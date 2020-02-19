Общество
Московский КомсомолецДепутат назвал россиянина говном за критику властей в соцсетях
Как пишет "Столица на Онего", Анишин поддержал идею создать подразделение, которое возьмет под контроль информационный фон, влияющий на имидж власти. Он привел в пример свежий комментарий на странице главы Карелии Артура Парфенчикова в соцсети.
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Политика
Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ
Позже в беседе с журналистами Неверов заявил, что законопроект об отмене банковских комиссии при оплате услуг ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца текущей недели.
Кино
Жительница Краснодара снимет фильм по рассказу Стивена Кинга «Уилла»
В прямом эфире программы «Арт&Факты» на канале «Кубань 24» Сиденко подписала договор на съемки фильма по рассказу «Уилла» и вложила в конверт доллар.
Общество
Елизавета II запретила принцу Гарри использовать бренд Sussex Royal
Королева Великобритании Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри зарегистрировать свой товарный знак бренд Sussex Royal.
Политика
Положения о семье и вере могут включить в основной текст Конституции
Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию, с которыми Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
Экономика
ПФР пояснил изменения в получении пенсий на банковскую карту
Если пенсионер хочет получать пенсию на карту, то это должна быть карта "Мир", подчеркнули в ПФР.
Шоу-бизнес
40-летняя израильская актриса бросила 79-летнего Аль Пачино
Израильская артистка Мейталь Дохан, встречавшаяся с американским актером Аль Пачино последние два года, приняла решение с ним расстаться.
Космос
В 2021 году SpaceX отправит на орбиту космических туристов
Американские компании SpaceX и Space Adventures заключили договор о полётах космических туристов.
Общество
Мишустина попросят перенести сроки внесения проекта нового КоАП в ГД
Участники совещания по проекту нового кодекса об административных правонарушениях попросят главу правительства РФ Михаила Мишустина отложить на два месяца сроки внесения нового КоАП в Госдуму, сообщается на сайте Минюста.
Общество
Суд Гааги обязал Россию выплатить €50 млрд по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги во вторник отменил решение окружного суда, снявшего с РФ обязательства по выплате 50 млрд евро бывшим акционерам компании ЮКОС.
Политика
Путин назвал Собчака политиком общенационального масштаба
Владимир Путин назвал первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака политиком общенационального масштаба на памятных мероприятия по случаю 20-летия со дня смерти градоначальника.
Музыка
Снявшихся в порноклипе Линдеманна россиянок рассекретили в Сети
Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
Армия и оружие
В Кремле прокомментировали возможную операцию Турции в Идлибе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал худшим сценарием развития событий в сирийском Идлибе возможную военную операцию Турции.
Футбол
Тоттенхэм — РБ Лейпциг 0:0 (1-й тайм)
19 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский «Тоттенхэм» встретится с «РБ Лейпцигом».
Политика
Бужанский не встал во время минуты молчания в память погибших на Майдане
Народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский на заседании Верховной рады Украины отказался почтить память жертв событий Майдана.
Общество
Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача
Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.
Происшествия
Опубликовано видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков
Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ опубликовал видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков.
Происшествия
В США убили 20-летнего рэпера Pop Smoke
Американского рэпера Pop Smoke убили в Лос-Анджелесе. Об этом Rolling Stone сообщил представитель местной полиции.
Кино
Павел Прилучный похудеет до 39 килограммов ради роли
Космос
Получены первые данные о падении планетезималя в Германии
Авто
Появились характеристики нового Kia Sorento
Стали известны технические характеристики нового Kia Sorento, презентация которого намечена лишь на начало марта.
Происшествия
ФСБ задержала в Москве и области семерых религиозных экстремистов
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали на территории Москвы и Московской области семь участников международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат"* (запрещена в РФ) по обвинению в пропаганде экстремистской идеологии и вербовки людей.
Биатлон
Кристиансен: слышал, что Логинова освистали во время старта
Российского биатлониста Александра Логинова освистали трибуны во время старта мужской индивидуальной гонки на чемпионате мира в Антхольце (Италия).
Общество
Суд в США продлил запрет для Telegram на продажу токенов Gram
Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк в ходе рассмотрения иска Комиссии по ценным бумагам и биржам США к Telegram продлил временный запрет на продажу цифровых токенов Gram, передает ТАСС.
Общество
Глава Союза пенсионеров призвал артистов помолчать о размере пенсии
Деятелям культуры и шоуменам стыдно жаловаться на размер своих пенсий, считает первый зам. главы социального комитета Совета Федерации и председатель «Союза пенсионеров России» Валерий Рязанский.
Кино
Умер актер из «Гладиатора» Джон Шрэпнел
Экономика
Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд
По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.