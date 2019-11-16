НАТО можно приукрашивать, как делает это министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. А можно трезво констатировать: альянс теряет свою целостность.

Депутат бундестага от партии «Союз 90/Зелёные» Юрген Триттин в своей статье в журнале Der Spiegel выразил мнение, что НАТО переживает экзистенциальный кризис, став лишь «тенью» самого себя.

Экономика В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает установление минимального размера месячной оплаты труда не ниже двукратной величины прожиточного минимума для работников бюджетной сферы в регионах.

Культура Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди» Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.

Технологии PlayStation 5 и DualShock 5 впервые показали на видео В Сети опубликован концептуальный видеоролик, с помощью которого немецкая сеть магазинов потребительской электроники Media Markt решила показать трехмерные модели долгожданной консоли Sony PlayStation 5, а также манипуляторов для нее – геймпадов DualShock 5.

Общество В России упал спрос на сигареты Россияне стали меньше покупать традиционные сигареты. Это следует из информации платформ фискальных данных, сообщает 16 ноября RT.

Политика В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.

Наука Исследователи определили семь типов фейковых новостей Исследователи определили следующие разновидности новостных фейков: газетные утки, предубежденное мнение, сатира, недостоверные сведения, комментарии, увещевательная (убеждающая) информация и городская журналистика.

Армия и оружие Минобороны заявило, что в российской армии нет мужеложства Главное военно-политическое управление Минобороны РФ заявило, что в российской армии нет мужеложства, а все обещания военных "опустить" срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь сослуживцев в воинской части 54160 в поселке Горный Забайкальского края, являются не более, чем оборотом речи, примененном в переносном значении.

Происшествия Пять пациентов больницы на Ставрополье заразились ВИЧ-инфекцией Ранее в некоторых СМИ и социальных сетях появилась информация о заражении в 2018 году ВИЧ-инфекцией пятерых пациентов больницы в Будённовске из-за халатности медперсонала.

Политика Россия отреагировала на принятие в ООН украинской резолюции по Крыму Украинская резолюция в области прав человека, принятая на Генассамблее ООН, станет помехой для визита международных наблюдателей в Крым, заявил 14 ноября заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин.

Происшествия Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, привезли в его квартиру на набережной реки Мойки для следственных действий.