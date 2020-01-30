Общество
ГородовойДепутат объяснил, введут ли в России «налог на огород»
В России не планируется введение нового так называемого «налога на огород». Об этом заявил депутат Государственной Думы России, председатель Союза садоводов РФ Олег Валенчук.
Читать в источнике
Оценить65
с чего всё началось
Патенты предлагают приобретать гражданам, занимающимся растениеводством и животноводством. На днях закон был одобрен в третьем чтении Государственной Думой и уже наделал немало шума. Так, нашлись те, кто назвал патенты для фермеров новым "налогом на огород".Российская газетавчера в 21:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Закон о переходе на патенты в животноводстве и растениеводстве одобрили сенаторы
Агентство Москва02:58
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 08:47, Ашберн
Политика
Путин и Нетаньяху обсудили «сделку века»
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве обсуждал предложенную США «сделку века» по урегулированию палестино-израильского конфликта.
Политика
Путин уволил главу Чувашии Игнатьева
1. Игнатьев уволен с формулировкой «в связи с утратой доверия» Президент России Владимир Путин уволил Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии в связи с утратой доверия.
Происшествия
Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь
Футбол
«Наполи» отказался продавать Мертенса в «Челси» за 8 миллионов евро
«Наполи» отклонил предложение «Челси» в размере 8 миллионов евро за бельгийского нападающего Дриса Мертенса, сообщает Tuttomercatoweb.
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Происшествия
В Италии застряли 6 тыс. пассажиров лайнера из-за угрозы коронавируса
В порту города Чивитавеккья, неподалеку от Рима, временно заблокирован круизный лайнер Costa Smeralda с 6 тыс. пассажиров на борту.
Кино
Марго Робби в эффектном наряде представила в Лондоне «Хищных птиц»
На премьере актриса появилась в эффектном черном наряде от Dries Van Noten, состоящем из длинной пышной юбки и топа-бюстье с перьями.
Политика
Путин поручил проработать усиление ответственности за оскорбления
Президент России Владимир Путин поручил АП рассмотреть возможность усиления ответственности за оскорбление, сообщает ТАСС.
Хоккей
Овечкин опередил Айзермана по заброшенным шайбам в НХЛ
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил 693-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на девятое место в истории НХЛ.
Кино
Вован и Лексус разыграли Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг
Уральские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) смогли разыграть актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг, пишет "РИА Новости".
Спорт
Китай и Украина не примут участие в ЧМ по санному спорту в России
Украинские и китайские спортсмены не поедут на чемпионат мира по санному спорту в Сочи.
Общество
В российском роддоме новорожденной порезали лицо
Происшествия
Бизнесмена Бориса Минца объявили в международный розыск
«Следствие просит заочно арестовать сыновей Минца — Александра и Дмитрия», — добавила представитель суда.
Здоровье
В Казахстане у 38 человек подозревают коронавирус
В Казахстане с подозрением на коронавирус были госпитализированы 54 человека, у 16 из них диагноз не подтвердился.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак была замечена в клинике пластической хирургии
Телеведущая обратилась за советом к Сергею Блохину. Ксения Собчак нанесла визит в клинику известного пластического хирурга Сергея Блохина.
Общество
Памятник «Алеша» осквернили в Болгарии
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка
Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.
Политика
Sohu: Эрдоган поставил Путину ультиматум по Сирии
Материал носит громкий заголовок о том, что Реджеп Эрдоган поставил ультиматум Владимиру Путину.
Шоу-бизнес
Старшая дочь Билла Гейтса выходит замуж
Дженнифер объявила о своем намерении выйти замуж за своего возлюбленного Наэля Нассара.
Политика
На Украине заявили о разделении детей на три сорта
Лукаш пояснила, что детей «поделили на три сорта по языку, есть украиноязычные, дети, которые разговаривают на языках ЕС и русскоязычные».
Происшествия
Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке
Принято решение передать мальчиков, оставленных отцом в столичном аэропорту Шереметьево, их бабушке, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
Происшествия
Голунов прокомментировал возможный арест экс-полицейских УВД по ЗАО
Журналист Иван Голунов надеется на справедливое наказание для экс-сотрудников полиции УВД по ЗАО, принимавших непосредственное участие в его задержании 6 июня.
Общество
Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
Космос
Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
Гаджеты
Caviar представила люксовый iPhone 11 Pro в стиле Tesla Cybertruck
Смартфон Caviar Cyberphone выйдет ограниченным тиражом в 99 экземпляров.
Культура
Умерла актриса Светлана Агеева, сыгравшая в «Операции „Ы“»
Энергетика
Минск объявил о повышении тарифа на транзит российский нефти
Тариф на транзит российской нефти по территории Белоруссии вырастет с 1 февраля более чем на шесть процентов, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович.