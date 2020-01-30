Политика

РБКРБКДепутат бундестага заявил об обмане СССР Североатлантическим альянсом

Как утверждает Ной, НАТО дало обещание Советскому Союзу не расширяться за пределы Германии, если после восстановления единства этой страны та целиком останется в Североатлантическом альянсе. Он назвал эти слова «ложью и обманом».
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Депутат бундестага заявил об обмане СССР Североатлантическим альянсом

РБК00:07

В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве

Известиявчера в 23:45

В бундестаге рассказали, как НАТО обманула СССР при Горбачеве

РИА Новостивчера в 21:17

Обман Горбачёва руководством НАТО объяснили в Германии

News.ruвчера в 22:17

Обманули СССР: в Германии пристыдили НАТО

РЕН ТВвчера в 21:56

В Германии рассказали об обманутом НАТО Советском Союзе

Lenta.ruвчера в 22:27

В НАТО сделали громкое признание: исламисты и националисты стали негласными союзниками блока

Новостной фронтвчера в 04:50
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Космос

Вещество старше Солнечной системы нашли в упавшем на Землю метеорите

Planet Today 29 января в 06:06
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями в адрес России по Украине и Крыму

В документе содержится ряд претензий к России, в частности, по ситуации на Украине.
РИА Новости вчера в 19:48
Политика

Киевский политолог призвал Россию выдвинуть Украине жесткие требования

России следует сформулировать к Украине жесткие требования, невыполнение которых повлечет "серьезные последствия", заявил киевский политолог Михаил Погребинский в интервью газете "Взгляд.ру".
РИА Новости вчера в 16:39
Здоровье

ВОЗ признала новый коронавирус международной чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на экстренном заседании признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
РБК вчера в 14:56
Здоровье

Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса

На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
REGNUM вчера в 04:02
Происшествия

В «Домодедово» задержали пассажирку, угрожавшую взорвать самолет

Сотрудники правоохранительных органов задержали неадекватную женщину, прилетевшую из Симферополя в Москву и угрожавшую взорвать самолет рейса S7 2008, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Интерфакс вчера в 07:53
Армия и оружие

Израильская армия нанесла удар по объектам ХАМАС в Газе

Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по объектам движения ХАМАС в южной части сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии.
Политика Сегодня 29 января в 19:47
Шоу-бизнес

Вдова Коби Брайанта впервые прокомментировала гибель мужа и дочери

Вдова легендарного баскетболиста Ванесса Брайант выступила с первым заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
ToDay News Ufa вчера в 05:02
Политика

Россия ответила на обвинение Эрдогана в нарушении договора по Сирии

По мнению турецкого лидера, не только Москва, но и Тегеран перестали соблюдать договоренности по урегулированию ситуации в Сирии.
Lenta.ru вчера в 09:25
Экономика

Богатейший человек мира за 15 минут заработал $13 млрд

Самый богатый в мире человек — американский бизнесмен Джефф Безос, который является владельцем компании Amazon, всего лишь за 15 минут увеличил свое состояние ещё на $13 млрд.
REGNUM 00:08
Происшествия

Суд арестовал бывших полицейских по делу Голунова

РБК вчера в 12:45
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

REGNUM вчера в 10:40
Происшествия

В жилом доме во Владивостоке произошел взрыв

ТАСС вчера в 20:56
Общество

Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года.
Piter.tv вчера в 06:23
Общество

Подаренный керченским блокадникам хлеб оказался пирогом с мясом

Батон белого хлеба, который керченским блокадникам подарили местные чиновницы в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, оказался пирогом с мясом.
Lenta.ru вчера в 05:12
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы по Ялтинской конференции

Новый раздел, основанный на уникальных рассекреченных документах из фондов центрального архива военного ведомства, стал продолжением деятельности Минобороны, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.
РИА Новости вчера в 16:28
Политика

Оливер Стоун назвал США «силой зла»

Мы стали силой зла для людей, для тех, кто хочет реформ, для тех, кто стремится изменить положение вещей.
RT на русском вчера в 12:39
Общество

Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз

На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере 3 тысяч рублей.
REGNUM 00:22
Происшествия

Сестрам Хачатурян могут переквалифицировать убийство на самооборону

Газета.Ru вчера в 15:55
Экономика

Американский инвестор предупредил о скором глобальном кризисе

Американский инвестор Джим Роджерс заявил, что до 2025 года мировую экономику ждет кризис, который может стать худшим за последние 80 лет.
Известия вчера в 18:44
Технологии

Huawei может не вернуться к использованию приложений и сервисов Google

Как заявил один из руководителей Huawei в интервью Der Standard, компания не станет использовать приложения и сервисы Google даже если запрет со стороны правительства США будет полностью снят.
3DNews вчера в 13:55
Общество

Названа причина разводов среди молодых россиян

Эксперт пояснила, что инфантильность и отсутствие обязательств за семью являются новыми причинами для разводов.
Lenta.ru 00:24
Общество

Депутат Госдумы предложил ввести бесплатные обеды для студентов

Депутат Госдумы Василий Власов предложил обеспечить бесплатным горячим питанием студентов, обучающихся на очной основе.
VSE42.RU вчера в 23:40
Политика

В МИД Турции ответили на обвинения Макрона по Ливии

Париж несет основную ответственность за ливийский кризис, заявил пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой, комментируя критические заявления президента Франции Эммануэля Макрона в адрес турецкого коллеги Тайипа Эрдогана.
РИА Новости 29 января в 15:52
Гаджеты

Материнские платы с разъёмом Intel LGA 1200 будут готовы к маю

По словам первоисточника, материнские платы на основе Intel Z490 должны получить усиленную подсистему питания, которая позволит работать с десятиядерными 14-нм процессорами Comet Lake-S.
3DNews вчера в 23:07
Общество

Индекс счастья россиян снизился до минимума

"За два года индекс упал более чем в 2 раза", - уточняет газета.
Газета.Ru 00:23
Армия и оружие

В США уточнили число пострадавших при атаке Ирана американских военных

В результате ракетного удара Ирана по двум американским базам в Ираке в ночь на 8 января пострадали 50 военнослужащих США.
Lenta.ru 28 января в 19:48
Общество

Мишустин закрыл границу с Китаем на Дальнем Востоке

Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому граница на Дальнем Востоке страны будет закрыта.
Утро.ru вчера в 04:30
Общество

РЖД отменили приказ о прекращении грузового сообщения с Китаем

"В связи с поступившими разъяснениями (приказ Минтранса России 25 от 30 января 2020 года) оперативный приказ 89 от 30 января 2020 года отменяется", - говорится в приказе, который подписал первый заместитель Центра фирменного транспортного обслуживания РЖД Сергей Колесников (документ есть в распоряжении ТАСС).
ТАСС вчера в 11:43
Экономика

ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год

Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
РБК 29 января в 05:46
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