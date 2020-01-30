Общество

ГородовойГородовойДепутат объяснил, введут ли в России «налог на огород»

В России не планируется введение нового так называемого «налога на огород». Об этом заявил депутат Государственной Думы России, председатель Союза садоводов РФ Олег Валенчук.
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В Союзе садоводов разъяснили, введут ли в России «налог на огород»

Патенты предлагают приобретать гражданам, занимающимся растениеводством и животноводством. На днях закон был одобрен в третьем чтении Государственной Думой и уже наделал немало шума. Так, нашлись те, кто назвал патенты для фермеров новым "налогом на огород".
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