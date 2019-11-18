Политика

RT на русскомRT на русскомДепутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США

Депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен американский сжиженный природный газ (СПГ), и призвал ввести санкции против США в случае реализации Вашингтоном пакета мер экстерриториального значения против компаний — участников проекта газопровода «Северный поток — 2».
Читать в источнике
Комментировать30
с чего всё началось

Депутат бундестага заявил, что Европе не нуждается в сжиженном газе США

Европе не нужен американский сжиженный газ, заявил в интервью РИА Новости депутат бундестага, официальный представитель фракции "Левые" по внешнеполитическим вопросам Александер Ной.
РИА Новости19:20

Подробнее о событии

В Германии заявили о ненужности американского СПГ для Европы

Известия22:25

В Европе заявили об отказе от сжиженного газа из США

Lenta.ru21:36

В Берлине считают, что Европе не нужен американский сжиженный газ

Комсомольская правда19:50

Немецкий депутат назвал американский СПГ ненужным для Европы

РБК21:15

Депутат бундестага: сжиженный газ из США Европе не нужен

Московский Комсомолец19:21

Депутат бундестага заявил, что Европе не нуждается в сжиженном газе США

РИА Новости19:20

Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США

RT на русском19:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 23:45, Вашингтон
Политика

В Китае назвали четыре слабых места России

Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.
РБК 20:51
Интернет

Эксперимент Google обрушил тысячи браузеров Chrome по всему миру

Как сообщает портал The Verge, эксперимент привёл к сбою в «тысячах» корпоративных сетей по всему миру.
Профиль вчера в 15:21
Общество

Россия отложила возобновление авиасообщения с Египтом

Россия решила отложить возобновление авиасообщения с курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады.
Газета.Ru 09:26
Политика

Трамп пообещал Ким Чен Ыну встречу в ближайшее время

Глава Белого дома Дональд Трамп призвал лидера КНДР Ким Чен Ына поскорее прийти к договоренностям по денуклеаризации и пообещал скорую встречу.
Политическая Экспертиза 11:47
Общество

Путин одобрил проект строительства моста через Лену

Президент Владимир Путин «фактически утвердил» проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска, пишет «Коммерсантъ».
РБК 21:45
Футбол

В Англии вратарь неточно пробил пенальти и сбил прожектор над трибуной

По ходу матча заработанный пенальти пробил вратарь «Нанитона» Тони Бридин. Его удар пришелся не в створ, а мяч полетел выше ворот.
Бомбардир.ру 06:11
Футбол

Мамаев сыграет первый матч после выхода из колонии

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев в воскресенье сыграет первый матч после выхода на свободу из колонии.
DP.RU 07:52
Политика

Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 05:23
Политика

Представители белорусской оппозиции не прошли в парламент

В парламент прошли депутаты, представляющие Белорусскую патриотическую партию, Республиканскую партию труда и справедливости, Либерально-демократическую партию, а также представители общественного объединения "Белая Русь".
Московский Комсомолец 22:50
Политика

Япония отказалась платить $8 млрд за военные базы США

РЕН ТВ вчера в 14:31
Экономика

Fashion-ритейлеры теряют трафик

За три года Shopping Index московских магазинов fashion-ритейлеров сократился на 18% — это падение оказалось выше среднего показателя для торгцентров.
Коммерсантъ 15 ноября в 17:33
Экономика

В России могут ввести минимальную планку зарплаты для бюджетников

В Госдуму внесен законопроект о минимальной планке зарплаты для бюджетников.
Вести.Ru 15 ноября в 17:55
Здоровье

В 2020 году новосибирские учёные начнут испытания лекарства от рака

Препарат от рака молочной железы и глиомы – опухоли головного мозга – будут испытывать учёные из Новосибирска; в 2019 году лекарство прошло доклинические испытания.
Сиб.фм 02:31
Общество

В Бийске силовики задержали мэра и несколько чиновников

REGNUM 23:36
Армия и оружие

СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений

Российская газета 17:24
Общество

Климатическая зима придет в столицу 21 ноября

Как рассказал "РГ" метеоролог, еще накануне в среду, 20 ноября, температура воздуха днем будет порядка +3 градусов, но на столичный регион начнет оказывать влияние арктический циклон - в ночь на четверг при ясной погоде воздух остынет до -7. А днем ожидается -2 градуса.
Российская газета 04:34
Политика

США вновь поддержали протесты в Иране

США поддерживают иранский народ в их протестах и осуждают использование силы властями в отношении пикетчиков, сообщает пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
Политика Сегодня 17:11
Общество

Недолив топлива на АЗС превышает норму в 2–3 раза

Недолив топлива на заправках в России превышает норму в 2–3 раза.
Коммерсантъ 21:36
Происшествия

Женщина и двое детей погибли при пожаре в Новосибирской области

РБК 23:29
Общество

Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти

Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Газета.Ru вчера в 03:40
Космос

Curiosity обнаружил необъяснимое повышение уровня кислорода на Марсе

Марсоходом Curiosity было обнаружено необъяснимое увеличение и снижение уровня кислорода рядом с кратером Гейла.
Discover24 15 ноября в 02:57
Армия и оружие

Вторая по мощности ГЭС в Сирии перешла под контроль властей

Вторая по мощности сирийская гидроэлектростанция «Тишрин» в провинции Алеппо перешла под контроль Дамаска.
RT на русском 21:20
Происшествия

Убитую в Крыму пятилетнюю девочку похоронили

В Крыму на кладбище в селе Кропоткино Раздольненского района похоронили пятилетнюю девочку, в убийстве которой обвиняется ее отчим.
REGNUM 11:04
Общество

Список желаний маленькой девочки на Рождество поразил соцсети

Список желаемых подарков на Рождество, составленный 10-летней девочкой из Лос-Анджелеса, удивил пользователей Сети.
Известия вчера в 21:45
Политика

Позитивное отношение к Путину снизилось в России

Левада-Центр провёл исследование и выяснил, что на данный момент с симпатией к президенту России Владимиру Путину относятся 24% респондентов, в 2017 году этот показатель был выше — 32%.
News.ru 21:04
Происшествия

Под Рязанью упал военный беспилотник «Орион»

По словам главы Рязанского района Натальи Жуняевой, беспилотник упал примерно в 70 метрах от многоквартирного жилого дома.
Российская газета вчера в 11:04
Музыка

17-летний житель Екатеринбурга покорил Шнурова на шоу «Голос»

17-летний житель Екатеринбурга Арсений Курчанин покорил жюри вокального шоу «Голос» на «Первом канале».
URA.Ru 15 ноября в 14:10
Фигурное катание

Слуцкая раскритиковала организаторов этапа Гран-при в Москве

RT на русском 16:15
Гаджеты

Nokia планирует выпустить достойного конкурента Apple AirPods Pro

Эксперты уверены, что новые наушники Nokia смогут составить достойную конкуренцию Apple AirPods Pro.
NewInform вчера в 04:56
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о Словацком восстании

РИА Новости 16:24
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное