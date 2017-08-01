Политика

RT на русскомRT на русскомДепутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США

Депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен американский сжиженный природный газ (СПГ), и призвал ввести санкции против США в случае реализации Вашингтоном пакета мер экстерриториального значения против компаний — участников проекта газопровода «Северный поток — 2».
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Депутат бундестага заявил, что Европа не нуждается в сжиженном газе из США

Европе не нужен американский сжиженный газ, заявил в интервью РИА Новости депутат бундестага, официальный представитель фракции "Левые" по внешнеполитическим вопросам Александер Ной.
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Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен СПГ из США

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Депутат бундестага заявил, что Европа не нуждается в сжиженном газе из США

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Депутат бундестага: сжиженный газ из США Европе не нужен

Московский Комсомолецвчера в 19:21

Немецкий депутат назвал американский СПГ ненужным для Европы

РБКвчера в 21:15

Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США

RT на русскомвчера в 19:12
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 04:18, Вашингтон
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