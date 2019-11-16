Политика

RT на русскомRT на русскомДепутат бундестага заявил об экзистенциальном кризисе НАТО

Депутат бундестага от партии «Союз 90/Зелёные» Юрген Триттин в своей статье в журнале Der Spiegel выразил мнение, что НАТО переживает экзистенциальный кризис, став лишь «тенью» самого себя.
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Юрген Триттин
НАТО можно приукрашивать, как делает это министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. А можно трезво констатировать: альянс теряет свою целостность.
— Юрген Триттин, немецкий политикRT на русском 01:50

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