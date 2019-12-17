Происшествия
REGNUMДепутат из Ленобласти задержана по делу о хищении средств Газпрома
Глава крупной строительной компании Ленинградской области, депутат Законодательного собрания региона Елена Маханек («Единая Россия») задержана сотрудниками правоохранительных органов в рамках расследования уголовного дела о хищении более 21 млн рублей, принадлежащих ОАО «Газпром газораспределение», дочерней компании ПАО «Газпром».
Читать в источнике
Оценить58
с чего всё началось
"17 декабря Маханек, являющаяся депутатом законодательного собрания Ленинградской области, следователями совместно с сотрудниками регионального УФСБ задержана в качестве подозреваемой, решается вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении на сайте ведомства.ТАСС06:26
Подробнее о событии
Показать все источники
В Петербурге по подозрению в мошенничестве задержали депутата ЗакСа Ленобласти
Петербургский дневник07:46
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 10:33, Ашберн
Здоровье
Кому нельзя есть картошку и помидоры, рассказали медики
Оказалось, баклажаны, помидоры и картофель могут навредить людям с гипотиреозом.
Общество
Мальчика, которого пытали гречкой в Омске, поместят в интернат
Восьмилетнего мальчика, которого в Омске ставили коленями на гречку, поместят в школу-интернат.
Экономика
В России придумали способ увеличения пенсии
Минфин придумал способ увеличить накопительные пенсии россиян в рамках новой пенсионной системы – гарантированного пенсионного плана.
Технологии
Названы самые популярные приложения за последние 10 лет
Общество
Роскачество обнаружило пестициды в чае двух марок
В российском чае классическом чёрном "Мацеста" марки "премиум" выявили четыре вида токсичных пестицидов: ацетамиприд, тиаклоприд, тиаметоксам и клотианидин.
Общество
Госдума может приравнять сжигание мусора к переработке
Поправки к закону «Об отходах производства и потребления» фактически приравнивают сжигание мусора с выработкой энергии к переработке отходов.
Политика
CNN: корабль «Виктор Леонов» совершил небезопасные маневры у Флориды
Российский разведывательный корабль "Виктор Леонов" выполнил "небезопасные" маневры в международных водах у юго-восточного побережья США.
Армия и оружие
Российский спецназ вооружат «бесшумной смертью»
Спецназ планируют оснастить новейшими бесшумными автоматами АСМ, которые представляют собой модернизированную версию оружия «Вал».
Наука
Ученые раскрыли тайну каменных истуканов с острова Пасхи
"Полинезийцы Рапануи создали почти тысячу монолитных статуй моаи по приказу правящих элит, потому что в обществе верили, что истуканы помогут повысить плодородие местных земель, и жители не будут голодать", - пишет портал.
Политика
Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
Политика
В ДНР и ЛНР заявили о продолжении курса на интеграцию с Россией
Самопровозглашенная Донецкая народная республика продолжит интеграцию с Россией, заявил на брифинге глава ДНР Денис Пушилин, сообщает Донецкое агентство новостей.
Экономика
Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка
Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Происшествия
Задержанный во Внуково метадон везли в Таджикистан по программе ООН
Партия наркотического вещества метадон, задержанная в аэропорту Внуково, предназначалась для лечения наркозависимых в Таджикистане, закупщик препарата — Глобальный Фонд ООН по борьбе со СПИДом.
Происшествия
Насиловавшие детей члены секты осуждены в Подмосковье
Уточняется, что сектанты осуждены за истязания и сексуальное насилие над детьми, которых они удерживали в подвале в Подмосковье.
Общество
Владимир Путин ввел налог на самозанятых в 19 регионах России
Эксперимент будет распространен с 1 января следующего года в Санкт -Петербурге, Ленинградской, Омской, Нижегородской, Новосибирской областях, в Красноярском и Пермском краях, а также в других регионах страны.
Общество
Власти Москвы определились с регионами для вывоза мусора
Московские власти определились, в какие регионы и в каких объёмах в период с 2020 по 2029 год будет вывозиться мусор.
Политика
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Ливии и Сирии, сообщает администрация турецкого лидера во вторник.
Общество
«Автодор» подал иск на 5,4 млрд руб. к Crocus International Агаларова
Госкомпания "Российские автомобильные дороги" (" Автодор") подала иск к дочерней структуре Crocus Group Араса Агаларова на 5,4 млрд руб. Карточка дела размещена на сайте Арбитражного суда Москвы.
Космос
Россия и Япония планируют совместную разработку лунного робота
Биатлон
Самуэльссон описал Россию тремя словами
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон описал Россию тремя словами. Об этом он заявил в интервью «Мaтч ТВ».
Футбол
Сергей Прядкин: «Число матчей в РПЛ точно будет увеличено»
Клубы РПЛ выступают за увеличение числа матчей, есть несколько вариантов, как это сделать.
Происшествия
В Оренбуржье пенсионер принес в полицию найденную сумку с миллионом
Футбол
«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: прогноз Ильи Казакова на игру Кубка английской лиги
Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка английской лиги сезона-2019/20 «Астон Вилла» — «Ливерпуль».
Общество
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.