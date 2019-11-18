Политика

RT на русскомRT на русскомДепутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США

Депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен американский сжиженный природный газ (СПГ), и призвал ввести санкции против США в случае реализации Вашингтоном пакета мер экстерриториального значения против компаний — участников проекта газопровода «Северный поток — 2».
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с чего всё началось

Депутат бундестага заявил, что Европа не нуждается в сжиженном газе из США

Европе не нужен американский сжиженный газ, заявил в интервью РИА Новости депутат бундестага, официальный представитель фракции "Левые" по внешнеполитическим вопросам Александер Ной.
РИА Новостивчера в 19:20

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В Германии заявили о ненужности американского СПГ для Европы

Известиявчера в 22:25

Депутат бундестага заявил, что Европа не нуждается в сжиженном газе из США

РИА Новостивчера в 19:20

Немецкий депутат назвал американский СПГ ненужным для Европы

РБКвчера в 21:15

В Берлине считают, что Европе не нужен американский сжиженный газ

Комсомольская правдавчера в 19:50

Депутат бундестага: сжиженный газ из США Европе не нужен

Московский Комсомолецвчера в 19:21

В Европе заявили об отказе от сжиженного газа из США

Lenta.ruвчера в 21:36

Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США

RT на русскомвчера в 19:12
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Общество

«Яндекс» введет в структуру управления Фонд общественных интересов

Совет директоров "Яндекса" решил изменить структуру управления компании и ввести в нее некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит часть управленческих функций.
Интерфакс 01:48
Общество

В 2025 году Россия поставит Индии С-400

Московский Комсомолец 01:14
Музыка

Ротару вернется в Россию на заработки

Lenta.ru вчера в 15:00
Общество

В России предложили сократить время продажи алкоголя

Организация «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложила не продавать в России алкоголь после 22:00.
Lenta.ru вчера в 17:55
Футбол

Бабаев рассказал о работе по поиску форварда для ЦСКА

Metaratings вчера в 15:13
Транспорт

В Госдуме пожаловались на камеры-«капканы» в виде уличных фонарей

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков направит главе администрации президента Антону Вайно обращение в связи с применением в Москве камер «Стрит Фалькон», которые фиксируют нарушения правил дорожного движения.
РБК 01:28
Происшествия

В Екатеринбурге ребёнок умер из-за менингококковой инфекции

REGNUM вчера в 07:14
Происшествия

В центре Екатеринбурга неизвестный устроил поножовщину

По данной информации, жуткое преступление было совершено по адресу Куйбышева, 21. Там неизвестный человек ударил молодого мужчину ножом.
Evo-rus.com вчера в 23:07
Общество

Россиян предупредили о возвращении аномальных холодов

Ранее сообщалось, что на Урал и Сибирь надвигается аномально холодная погода — во второй половине текущей недели на восточной территории России ожидается арктический антициклон.
Lenta.ru 01:46
Происшествия

СМИ сообщили об обысках в Сибирском отделении РАН

«Возбуждено уголовное дело о незаконной приватизации коттеджа, в котором на данный момент проживают члены семьи бывшего председателя Сибирского отделения Российской Академии наук», — уточняет СМИ.
REGNUM вчера в 23:15
Общество

«Ъ»: Путин одобрил проект строительства моста через реку Лена

Президент России Владимир Путин "фактически утвердил" проект строительства автомобильного моста через реку Лену, который будет расположен в районе Якутска.
Газета.Ru вчера в 22:20
Спорт

Состав сборной России на Кубок мира по биатлону утвердят 18 ноября

18 ноября правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердит окончательные составы национальной сборной на первые этапы Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) сезона 2019/2020.
Уралинформбюро вчера в 05:58
Футбол

Наставник «Локомотива» просит отстранить члена комитета по этике РФС

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин призвал отстранить члена комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрея Созина из-за его слов в адрес Алексея Миранчука.
Газета.Ru вчера в 16:19
Политика

Кадыров уличил критиков в искажении его слов об убийстве за оскорбления в сети

Lenta.ru 01:39
Армия и оружие

«Роскосмос» запатентовал двигатель для космического самолета

Госкорпорация «Роскосмос» получила патент на схему двигателя для воздушно-космического самолета, способного летать с гиперзвуковой скоростью и запускать ракеты, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Роспатента.
Коммерсантъ 00:52
Происшествия

В Калифорнии девять человек пострадали при стрельбе

RT на русском 00:55
Политика

Близкие к Кремлю эксперты описали «идеального губернатора»

Как поменялись выборы Близкий к внутриполитическому блоку Кремля Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) подготовил практические рекомендации для врио губернаторов (есть в распоряжении РБК) — как им строить собственные кампании, формировать имидж и работать с избирателями.
РБК вчера в 23:00
Общество

В законопроект о домашнем насилии могут внести понятие «преследование»

Депутаты Госдумы предложили поправки в законопроект о домашнем насилии.
Коммерсантъ вчера в 20:50
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Сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию в Подмосковье

REGNUM 01:38
Общество

В Японии заверили в безопасности слива радиоактивной воды в океан

Сообщается, что в месте сброса воды радиоактивное излучение составит 0,62 микрозиверта в океане и 1,3 микрозиверта в атмосфере, в то время, как человек в обычных условиях получает в год 2100 микрозивертов.
REGNUM 01:44
Политика

В Крыму передачу украинских кораблей назвали знаком Зеленскому

Провокация в Керченском проливе Двадцать пятого ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования властей.
РИА Новости 01:06
Общество

В Бийске силовики задержали мэра и несколько чиновников

REGNUM вчера в 23:36
Общество

Список подарков на Рождество 10-летней девочки поразил соцсети

Пользователь Twitter опубликовал рождественский список подарков, который составила его 10-летняя дочь.
Петербургский дневник вчера в 07:10
Здоровье

О каких опасных болезнях свидетельствует жжение в стопах

Жжение и покалывание в стопах может свидетельствовать о наличии серьёзных заболеваний, предупреждают медики.
Газета Кемерова вчера в 22:32
Политика

Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России

Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.
РБК вчера в 21:28
Экономика

Стало известно, кому с 1 января не повысят пенсию

С 1 января 2020 года грядет большая индексация пенсий неработающим пенсионерам в России, однако повышение, как выяснилось, ощутят не все, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 04:50
Политика

Оппозиция не прошла в новый состав нижней палаты парламента Белоруссии

Представители оппозиции не прошли в новый состав нижней палаты парламента (Палаты представителей Национального собрания) Белоруссии.
RT на русском вчера в 23:34
Общество

«Росконтроль» назвал лучшую «Докторскую» колбасу

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование популярных российских брендов колбасы «Докторская» и назвал лучшие из них.
Взгляд.ру 00:55
Армия и оружие

СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений

Российская газета вчера в 17:24
Общество

Чак-чак назвали одной из самых вредных для здоровья сладостей

Реальное время вчера в 12:35
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