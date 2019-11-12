На Украине существует некая уверенность: если снимать истерические антироссийские сюжеты, документальные фильмы или полный метр, то это каким-то образом может приблизить возвращение полуострова под украинскую юрисдикцию.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик оценил высказывание экс-президента Украины Петра Порошенко о возвращении полуострова Крым в состав Украины.

Депутат оценил слова Порошенко о возвращении Крыма в состав Украины

Общество КС разрешил изымать имущество у друзей коррупционеров Конституционный суд разрешил изымать в пользу государства имущество, приобретённое на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей.

Политика Экс-президент Боливии Моралес прилетел в Мехико Самолет с бывшим президентом Боливии Эво Моралесом прилетел в Мехико, передает Reuters.

Интернет YouTube намерен удалять коммерчески невыгодные аккаунты Сервис видеохостинга YouTube намерен удалять коммерчески невыгодные аккаунты после вступления в силу новых условий использования во вторник, 10 декабря.

Политика Глава Пентагона ответил по-русски на вопрос об импичменте Трампа Глава Пентагона Марк Эспер ответил на вопрос журналистов об импичменте президента США Дональда Трампа на русском языке.

Общество Кирилл Терешин избавился от «рук-базук» Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.

Армия и оружие Нападение курдов с камнями в Сирии сняли из российского броневика Российские военные сняли на видео момент нападения на российско-турецкий патруль курдов с камнями на севере Сирии.

Футбол Матч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма Капитан донецкого «Шахтёра» Тайсон подвергся расистским оскорблениям с трибун во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги с «Динамо» (1:0).

Энергетика МЭА назвало количество людей в мире без доступа к электричеству Эксперты агентства уточняют, что на данный момент 600 миллионов человек в странах Африки к югу от Сахары не имеют доступа к электричеству.

Наука В янтаре обнаружили самых древних насекомых-опылителей Китайские ученые из Нанкинского университета обнаружили в янтаре из Мьянмы жука с пыльцой древних цветковых растений на лапках.

Хоккей «Спартак» впервые за шесть лет победил ЦСКА в КХЛ Хоккейный клуб «Спартак» впервые за шесть лет победил ЦСКА со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Футбол Роналдиньо объявил о возвращении в «Барселону» Роналдиньо выступал за «Барселону» с 2003-го по 2008 год, провел за команду 207 матчей, забил 94 гола и отдал 71 результативную передачу.

Общество Два подсолнечных масла попали в черный список «Росконтроля» Два подсолнечных масла после проверки «Росконтроля» внесены в черный список — «Каролина» и «Селяночка».

Финансы Курс доллара укрепляется во вторник утром Курс американской валюты укрепляется во вторник утром на мировом валютном рынке.

Общество На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Спорт Ласицкене не вошла в число претенденток на звание легкоатлетки года Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене не вошла в число пяти претенденток на звание лучшей легкоатлетки года.

Кино Андрей Кончаловский представил фильм «Грех» в России Российский режиссёр Андрей Кончаловский представил российским зрителям свой новый фильм «Грех».

Общество Дмитрий Медведев прилетел в Новосибирск Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Новосибирск. В столицу Новосибирской области он прилетел рано утром сегодня, 12 ноября.

Политика Соловьев прокомментировал возбуждение дел против него на Украине Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на возбуждение уголовных дел против него на Украине.

Футбол Тедеско рассказал, почему принял предложение «Спартака» Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что был заинтригован возможностью попробовать свои силы в большом клубе за пределами Германии.

Наука Завершился прием заявок на участие в конкурсе TechinMedia Закончился прием заявок на Всероссийскийконкурс журналистики TechinMedia’19, который проводится РВК уже девятый год подряд.

Авто Mitsubishi представил новый кроссовер-минивэн Xpander Компания Mitsubishi провела презентацию новой версию своего автомобиля Xpander, который предлагается с прежними силовыми установками, но немного отличается в экстерьере и салоне.

Хоккей Источник: «Лос-Анджелес» решил вывести Ковальчука из состава Ковальчук 1 июля 2018 года подписал 3-летний контракт с «Лос-Анджелес Кингз» на общую сумму 18,75 млн долларов.