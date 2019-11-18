Европе не нужен американский сжиженный газ, Евросоюз и Германия должны ввести встречные санкции в случае реализации Вашингтоном обещанного пакета мер против компаний-участников проекта "Северный поток – 2", заявил в интервью РИА Новости депутат бундестага, официальный представитель фракции "Левые" по внешнеполитическим вопросам Александер Ной.

с чего всё началось

Депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен американский сжиженный газ и призвал ввести антиамериканские санкции в случае реализации Вашингтоном пакета мер экстерриториального значения против компаний-участников проекта газопровода «Северный поток — 2».

Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США

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