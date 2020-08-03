Депутат из Свердловской области задекларировал доход в четыре копейки

Депутат парламента Свердловской области Илья Гаффнер, который стал известен в обществе после заявления о том, что россиянам нужно "поменьше питаться" в кризис, заработал за 2019 год 4 копейки. Об этом свидетельствуют данные декларации, опубликованной на сайте регионального кабмина.