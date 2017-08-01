Европе не нужен американский сжиженный газ, заявил в интервью РИА Новости депутат бундестага, официальный представитель фракции "Левые" по внешнеполитическим вопросам Александер Ной.

с чего всё началось

Депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен американский сжиженный природный газ (СПГ), и призвал ввести санкции против США в случае реализации Вашингтоном пакета мер экстерриториального значения против компаний — участников проекта газопровода «Северный поток — 2».

Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США

Политика ГБР предложило привлечь Порошенко к уголовной ответственности Государственное бюро расследований Украины направило в Генеральную прокуратуру страны проект уведомления о подозрении экс-президенту Украины Петру Порошенко.

Политика В Керчи начали буксировку украинских кораблей Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.

Общество Коллекторы просят защиты от должников НАПКА же предлагает прописать в законе обязанности должников, в том числе запретить им вводить взыскателей в заблуждение, унижать их честь и достоинство.

Музыка Ротару снова начнет выступать в России Певица София Ротару примет участие в съемках итогового концерта "Песня года", который пройдет 7 декабря в Москве, после решения пропустить участие в мероприятии в конце 2018-го, пишет сайт kp.ru.

Политика Власти Грузии не намерены проводить внеочередные парламентские выборы Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" не собирается пересматривать действующую в республике систему выборов, отвергнув тем самым идею о проведении внеочередных парламентских выборов в стране.

Общество Минобороны потребовало взыскать с производителя ракет «Союз» ₽2 млрд Министерство обороны России подало в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании почти 2,15 млрд руб. с самарского ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс», специализирующегося на выпуске ракет-носителей семейства «Союз» и космических аппаратов дистанционного зондирования поверхности Земли.

Теннис Теннисист Стефанос Циципас выиграл итоговый турнир ATP в Лондоне Теннисист Стефанос Циципас выиграл итоговый турнир ATP в Лондоне Победителем Nitto ATP Finals, итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) c призовым фондом $9 млн, стал его дебютант 21-летний грек Стефанос Циципас, который в решающем матче на тай-брейке третьего сета сломил сопротивление австрийца Доминика Тима.

Общество Чеченский полицейский рассказал о «пользе» запугивания пистолетом Накануне в сети появилось изображение пистолета Стечкина со снаряженным магазином, опубликованное под постом, в котором сообщается о плюсах запугивания человека оружием.

Шоу-бизнес Ольга Бузова назовёт алкоголь своим именем Певица и телеведущая Ольга Бузова регистрирует товарные знаки для продажи алкогольных напитков: Buzvodka, Buzbeer, Buzwhiskey и Buzcognac, сообщает telegram-канал Mash.

Общество «Яндекс» хочет поменять структуру управления компанией "Предлагаемая структура соблюдает баланс всех сторон: учитывает общественные интересы, интересы публичных акционеров, сотрудников и пользователей и не влияет на операционную деятельность компании", — приводятся в сообщении слова главы совета директоров "Яндекса" Джона Бойнтона.