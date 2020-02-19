Как пишет "Столица на Онего", Анишин поддержал идею создать подразделение, которое возьмет под контроль информационный фон, влияющий на имидж власти. Он привел в пример свежий комментарий на странице главы Карелии Артура Парфенчикова в соцсети.

Депутат назвал россиянина говном за критику властей в соцсетях

Политика Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ Позже в беседе с журналистами Неверов заявил, что законопроект об отмене банковских комиссии при оплате услуг ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца текущей недели.

Политика Положения о семье и вере могут включить в основной текст Конституции Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию, с которыми Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.

Общество Мишустина попросят перенести сроки внесения проекта нового КоАП в ГД Участники совещания по проекту нового кодекса об административных правонарушениях попросят главу правительства РФ Михаила Мишустина отложить на два месяца сроки внесения нового КоАП в Госдуму, сообщается на сайте Минюста.

Политика Путин назвал Собчака политиком общенационального масштаба Владимир Путин назвал первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака политиком общенационального масштаба на памятных мероприятия по случаю 20-летия со дня смерти градоначальника.

Общество Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.

Авто Появились характеристики нового Kia Sorento Стали известны технические характеристики нового Kia Sorento, презентация которого намечена лишь на начало марта.

Происшествия ФСБ задержала в Москве и области семерых религиозных экстремистов Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали на территории Москвы и Московской области семь участников международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат"* (запрещена в РФ) по обвинению в пропаганде экстремистской идеологии и вербовки людей.

Общество Суд в США продлил запрет для Telegram на продажу токенов Gram Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк в ходе рассмотрения иска Комиссии по ценным бумагам и биржам США к Telegram продлил временный запрет на продажу цифровых токенов Gram, передает ТАСС.

Общество Глава Союза пенсионеров призвал артистов помолчать о размере пенсии Деятелям культуры и шоуменам стыдно жаловаться на размер своих пенсий, считает первый зам. главы социального комитета Совета Федерации и председатель «Союза пенсионеров России» Валерий Рязанский.