Политика

RT на русскомRT на русскомДепутат бундестага заявил об экзистенциальном кризисе НАТО

Депутат бундестага от партии «Союз 90/Зелёные» Юрген Триттин в своей статье в журнале Der Spiegel выразил мнение, что НАТО переживает экзистенциальный кризис, став лишь «тенью» самого себя.
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Депутат бундестага назвал НАТО «тенью самой себя»

РИА Новостивчера в 22:20

Немецкий депутат назвал НАТО «тенью самой себя»

Газета.Ruвчера в 23:01

В Берлине рассказали о кризисе НАТО

Известиявчера в 23:40

«Тень самой себя»: Депутат бундестага заявил, что НАТО переживает экзистенциальный кризис

Комсомольская правдавчера в 23:39

«Тень самой себя»: в бундестаге дали характеристику НАТО

РЕН ТВвчера в 23:01

Депутат из Германии заявил, что НАТО переживает «экзистенциальный кризис»

Life.ruвчера в 22:52

Немецкий депутат заявил об «экзистенциальном кризисе» НАТО

РБК01:59
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Убитую в Петербурге аспирантку СПбГУ похоронили в кубанской станице

РИА Новости 05:41
Общество

Оксана Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии

Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия обратились в правоохранительные органы из-за угроз, которые они получают, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
РИА Новости 04:40
Общество

Пресс-секретарь Никиты Исаева сообщил обстоятельства его смерти

В поезде Исаев ехал с помощницей Алиной Жестковской, сообщил пресс-секретарь.
РБК 05:50
Происшествия

Суд арестовал счета обвиняемой в шпионаже Цуркан на 451 млн рублей

Коммерсантъ 04:36
Общество

Галкин прокомментировал сообщения об отмене его концертов

РИА Новости вчера в 14:50
Футбол

Дзюба мог оказаться в «Галатасарае»

«Галатасарай» уже был готов подписывать, но я у них шел под третьим или четвертым номером.
Metaratings 14 ноября в 13:41
Политика

Слуцкий прокомментировал слова Помпео о Крыме и Голанах

Ранее госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
РИА Новости 05:16
Армия и оружие

Военные США испытали российский танк Т-80

Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
RT на русском 04:11
Экономика

В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников

Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Газета.Ru 03:08
Наука

Ученые рассказали, почему многие люди не любят брокколи

Народные новости вчера в 20:54
Общество

В работе Росбанка по всей стране произошел сбой

«Вчера вечером наладили процесс, но сегодня ночью опять произошел сбой, и операции опять не проходят», — пояснил он, добавив, что сбой коснулся клиентов банка по всей стране.
Новая газета 03:21
Общество

В Польше найдены теплицы Гитлера

В информационном агентстве Daily Mail сообщили о том, что историкам, изучающим ставку Адольфа Гитлера, лидера Третьего рейха, в Польше, удалось найти руины теплицы фюрера.
Discover24 04:45
Экономика

ЦБ допустил выпуск монеты номиналом в 50 рублей

В вопросе выпуска монеты номиналом в 50 рублей есть как аргументы "за", так и "против", признался в интервью "Газете.Ru" Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.
Газета.Ru вчера в 01:01
Фигурное катание

Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России

Смешное падение Александры Трусовой на ровном месте, недовольство Этери Тутберидзе, провал Станиславы Константиновой и долгожданный чистый прокат короткой программы Евгении Медведевой, которая во время интервью перешла с русского на английский.
Газета.Ru вчера в 15:24
Политика

Помпео обвинил Китай в кибератаках против НАТО

Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил в пятницу, что отношения между НАТО и Китаем – это проблема, которая в последнее время привлекает все больше внимания.
Политика Сегодня вчера в 14:46
Музыка

Свежий клип Little Big собрал 2 миллиона просмотров за полдня

Размещенный на видеохостинге Youtube клип российской группы Little Big с названием Go Bananas всего за 12 часов после публикации «завирусился» и набрал больше двух миллионов уникальных просмотров.
ИнфоСМИ 02:37
Политика

В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину

Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
РИА Новости вчера в 14:13
Шоу-бизнес

Николь Кузнецова перенесла 298 операцию

StarHit.ru 05:00
Политика

На Украине сотрудники СБУ и ЦРУ задержали одного из лидеров ИГ

Газета.Ru вчера в 16:13
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Создан материал, который позволит отказаться от батарей в электронике

Вести.Хайтек вчера в 08:33
Хоккей

Овечкин высказался о своем силовом приеме в матче против «Монреаля»

Газета.Ru вчера в 23:28
Общество

Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ вчера в 05:49
Политика

«Ъ»: Россия вернет Украине задержанные в Керченском проливе корабли

Российская сторона может освободить задержанные в Керченском проливе украинские корабли и вернуть их на родину.
Газета.Ru вчера в 17:48
Музыка

17-летний житель Екатеринбурга покорил Шнурова на шоу «Голос»

17-летний житель Екатеринбурга Арсений Курчанин покорил жюри вокального шоу «Голос» на «Первом канале».
URA.Ru вчера в 14:10
Культура

К юбилею «Ну, погоди» студия «Союзмультфильм» выпустит новые серии

К 50-летнему юбилею устроят выставку Чебурашка и все-все-все, а также грандиозный концерт 50 лет любимым героям Союзмультфильма.
Vologda-poisk.ru вчера в 02:10
Спорт

Виттоцци выиграла спринт на турнире в Шушене, Вирер — третья

Матч ТВ 04:58
Армия и оружие

Курды объяснили нежелание объединиться с Асадом против Турции

Представитель диаспоры сирийских курдов в России Джавад Мухаммад рассказал, почему курды отвечали отказом на предложения президента Сирии Башара Асада объединить усилия для совместной борьбы с Турцией.
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Киберспорт

Grinding Gear Games представила Path of Exile 2

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Японского журналиста расстроило посещение «завоеванного» Сахалина

Японский журналист Мититака Хаттори посетовал на постепенное исчезновение на Сахалине объектов японского наследия, а освобождение острова Красной армией назвал "завоеванием".
РИА Новости вчера в 19:09
Политика

Президент Сербии госпитализирован из-за проблем с сердцем

Президента Сербии Александра Вучича госпитализировали из-за сердечно-сосудистого заболевания.
Коммерсантъ 04:44
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Немецкий политик
Немецкий политик, занимавший пост министра по охране окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности в 1998-2005 годах.
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