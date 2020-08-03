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Газета.Ru
Газета.Ru

Депутат из Свердловской области задекларировал доход в четыре копейки

Депутат парламента Свердловской области Илья Гаффнер, который стал известен в обществе после заявления о том, что россиянам нужно "поменьше питаться" в кризис, заработал за 2019 год 4 копейки. Об этом свидетельствуют данные декларации, опубликованной на сайте регионального кабмина.В источнике
Подробнее о событии
Московский Комсомолец Екатеринбург

Свердловский депутат задекларировал практически нулевой доход

Московский Комсомолец Екатеринбургвчера в 03:18
RT на русском

Свердловский депутат указал в декларации за 2019 год доход в 4 копейки

RT на русском03:32
Взгляд.ру

Советовавший «поменьше питаться» депутат задекларировал доход в 4 копейки

Взгляд.ру02:59
КП - Екатеринбург

Свердловский депутат, советовавший меньше питаться, заработал за год 4 копейки. А остальные?

КП - Екатеринбургвчера в 04:18
REGNUM

Советовавший людям меньше питаться депутат не заработал за год ни рубля

REGNUM05:47
Екатеринбург в эфире

Депутат-банкрот Заксобрания Свердловской области заработал за год 4 копейки

Екатеринбург в эфире1 августа в 03:33
Европейско-Азиатские новости

Свердловский депутат-банкрот заработал за год 4 копейки

Европейско-Азиатские новости1 августа в 01:43
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В Измайловском парке перевернулась кабинка колеса обозрения

Работу колеса обозрения в Измайловском парке в Москве, где накануне в кабинке заклинило механизм, приостановили до проведения технической экспертизы, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Мосгорпарка.
В Измайловском парке перевернулась кабинка колеса обозрения
РИА Новости05:48
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Дело старших сестёр Хачатурян будет рассмотрено судом присяжных

Уголовное дело двух старших сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, будет рассмотрено судом с участием коллегии присяжных, сообщили в Мосгорсуде по итогам предварительных слушаний.
RT на русском05:16
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Суд арестовал директора базы на Алтае, где погибли четыре человека

Алтайский районный суд постановил поместить под стражу на два месяца руководителя турбазы "Глобус" в Алтайском районе Алтайского края, где из-за отравления окисью углерода от дизель-генераторов погибли четыре человека.
ТАСС06:23
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В Киеве мужчина захватил в заложники клиентов банка в бизнес-центре

«03 августа, в 12:00, в полицию позвонила представительница АО «Универсал Банк» (Шевченковский район, помещения бизнес-центра «Леонардо») и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию», — написал чиновник.
Известия06:09
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Вдова погибшего пилота отсудила у «Аэрофлота» почти 30 млн рублей

Омский суд обязал компанию "Аэрофлот - Российские авиалинии" выплатить пособие в размере 29,7 млн рублей Анастасии Ахметовой, вдове пилота Дамира Ахметова, который в ноябре прошлого года умер от сердечного приступа во время выполнения рейса.
ТАСС06:44
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Цены на вторичное жилье в России снизились на 7% за год

Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья в России снизилась на 7% за год и составила на конец июля 73,2 тыс. руб. Только по итогам июля стоимость "квадрата" упала на 3,2%, несмотря на снятие ограничительных мер.
РБК06:28
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В Свердловской области самоизоляцию продлили для граждан старше 65 лет

Губернатор Свердловской области продлил режим самоизоляции для пожилых старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями до 10 августа, передает РИА "Новости" со ссылкой на оперштаб региона.
Газета.Ru06:13
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