Политика
РБКДепутат бундестага заявил об обмане СССР Североатлантическим альянсом
Как утверждает Ной, НАТО дало обещание Советскому Союзу не расширяться за пределы Германии, если после восстановления единства этой страны та целиком останется в Североатлантическом альянсе. Он назвал эти слова «ложью и обманом».
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В НАТО сделали громкое признание: исламисты и националисты стали негласными союзниками блока
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Космос
Вещество старше Солнечной системы нашли в упавшем на Землю метеорите
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями в адрес России по Украине и Крыму
В документе содержится ряд претензий к России, в частности, по ситуации на Украине.
Политика
Киевский политолог призвал Россию выдвинуть Украине жесткие требования
России следует сформулировать к Украине жесткие требования, невыполнение которых повлечет "серьезные последствия", заявил киевский политолог Михаил Погребинский в интервью газете "Взгляд.ру".
Здоровье
ВОЗ признала новый коронавирус международной чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на экстренном заседании признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Происшествия
В «Домодедово» задержали пассажирку, угрожавшую взорвать самолет
Сотрудники правоохранительных органов задержали неадекватную женщину, прилетевшую из Симферополя в Москву и угрожавшую взорвать самолет рейса S7 2008, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Армия и оружие
Израильская армия нанесла удар по объектам ХАМАС в Газе
Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по объектам движения ХАМАС в южной части сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии.
Шоу-бизнес
Вдова Коби Брайанта впервые прокомментировала гибель мужа и дочери
Вдова легендарного баскетболиста Ванесса Брайант выступила с первым заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
Политика
Россия ответила на обвинение Эрдогана в нарушении договора по Сирии
По мнению турецкого лидера, не только Москва, но и Тегеран перестали соблюдать договоренности по урегулированию ситуации в Сирии.
Экономика
Богатейший человек мира за 15 минут заработал $13 млрд
Самый богатый в мире человек — американский бизнесмен Джефф Безос, который является владельцем компании Amazon, всего лишь за 15 минут увеличил свое состояние ещё на $13 млрд.
Происшествия
Суд арестовал бывших полицейских по делу Голунова
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Происшествия
В жилом доме во Владивостоке произошел взрыв
Общество
Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года
Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года.
Общество
Подаренный керченским блокадникам хлеб оказался пирогом с мясом
Батон белого хлеба, который керченским блокадникам подарили местные чиновницы в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, оказался пирогом с мясом.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы по Ялтинской конференции
Новый раздел, основанный на уникальных рассекреченных документах из фондов центрального архива военного ведомства, стал продолжением деятельности Минобороны, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.
Политика
Оливер Стоун назвал США «силой зла»
Мы стали силой зла для людей, для тех, кто хочет реформ, для тех, кто стремится изменить положение вещей.
Общество
Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз
На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере 3 тысяч рублей.
Происшествия
Сестрам Хачатурян могут переквалифицировать убийство на самооборону
Экономика
Американский инвестор предупредил о скором глобальном кризисе
Американский инвестор Джим Роджерс заявил, что до 2025 года мировую экономику ждет кризис, который может стать худшим за последние 80 лет.
Технологии
Huawei может не вернуться к использованию приложений и сервисов Google
Как заявил один из руководителей Huawei в интервью Der Standard, компания не станет использовать приложения и сервисы Google даже если запрет со стороны правительства США будет полностью снят.
Общество
Названа причина разводов среди молодых россиян
Эксперт пояснила, что инфантильность и отсутствие обязательств за семью являются новыми причинами для разводов.
Общество
Депутат Госдумы предложил ввести бесплатные обеды для студентов
Депутат Госдумы Василий Власов предложил обеспечить бесплатным горячим питанием студентов, обучающихся на очной основе.
Политика
В МИД Турции ответили на обвинения Макрона по Ливии
Париж несет основную ответственность за ливийский кризис, заявил пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой, комментируя критические заявления президента Франции Эммануэля Макрона в адрес турецкого коллеги Тайипа Эрдогана.
Гаджеты
Материнские платы с разъёмом Intel LGA 1200 будут готовы к маю
По словам первоисточника, материнские платы на основе Intel Z490 должны получить усиленную подсистему питания, которая позволит работать с десятиядерными 14-нм процессорами Comet Lake-S.
Общество
Индекс счастья россиян снизился до минимума
"За два года индекс упал более чем в 2 раза", - уточняет газета.
Армия и оружие
В США уточнили число пострадавших при атаке Ирана американских военных
В результате ракетного удара Ирана по двум американским базам в Ираке в ночь на 8 января пострадали 50 военнослужащих США.
Общество
Мишустин закрыл границу с Китаем на Дальнем Востоке
Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому граница на Дальнем Востоке страны будет закрыта.
Общество
РЖД отменили приказ о прекращении грузового сообщения с Китаем
"В связи с поступившими разъяснениями (приказ Минтранса России 25 от 30 января 2020 года) оперативный приказ 89 от 30 января 2020 года отменяется", - говорится в приказе, который подписал первый заместитель Центра фирменного транспортного обслуживания РЖД Сергей Колесников (документ есть в распоряжении ТАСС).
Экономика
ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год
Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.