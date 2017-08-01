Политика

RT на русскомRT на русскомДепутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США

Депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен американский сжиженный природный газ (СПГ), и призвал ввести санкции против США в случае реализации Вашингтоном пакета мер экстерриториального значения против компаний — участников проекта газопровода «Северный поток — 2».
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с чего всё началось

Депутат бундестага заявил, что Европа не нуждается в сжиженном газе из США

Европе не нужен американский сжиженный газ, заявил в интервью РИА Новости депутат бундестага, официальный представитель фракции "Левые" по внешнеполитическим вопросам Александер Ной.
РИА Новостивчера в 19:20

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Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен СПГ из США

Газета.Ru03:04

Депутат бундестага: сжиженный газ из США Европе не нужен

Московский Комсомолецвчера в 19:21

Немецкий депутат назвал американский СПГ ненужным для Европы

РБКвчера в 21:15

В Берлине считают, что Европе не нужен американский сжиженный газ

Комсомольская правдавчера в 19:50

В Германии заявили о ненужности американского СПГ для Европы

Известиявчера в 22:25

Депутат бундестага заявил, что Европа не нуждается в сжиженном газе из США

РИА Новостивчера в 19:20

Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США

RT на русскомвчера в 19:12
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Шоу-бизнес

Полина Глен бросила Джонни Деппа и вернулась в Россию

Актуальные Новости вчера в 12:38
Политика

ГБР предложило привлечь Порошенко к уголовной ответственности

Государственное бюро расследований Украины направило в Генеральную прокуратуру страны проект уведомления о подозрении экс-президенту Украины Петру Порошенко.
RT на русском 04:22
Технологии

Российскую сверхлегкую «умную оптику» готовят к испытаниям на орбите

РИА Новости 01:00
Политика

В Керчи начали буксировку украинских кораблей

Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.
РИА Новости вчера в 10:31
Общество

Умер лидер «Новой России» Никита Исаев

Глава движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва.
Новая газета 16 ноября в 04:29
Политика

Евросоюз согласился упростить визовый режим с Белоруссией

Совет Евросоюза обнародовал решение о готовности подписать с Белоруссией соглашение об упрощении визового режима.
РБК 04:34
Здоровье

Уволен российский врач, проводивший младенцам уникальные операции

Единственный в России врач-трансплонтолог, который более десяти лет успешно пересаживает почки детям весом от шести килограммов, уволен.
Национальная служба новостей 04:24
Общество

Коллекторы просят защиты от должников

НАПКА же предлагает прописать в законе обязанности должников, в том числе запретить им вводить взыскателей в заблуждение, унижать их честь и достоинство.
Коммерсантъ вчера в 17:47
Музыка

Ротару снова начнет выступать в России

Певица София Ротару примет участие в съемках итогового концерта "Песня года", который пройдет 7 декабря в Москве, после решения пропустить участие в мероприятии в конце 2018-го, пишет сайт kp.ru.
Газета.Ru 03:49
Общество

Россия отложила возобновление авиасообщения с Египтом

Россия решила отложить возобновление авиасообщения с курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады.
Газета.Ru вчера в 09:26
Политика

Власти Грузии не намерены проводить внеочередные парламентские выборы

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" не собирается пересматривать действующую в республике систему выборов, отвергнув тем самым идею о проведении внеочередных парламентских выборов в стране.
ТАСС 03:36
Общество

Минобороны потребовало взыскать с производителя ракет «Союз» ₽2 млрд

Министерство обороны России подало в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании почти 2,15 млрд руб. с самарского ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс», специализирующегося на выпуске ракет-носителей семейства «Союз» и космических аппаратов дистанционного зондирования поверхности Земли.
РБК 02:29
Музыка

Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении

Вечерняя Москва 16 ноября в 11:32
Политика

Кадыров пояснил свои слова об убийстве за оскорбления

Газета.Ru 03:05
Экономика

Saudi Aramco разместит на бирже 1,5% своих акций

Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco разместит на бирже Tadawul 1,5% акций.
Известия вчера в 02:48
Происшествия

Пожар на складе на северо-западе Москвы потушен

По данным источника "Интерфакса", возгорание произошло на территории автосервиса.
Интерфакс 03:22
Общество

Чак-чак назвали одной из самых вредных для здоровья сладостей

Реальное время вчера в 12:35
Общество

«Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену

Владимир Путин "фактически поддержал" проект строительства автомобильного моста через Лену в районе Якутска, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 22:41
Общество

Владелец толстого кота станет акционером «Аэрофлота»

Вести.Ru 03:27
Теннис

Теннисист Стефанос Циципас выиграл итоговый турнир ATP в Лондоне

Теннисист Стефанос Циципас выиграл итоговый турнир ATP в Лондоне Победителем Nitto ATP Finals, итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) c призовым фондом $9 млн, стал его дебютант 21-летний грек Стефанос Циципас, который в решающем матче на тай-брейке третьего сета сломил сопротивление австрийца Доминика Тима.
Коммерсантъ вчера в 18:05
Общество

Чеченский полицейский рассказал о «пользе» запугивания пистолетом

Накануне в сети появилось изображение пистолета Стечкина со снаряженным магазином, опубликованное под постом, в котором сообщается о плюсах запугивания человека оружием.
Что происходит 04:27
Армия и оружие

Россия и ОАЭ договариваются о поставках истребителей Су-35

Актуальные Новости 00:31
Футбол

Уткин ответил украинскому журналисту на критику сборной России

Российский журналист Василий Уткин ответил украинцу Виктру Вацко на критику сборной России.
Pravda.Ru 01:21
Политика

Деятельность Путина одобряют 70% россиян

Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".
Интерфакс 03:20
Общество

Порноактрисы устроили эротическую фотосессию в британском музее

Девушки в эротических костюмах бортпроводниц устроили фотосессию в английском музее авиации региона Мидленд.
VSE42.RU вчера в 21:54
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов хочет уменьшить алименты для дочери в 8 раз

Дмитрий Тарасов хочет уменьшить алименты для дочери в 8 раз Дмитрий Тарасов вновь подал в суд.
Экспресс газета 02:05
Шоу-бизнес

Ольга Бузова назовёт алкоголь своим именем

Певица и телеведущая Ольга Бузова регистрирует товарные знаки для продажи алкогольных напитков: Buzvodka, Buzbeer, Buzwhiskey и Buzcognac, сообщает telegram-канал Mash.
Sostav.ru 03:45
Общество

«Яндекс» хочет поменять структуру управления компанией

"Предлагаемая структура соблюдает баланс всех сторон: учитывает общественные интересы, интересы публичных акционеров, сотрудников и пользователей и не влияет на операционную деятельность компании", — приводятся в сообщении слова главы совета директоров "Яндекса" Джона Бойнтона.
РИА Новости 03:55
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Полицейского-начальника понизили из-за дебоша в сауне Магнитогорска

Скандал с Гладышевым начался в начале ноября, когда в соцсетях появилась информация о том, что он во время лечения в госпитале Магнитогорска вместе со своим родственником поехал в сауну и устроил пьяный дебош.
URA.Ru 02:50
Шоу-бизнес

Галкин прокомментировал информацию об отмене своих концертов

Аргументы и Факты 16 ноября в 03:34
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