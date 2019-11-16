Политика

RT на русскомRT на русскомДепутат бундестага заявил об экзистенциальном кризисе НАТО

Депутат бундестага от партии «Союз 90/Зелёные» Юрген Триттин в своей статье в журнале Der Spiegel выразил мнение, что НАТО переживает экзистенциальный кризис, став лишь «тенью» самого себя.
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Депутат бундестага назвал НАТО «тенью самой себя»

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Немецкий депутат назвал НАТО «тенью самой себя»

Газета.Ruвчера в 23:01

В Берлине рассказали о кризисе НАТО

Известиявчера в 23:40

«НАТО разваливается»: К такому выводу приходит всё больше европейских политиков

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«Тень самой себя»: Депутат бундестага заявил, что НАТО переживает экзистенциальный кризис

Комсомольская правдавчера в 23:39

«Тень самой себя»: в бундестаге дали характеристику НАТО

РЕН ТВвчера в 23:01

Депутат из Германии заявил, что НАТО переживает «экзистенциальный кризис»

Life.ruвчера в 22:52
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Музыка

На Первом канале назвали слухи об участии Бузовой в Евровидении бредом

Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта назвал бредом слухи о том, что Россию на конкурсе Евровидение представит Ольга Бузова.
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Стало известно о том, что "Газпром" получил сообщение от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором говорить о нежелании продлевать контракт на приобретение сырья.
В городе R 05:24
Общество

Мединский признал некомпетентность Фонда кино

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа.
Lenta.ru 06:45
Экономика

В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Газета.Ru 14 ноября в 04:45
Общество

Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти

Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Газета.Ru 03:40
Экономика

Американский миллиардер: катастрофа неизбежна. Заденет ли она Россию

Родившись в простой семье, Рэй Далио сумел понять, как устроены рынки, и стать очень богатым человеком.
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России подсказали способ захвата Прибалтики

Россия способна захватить Прибалтику без прорыва Сувалкского коридора, соединяющего Белоруссию и Калининградскую область и проходящего по границе Польши с Литвой, сообщил РИА Новости белорусский политолог Денис Мельянцов.
Lenta.ru 07:05
Авто

В Сети показали 3500-сильный тягач с 27,9-литровым двигателем

Рабочий объём уникального силового агрегата составляет 27,9 литра. Тягач THOR 24 имеет 24 выхлопных патрубка.
Тарантас Ньюс вчера в 07:17
Происшествия

Частный самолет совершил жесткую посадку в Ленинградской области

Известия 07:14
Общество

Россияне стали меньше покупать обычные сигареты

Россияне стали покупать меньше обычных сигарет и больше стиков для систем нагревания табака, сообщает RT со ссылкой на данные фискальных платформ.
Вести.Ru 03:44
Происшествия

Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

РИА Новости вчера в 06:25
Происшествия

В Киеве похитили главу Укрэксимбанка

В Киеве похитили главу государственного Укрэксимбанка Александра Гриценко, сообщает телеканал "Прямой".
РИА Новости 08:42
Шоу-бизнес

Мама Александра Носика пропала в Москве

Сегодня СМИ сообщили тревожную новость — пропала мама Александра Носика.
StarHit.ru вчера в 06:40
Политика

Украинский экс-дипломат призвал превратить ЛНР и ДНР в «дикое поле»

Бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный в эфире канала "Обозреватель" заявил, что ЛНР и ДНР должны превратиться в "дикое поле".
РИА Новости 01:51
Армия и оружие

У двигателей для Су-57 возникли новые проблемы

Выявлены проблемы с двигателями для Су-57.
Avia.pro 14 ноября в 20:16
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Сергей Харитонов проиграл нокаутом в главном бою Bellator 234

Второй раунд поединка для Харитонова стал неудачным: россиянин проиграл британцу техническим нокаутом.
Лезги газет вчера в 13:36
Кино

Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

Газета.Ru 05:29
Общество

Галкин отреагировал на сообщения об отмене его концертов

RT на русском 02:14
Экономика

В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников

Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Газета.Ru 03:08
Политика

Трамп потребовал от Токио и Сеула увеличить расходы на контингент США

Президент США Дональд Трамп намерен добиваться у Японии и Республики Корея увеличения расходов в 4–5 раз на содержание американского военного контингента, защищающего их территории.
Известия вчера в 23:57
Происшествия

В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале

Ранее Минздрав Якутии информировал, что в субботу один человек погиб и двое получили ранения в перестрелке между работниками рынка в поселке Айхал, состояние госпитализированных мужчин оценивается как средней тяжести.
РИА Новости 07:30
Экономика

Bloomberg узнал о тайных поставках нефти из Венесуэлы

Венесуэла тайно экспортирует миллионы баррелей нефти за рубеж, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные данные.
Ведомости 14 ноября в 21:56
Фигурное катание

Ледовое доминирование: Медведева победила Трусову в короткой программе

Одиночники Первым на лед вышел дебютант Гран-при Макар Игнатов, который четко откатал программу с двумя четверными и очень долго был ориентиром для других спортсменов.
Комсомольская правда вчера в 13:44
Армия и оружие

Военные США испытали российский танк Т-80

Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
RT на русском 04:11
Происшествия

Десять человек погибли в результате взрыва в Сирии

При взрыве на автовокзале в городе Эль-Баб на севере Сирии погибли 10 человек, еще 15 ранены.
Известия 07:00
Армия и оружие

В ДНР заявили об обстреле в Петровском с украинской стороны

Украинские вооруженные силы открыли огонь по участку разведения сил в Петровском, заявил журналистам представитель самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня.
Интерфакс 06:24
Экономика

Fashion-ритейлеры теряют трафик

Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.
Коммерсантъ вчера в 17:33
Общество

В Испании прекратили продажу книги историка Олега Соколова

Испанское издательство Desperta Ferro прекратило продажу книги историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве 24-летней аспирантки СпбГУ Анастасии Ещенко.
ТК Звезда 08:17
Политика

В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей

В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.
RT на русском 07:37
Происшествия

Умерла под колесами поезда 18-летняя чемпионка Украины по боксу

Умерла чемпионка Украины по боксу Амина Булах.
Газета.Ru 08:29
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Юрген Триттин
Немецкий политик
Немецкий политик, занимавший пост министра по охране окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности в 1998-2005 годах.
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