вчера в 15:17
Происшествия

Самолет с Хиллари Клинтон совершил вынужденную посадку в Нью-Йорке

REGNUM вчера в 21:26
Происшествия

Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при стрельбе в Благовещенске

РБК вчера в 23:54
Происшествия

Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок

Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
REGNUM вчера в 09:51
Общество

В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»

Уточнение о преследовании В пятницу, 15 ноября, в Совете Федерации прошло заседание рабочей группы по подготовке законопроекта о домашнем насилии.
РБК вчера в 16:00
Музыка

Ротару вернется в Россию на заработки

Lenta.ru вчера в 15:00
Политика

Украинские военные подняли флаги США в Донбассе

BFM.ru вчера в 11:47
Политика

В Китае назвали четыре слабых места России

Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.
РБК вчера в 20:51
Общество

Россияне стали относиться к Путину с меньшей симпатией и большим равнодушием

В целом позитивное (симпатия и восхищение) отношение к Путину снизилось с 2017 г. на 10 процентных пунктов до 32%, а нейтрально-дистанцированное – выросло на 7 п. п. до 61%.
Ведомости вчера в 15:26
Общество

Недолив топлива на российских АЗС превышает норму в несколько раз

На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в два-три раза. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга.
Газета.Ru вчера в 23:47
Армия и оружие

СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений

Российская газета вчера в 17:24
Политика

В Элисте вновь митинговали против мэра города

Один из выступавших, главный редактор газеты «Современная Калмыкия» Валерий Бадмаев призвал главу республики отменить решение о назначении Трапезникова.
Эхо Москвы вчера в 23:01
Футбол

Сборная Бразилии в финале юношеского ЧМ победила Мекскику

Сборная Бразилии в финале домашнего юношеского чемпионата мира победила команду Мексики — 2:1. Южноамериканцы к 83-й минуте проигрывали, но сравняли счет с пенальти, а в компенсированное время вырвали победу.
Спорт-Экспресс вчера в 18:55
Политика

Фото Путина в окружении спецназа появилось в Сети

Совместное фото президента России Владимира Путина и бразильского спецназа появилось в Сети, пишет "Звезда".
Народные новости вчера в 00:49
Общество

Рейтинг регионов по условиям труда для пенсионеров возглавила Москва

Эксперты составили рейтинг, основанный на индексе, который рассчитывается, исходя из оценки комфортности работы и жизни в регионе, численности пенсионеров, соотношения зарплат пенсионеров и всех работающих в регионе, простоты поиска работы для пожилых людей, доли безработицы среди лиц пенсионного возраста, уровня занятости и размера оплаты труда пенсионеров.
Live24 вчера в 23:22
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