Политика
RT на русскомДепутат бундестага заявил об экзистенциальном кризисе НАТО
Депутат бундестага от партии «Союз 90/Зелёные» Юрген Триттин в своей статье в журнале Der Spiegel выразил мнение, что НАТО переживает экзистенциальный кризис, став лишь «тенью» самого себя.
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«Тень самой себя»: Депутат бундестага заявил, что НАТО переживает экзистенциальный кризис
Комсомольская правдавчера в 23:39
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Музыка
На Первом канале назвали слухи об участии Бузовой в Евровидении бредом
Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта назвал бредом слухи о том, что Россию на конкурсе Евровидение представит Ольга Бузова.
Энергетика
Польша отказывается продлевать с «Газпромом» газовый контракт
Стало известно о том, что "Газпром" получил сообщение от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором говорить о нежелании продлевать контракт на приобретение сырья.
Общество
Мединский признал некомпетентность Фонда кино
Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа.
Экономика
В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Экономика
Американский миллиардер: катастрофа неизбежна. Заденет ли она Россию
Родившись в простой семье, Рэй Далио сумел понять, как устроены рынки, и стать очень богатым человеком.
Армия и оружие
России подсказали способ захвата Прибалтики
Россия способна захватить Прибалтику без прорыва Сувалкского коридора, соединяющего Белоруссию и Калининградскую область и проходящего по границе Польши с Литвой, сообщил РИА Новости белорусский политолог Денис Мельянцов.
Авто
В Сети показали 3500-сильный тягач с 27,9-литровым двигателем
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Общество
Россияне стали меньше покупать обычные сигареты
Россияне стали покупать меньше обычных сигарет и больше стиков для систем нагревания табака, сообщает RT со ссылкой на данные фискальных платформ.
Происшествия
Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете
Происшествия
В Киеве похитили главу Укрэксимбанка
В Киеве похитили главу государственного Укрэксимбанка Александра Гриценко, сообщает телеканал "Прямой".
Шоу-бизнес
Мама Александра Носика пропала в Москве
Сегодня СМИ сообщили тревожную новость — пропала мама Александра Носика.
Политика
Украинский экс-дипломат призвал превратить ЛНР и ДНР в «дикое поле»
Бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный в эфире канала "Обозреватель" заявил, что ЛНР и ДНР должны превратиться в "дикое поле".
Армия и оружие
У двигателей для Су-57 возникли новые проблемы
Выявлены проблемы с двигателями для Су-57.
Единоборства
Сергей Харитонов проиграл нокаутом в главном бою Bellator 234
Второй раунд поединка для Харитонова стал неудачным: россиянин проиграл британцу техническим нокаутом.
Общество
Галкин отреагировал на сообщения об отмене его концертов
Экономика
В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников
Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Политика
Трамп потребовал от Токио и Сеула увеличить расходы на контингент США
Президент США Дональд Трамп намерен добиваться у Японии и Республики Корея увеличения расходов в 4–5 раз на содержание американского военного контингента, защищающего их территории.
Происшествия
В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале
Ранее Минздрав Якутии информировал, что в субботу один человек погиб и двое получили ранения в перестрелке между работниками рынка в поселке Айхал, состояние госпитализированных мужчин оценивается как средней тяжести.
Экономика
Bloomberg узнал о тайных поставках нефти из Венесуэлы
Венесуэла тайно экспортирует миллионы баррелей нефти за рубеж, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные данные.
Фигурное катание
Ледовое доминирование: Медведева победила Трусову в короткой программе
Одиночники Первым на лед вышел дебютант Гран-при Макар Игнатов, который четко откатал программу с двумя четверными и очень долго был ориентиром для других спортсменов.
Армия и оружие
Военные США испытали российский танк Т-80
Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
Происшествия
Десять человек погибли в результате взрыва в Сирии
При взрыве на автовокзале в городе Эль-Баб на севере Сирии погибли 10 человек, еще 15 ранены.
Армия и оружие
В ДНР заявили об обстреле в Петровском с украинской стороны
Украинские вооруженные силы открыли огонь по участку разведения сил в Петровском, заявил журналистам представитель самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня.
Экономика
Fashion-ритейлеры теряют трафик
Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.
Общество
В Испании прекратили продажу книги историка Олега Соколова
Испанское издательство Desperta Ferro прекратило продажу книги историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве 24-летней аспирантки СпбГУ Анастасии Ещенко.
Политика
В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей
В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.
Происшествия
Умерла под колесами поезда 18-летняя чемпионка Украины по боксу
Умерла чемпионка Украины по боксу Амина Булах.