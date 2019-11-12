На Украине существует некая уверенность: если снимать истерические антироссийские сюжеты, документальные фильмы или полный метр, то это каким-то образом может приблизить возвращение полуострова под украинскую юрисдикцию.

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Депутат оценил слова Порошенко о возвращении Крыма в состав Украины

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