Политика

RT на русскомRT на русскомДепутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США

Депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен американский сжиженный природный газ (СПГ), и призвал ввести санкции против США в случае реализации Вашингтоном пакета мер экстерриториального значения против компаний — участников проекта газопровода «Северный поток — 2».
Читать в источнике
Комментировать59
с чего всё началось

Депутат бундестага заявил, что Европа не нуждается в сжиженном газе из США

Европе не нужен американский сжиженный газ, заявил в интервью РИА Новости депутат бундестага, официальный представитель фракции "Левые" по внешнеполитическим вопросам Александер Ной.
РИА Новостивчера в 19:20

Подробнее о событии

Немецкий политик призвал ЕС ввести санкции против США из-за Nord Stream — 2

РИА Новости03:53

Немецкий депутат назвал американский СПГ ненужным для Европы

РБКвчера в 21:15

В Германии заявили о ненужности американского СПГ для Европы

Известиявчера в 22:25

Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен СПГ из США

Газета.Ru03:04

В Берлине считают, что Европе не нужен американский сжиженный газ

Комсомольская правдавчера в 19:50

Депутат бундестага: сжиженный газ из США Европе не нужен

Московский Комсомолецвчера в 19:21

Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США

RT на русскомвчера в 19:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 03:57, Ашберн
Политика

Кремль назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса

В начале октября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала «формулу Штайнмайера», которая предполагает принятие закона об особом статусе Донбасса.
РБК вчера в 09:30
Политика

Лукашенко усомнился в целесообразности союза Белоруссии с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не подпишет ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если они будут противоречить белорусской конституции или главным принципам жизни страны.
Ведомости вчера в 10:28
Общество

Список желаний 10-летней девочки на Рождество поразил соцсети

В Лос-Анджелесе 10-летняя девочка составила список подарков на Рождество. Ее отец опубликовал его на странице в социальной сети «Твиттер».
Мойка78 вчера в 00:03
Авто

Седан Nissan Almera сменил поколение и получил турбомотор

С момента презентации обновленного поколения седана Nissan Almera прошло несколько дней, однако эксперты продолжают озвучивать достоинства турбированной модели.
Rusargument 15 ноября в 02:47
Общество

«Яндекс» намерен изменить структуру управления компанией

«Приоритетная акция компании, в настоящее время принадлежащая «Сбербанку», будет переведена в фонд, и ее условия будут изменены», — говорится в сообщении.
REGNUM 02:33
Общество

Время продажи алкоголя в магазинах могут сократить

В России могут ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах.
Вести.Ru 01:05
Кино

Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа

ТК Звезда 16 ноября в 08:33
Политика

Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России

Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.
РБК вчера в 21:28
Общество

«Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену

Владимир Путин "фактически поддержал" проект строительства автомобильного моста через Лену в районе Якутска, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 22:41
Экономика

Глава «Сибура» рассказал о двух потенциальных проектах с «Газпромом»

«Дорожная карта» по Новоуренгойскому газохимическому комплексу, которую «Газпром» и «Сибур» подписали в октябре 2019 года в рамках сентябрьского соглашения о сотрудничестве, предполагает диагностические работы, инженерные изыскания и подготовку проектной документации, необходимой для завершения строительства комплекса.
РБК 02:00
Происшествия

Подозреваемый в убийстве главы центра «Э» Ингушетии заочно арестован

Басманный суд Москвы заочно арестовал мужчину, который обвиняется в убийстве начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, а также его брата Абдулахмеда.
Газета.Ru 03:48
Происшествия

При стрельбе на вечеринке в Калифорнии погибли четыре человека

Четыре человека погибли, еще шестеро пострадали при стрельбе в американском городе Фресно (штат Калифорния).
РБК 02:10
Шоу-бизнес

Полина Глен рассталась с Джонни Деппом

Союз артиста с танцовщицей из Санкт-Петербурга Полиной Глен распался. 24-летняя девушка поставила жирную точку в их отношениях.
Дни.ру вчера в 14:17
Происшествия

Корпорация «Ромашка»: в Иркутске разоблачили финансовую пирамиду

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" УК РФ.
Вести.Ru 03:50
Происшествия

ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Московской области

РИА Новости 00:51
Теннис

Стефанос Циципас: Держать этот трофей немного страшно

Грек Стефанос Циципас прокомментировал свою победу на ATP Finals, рассказал историю знакомства с австрийцем Домиником Тимом.
GoTennis.ru 02:42
Общество

Минобороны подало против производителя ракет «Союз» миллиардный иск

Иск о взыскании более 2 млрд рублей подан Министерством обороны России в отношении самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс».
REGNUM 03:08
Происшествия

На складе на северо-западе Москвы произошел пожар

ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах Москвы сообщает, что в здании склада расположены помещения автосервиса, который также пострадал от пожара — там загорелись автомобили и газовое оборудование, периодически происходили взрывы газовых баллонов.
РБК 03:22
Происшествия

В зданиях Сибирского отделения РАН проходят обыски

Обыски проходят в зданиях Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) в новосибирском Академгородке по делу о незаконной приватизации коттеджа на имя дочери бывшего главы СО РАН Александра Асеева, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.
ТАСС 00:28
Общество

Хакер за 20 минут взломал Wi-Fi «Сапсана» и получил данные пассажиров

Скучающий хакер под ником keklick1337, возвращавшийся из Петербурга в Москву с конференции по информационной безопасности, за считанные минуты взломал Wi-Fi в «Сапсане» и получил все данные пассажиров.
Петербургский дневник вчера в 23:29
Армия и оружие

Американские танкисты испытали российский танк Т-80У

Американские танкисты на военных учениях в Южной Корее испытали российский танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3.
REGNUM 16 ноября в 07:44
Шоу-бизнес

Рудковская ответила на слухи о любовнице Плющенко

Ранее в средствах массовой информации и в социальных сетях появились слухи о том, что Евгений Плющенко ведет двойную жизнь и имеет тайную связь на стороне.
Московский Комсомолец 03:16
Шоу-бизнес

Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым

Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Вечерняя Москва вчера в 08:24
Шоу-бизнес

Константин Богомолов и Ксения Собчак после свадьбы живут отдельно

По данным некоторых источников, причиной раздельного проживания стал тот факт, что Богомолову не удается найти общий языку с матерью Собчак Людмилой Нарусовой.
Актуальные Новости 01:49
Политика

Немецкий политик обвинил Запад в катастрофе в Сирии

Политика Запада и ФРГ в значительной степени привела к катастрофе в Сирии, тот факт, что Сирия была так сильно разрушена, связан с западной поддержкой исламистских террористов, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель фракции "Левые" в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной.
РИА Новости 03:42
Музыка

Ротару снова начнет выступать в России

Газета.Ru 03:49
Происшествия

Убитую в Крыму пятилетнюю девочку похоронили

В Крыму на кладбище в селе Кропоткино Раздольненского района похоронили пятилетнюю девочку, в убийстве которой обвиняется ее отчим.
REGNUM вчера в 11:04
Политика

Новый премьер Молдавии Кику посетит Москву на этой неделе

Новый премьер-министр Молдавии Ион Кику на этой неделе планирует посетить с официальным визитом Москву.
ТАСС 02:30
Общество

Начальник отдела МВД в Чечне опубликовал пост про преимущества запугивания пистолетом

Ruposters.ru 03:47
Общество

Кардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева

Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев назвал уход из жизни Исаева «чудовищно безвременным».
РБК 16 ноября в 16:51
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное