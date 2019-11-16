Политика
RT на русскомДепутат бундестага заявил об экзистенциальном кризисе НАТО
Депутат бундестага от партии «Союз 90/Зелёные» Юрген Триттин в своей статье в журнале Der Spiegel выразил мнение, что НАТО переживает экзистенциальный кризис, став лишь «тенью» самого себя.
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«Тень самой себя»: Депутат бундестага заявил, что НАТО переживает экзистенциальный кризис
Комсомольская правдавчера в 23:39
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Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
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Армия и оружие
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Представитель диаспоры сирийских курдов в России Джавад Мухаммад рассказал, почему курды отвечали отказом на предложения президента Сирии Башара Асада объединить усилия для совместной борьбы с Турцией.
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Японского журналиста расстроило посещение «завоеванного» Сахалина
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Президент Сербии госпитализирован из-за проблем с сердцем
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