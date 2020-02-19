Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецДепутат назвал россиянина говном за критику властей в соцсетях

Как пишет "Столица на Онего", Анишин поддержал идею создать подразделение, которое возьмет под контроль информационный фон, влияющий на имидж власти. Он привел в пример свежий комментарий на странице главы Карелии Артура Парфенчикова в соцсети.
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Депутат Петрозаводского горсовета окрестил жителя Беломорска «говном» из-за критики власти

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Депутат Анишин назвал «говном» и «бездельником» подписчика Парфенчикова

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Депутат назвал россиянина говном за критику властей в соцсетях

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Российский депутат назвал местного жителя говном за критику властей в соцсетях

Lenta.ru13:08

Критикуют власть - значит, бездельники: депутата в Карелии обвинили в оскорблении людей

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Население «мутит воду», но администрация Петрозаводска «все порешала»

Столица на Онего02:54

Депутат обозвал жителя Карелии за критику властей в соцсетях

Телеканал 360°14:42
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Политика

Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ

Позже в беседе с журналистами Неверов заявил, что законопроект об отмене банковских комиссии при оплате услуг ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца текущей недели.
Интерфакс вчера в 07:13
Кино

Жительница Краснодара снимет фильм по рассказу Стивена Кинга «Уилла»

В прямом эфире программы «Арт&Факты» на канале «Кубань 24» Сиденко подписала договор на съемки фильма по рассказу «Уилла» и вложила в конверт доллар.
Кубань 24 09:28
Общество

Елизавета II запретила принцу Гарри использовать бренд Sussex Royal

Королева Великобритании Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри зарегистрировать свой товарный знак бренд Sussex Royal.
REGNUM 14:09
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили атаку на окрестности города Джебла

Известия 15:19
Политика

Положения о семье и вере могут включить в основной текст Конституции

Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию, с которыми Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
РИА Новости 12:43
Армия и оружие

ВВС США решили создать космическую ракету на ядерном топливе

REGNUM 12:46
Экономика

ПФР пояснил изменения в получении пенсий на банковскую карту

Если пенсионер хочет получать пенсию на карту, то это должна быть карта "Мир", подчеркнули в ПФР.
РИА Новости 09:34
Шоу-бизнес

40-летняя израильская актриса бросила 79-летнего Аль Пачино

Израильская артистка Мейталь Дохан, встречавшаяся с американским актером Аль Пачино последние два года, приняла решение с ним расстаться.
Российская газета 02:58
Космос

В 2021 году SpaceX отправит на орбиту космических туристов

Американские компании SpaceX и Space Adventures заключили договор о полётах космических туристов.
Pravda.Ru 04:55
Общество

Мишустина попросят перенести сроки внесения проекта нового КоАП в ГД

Участники совещания по проекту нового кодекса об административных правонарушениях попросят главу правительства РФ Михаила Мишустина отложить на два месяца сроки внесения нового КоАП в Госдуму, сообщается на сайте Минюста.
РИА Новости 11:55
Общество

Суд Гааги обязал Россию выплатить €50 млрд по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги во вторник отменил решение окружного суда, снявшего с РФ обязательства по выплате 50 млрд евро бывшим акционерам компании ЮКОС.
BFM.ru вчера в 04:40
Политика

Путин назвал Собчака политиком общенационального масштаба

Владимир Путин назвал первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака политиком общенационального масштаба на памятных мероприятия по случаю 20-летия со дня смерти градоначальника.
Газета.Ru 14:33
Музыка

Снявшихся в порноклипе Линдеманна россиянок рассекретили в Сети

Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
Piter.tv 02:43
Армия и оружие

В Кремле прокомментировали возможную операцию Турции в Идлибе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал худшим сценарием развития событий в сирийском Идлибе возможную военную операцию Турции.
BFM.ru 05:17
Футбол

Тоттенхэм — РБ Лейпциг 0:0 (1-й тайм)

19 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский «Тоттенхэм» встретится с «РБ Лейпцигом».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 10:09
Происшествия

Как проходит эвакуация пассажиров круизного лайнера Diamond Princess

RT на русском 08:29
Политика

Бужанский не встал во время минуты молчания в память погибших на Майдане

Народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский на заседании Верховной рады Украины отказался почтить память жертв событий Майдана.
Народные новости 11:26
Общество

Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача

Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.
РИА Новости 09:50
Происшествия

Опубликовано видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ опубликовал видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков.
Газета.Ru вчера в 09:44
Происшествия

В США убили 20-летнего рэпера Pop Smoke

Американского рэпера Pop Smoke убили в Лос-Анджелесе. Об этом Rolling Stone сообщил представитель местной полиции.
РИА Новости 11:01
Кино

Павел Прилучный похудеет до 39 килограммов ради роли

Культуромания вчера в 11:43
Космос

Получены первые данные о падении планетезималя в Германии

Российская газета 07:54
Авто

Появились характеристики нового Kia Sorento

Стали известны технические характеристики нового Kia Sorento, презентация которого намечена лишь на начало марта.
МонаВиста 12:05
Происшествия

ФСБ задержала в Москве и области семерых религиозных экстремистов

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали на территории Москвы и Московской области семь участников международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат"* (запрещена в РФ) по обвинению в пропаганде экстремистской идеологии и вербовки людей.
Газета.Ru 07:01
Биатлон

Кристиансен: слышал, что Логинова освистали во время старта

Российского биатлониста Александра Логинова освистали трибуны во время старта мужской индивидуальной гонки на чемпионате мира в Антхольце (Италия).
Чемпионат 12:30
Общество

Суд в США продлил запрет для Telegram на продажу токенов Gram

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк в ходе рассмотрения иска Комиссии по ценным бумагам и биржам США к Telegram продлил временный запрет на продажу цифровых токенов Gram, передает ТАСС.
Rambler News Service 14:21
Общество

Глава Союза пенсионеров призвал артистов помолчать о размере пенсии

Деятелям культуры и шоуменам стыдно жаловаться на размер своих пенсий, считает первый зам. главы социального комитета Совета Федерации и председатель «Союза пенсионеров России» Валерий Рязанский.
Красная весна 11:14
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Выявлено происхождение гибридов колумбийских ядовитых лягушек

Индикатор 04:12
Кино

Умер актер из «Гладиатора» Джон Шрэпнел

DP.RU 13:47
Экономика

Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд

По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.
Известия вчера в 18:49
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