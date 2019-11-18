Политика

RT на русскомRT на русскомДепутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США

Депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен американский сжиженный природный газ (СПГ), и призвал ввести санкции против США в случае реализации Вашингтоном пакета мер экстерриториального значения против компаний — участников проекта газопровода «Северный поток — 2».
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с чего всё началось

Депутат бундестага заявил, что Европа не нуждается в сжиженном газе из США

Европе не нужен американский сжиженный газ, заявил в интервью РИА Новости депутат бундестага, официальный представитель фракции "Левые" по внешнеполитическим вопросам Александер Ной.
РИА Новостивчера в 19:20

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В Германии заявили о ненужности американского СПГ для Европы

Известиявчера в 22:25

В Европе заявили об отказе от сжиженного газа из США

Lenta.ruвчера в 21:36

Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США

RT на русскомвчера в 19:12

В Берлине считают, что Европе не нужен американский сжиженный газ

Комсомольская правдавчера в 19:50

Депутат бундестага: сжиженный газ из США Европе не нужен

Московский Комсомолецвчера в 19:21

Депутат бундестага заявил, что Европа не нуждается в сжиженном газе из США

РИА Новостивчера в 19:20

Немецкий депутат назвал американский СПГ ненужным для Европы

РБКвчера в 21:15
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Политика

Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 05:23
Общество

В Бийске силовики задержали мэра и несколько чиновников

REGNUM вчера в 23:36
Общество

Путин одобрил проект строительства моста через Лену

Президент Владимир Путин «фактически утвердил» проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска, пишет «Коммерсантъ».
РБК вчера в 21:45
Политика

WSJ: дипломат США сообщал окружению Трампа о намерениях Зеленского по делу Байдена

Постоянный представитель США при ЕС Гордон Сондланд держал нескольких представителей администрации президента США Дональда Трампа в курсе относительно готовности президента Украины Владимира Зеленского начать расследование деятельности в этой стране бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера.
ТАСС вчера в 21:23
Происшествия

Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при стрельбе в Благовещенске

РБК вчера в 23:54
Общество

Киселев назвал закон о виноделии в России революцией

Журналист и председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев заявил, что законопроект о виноделии в России, который во вторник, 19 ноября, будет рассматриваться в Госдуме, является революцией.
Газета.Ru вчера в 16:48
Кино

Дуэйн Джонсон показал фото в образе Чёрного Адама

Новый пост Джонсон выложил в своем Instagram и сопроводил это рассказом о том, что как и большинство детей он мечтал стать супергероем.
Moi-portal.ru 15 ноября в 01:03
Музыка

Первый клип Галустяна за два дня набрал более миллиона просмотров

За два дня видео набрало более миллиона просмотров, сообщает РИА Новости.
Политическая Экспертиза 16 ноября в 14:30
Происшествия

Беспилотник «Орион» упал в Рязанской области

В Рязанской области в посёлке Листвянка упал беспилотный авиационный комплекс «Орион».
RT на русском 16 ноября в 10:58
Гаджеты

LG запатентовала смартфон с раздвижным экраном

LG называет эту модель «расширяемым смартфоном» – и вряд ли можно было бы придумать описание лучше.
iXBT.com вчера в 12:32
Наука

Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени

В России увеличилось число заболеваний вирусным гепатитом Исследователям удалось обнаружить, что кишечная бактерия E. faecalis выделяет токсин под названием цитолизин, который может повреждать клетки печени.
Профиль 16 ноября в 03:02
Шоу-бизнес

Адвокат объяснил, почему Дмитрий Тарасов скупится на алименты дочке

По мнению Сергея Жорина, футболист пытается самоутвердиться за счет бывшей супруги и дочки перед своими товарищами.
Пятый канал 16 ноября в 03:26
Энергетика

Нефть демонстрирует небольшой восходящий уклон

Сегодня, 15 ноября, на утренних торгах котировки демонстрируют небольшой восходящий уклон, но держатся довольно скромно, заявил корреспонденту руководитель ИА REGNUM отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
REGNUM 15 ноября в 02:06
Происшествия

СМИ сообщили об обысках в Сибирском отделении РАН

«Возбуждено уголовное дело о незаконной приватизации коттеджа, в котором на данный момент проживают члены семьи бывшего председателя Сибирского отделения Российской Академии наук», — уточняет СМИ.
REGNUM вчера в 23:15
Космос

Эксперт рассказал, почему будущее Китая тесно связано с Луной

Китаю может потребоваться Луна, чтобы в будущем удержать на Земле свои позиции в качестве крупнейшей экономики в мире, заявила независимый эксперт Намрата Госвами в статье для издания The Washington Post.
REGNUM 16 ноября в 00:21
Фигурное катание

Слуцкая раскритиковала организаторов этапа Гран-при в Москве

RT на русском вчера в 16:15
Политика

Россияне стали относиться к Путину с меньшей симпатией и большим равнодушием

В целом позитивное (симпатия и восхищение) отношение к Путину снизилось с 2017 г. на 10 процентных пунктов до 32%, а нейтрально-дистанцированное – выросло на 7 п. п. до 61%.
Ведомости вчера в 15:26
Происшествия

Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани

В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.
Газета.Ru 16 ноября в 05:24
Политика

Экс-глава МИД Польши дал совет Киеву по возвращению Донбасса и Крыма

Бывший глава польского МИД, депутат Европарламента от Польши Витольд Ващиковский в беседе с изданием «Европейская правда» выразил мнение, что Украине следует придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма.
RT на русском вчера в 15:54
Общество

Уровень воды в Венеции после пика наводнения постепенно пошел на спад

В воскресенье, 17 ноября, уровень воды в Венеции перестал расти и постепенно пошел на спад.
Комсомольская правда вчера в 10:54
Армия и оружие

Войска Сирии взяли под контроль вторую по мощности ГЭС

Коммерсантъ вчера в 22:07
Происшествия

Момент падения автомобиля с детьми в реку в Петербурге попал на видео

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент падения автомобиля с мужчиной и детьми в реку Фонтанку в Петербурге.
РИА Новости 16 ноября в 15:05
Политика

В Керчи начали буксировку украинских кораблей

Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.
РИА Новости вчера в 10:31
Армия и оружие

СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений

Российская газета вчера в 17:24
Общество

На Сахалине ожидают сильный снегопад

Сильные снегопады ожидают 19 ноября в 15 районах Сахалинской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 00:12
Автоспорт

Даниил Квят: доволен, что получилось обогнать трех соперников

Вести.Ru вчера в 19:45
Финансы

Минфин определил три принципа для финансирования проектов из ФНБ

Минфин России определил три принципа для отбора проектов, которые будут финансироваться средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Коммерсантъ вчера в 21:21
Шоу-бизнес

Шоумен Александр Васильев показал свою любимую женщину

Профиль вчера в 12:23
Футбол

«Ростов» проиграл «Краснодару» в первом матче с участием Мамаева

ТК Звезда вчера в 10:57
Политика

Близкие к Кремлю эксперты описали «идеального губернатора»

Как поменялись выборы Близкий к внутриполитическому блоку Кремля Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) подготовил практические рекомендации для врио губернаторов (есть в распоряжении РБК) — как им строить собственные кампании, формировать имидж и работать с избирателями.
РБК вчера в 23:00
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