Для физлиц будет предусмотрена ответственность в виде штрафа от 200 до 500 тыс. руб. или лишения свободы до трех лет, для юрлиц - - в виде штрафа от 500 до 800 тыс. руб. Депутат намерен внести законопроект в Госдуму в ближайшее время. Депутат отметил, что в России работают иностранные торговые сети.

С чего всё началось Панические войны: за распространение фейков о росте цен накажут по УК В России хотят ввести уголовную ответственность за провоцирование роста цен на продукты питания. Как выяснили «Известия», такой законопроект разработал депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный. Известия 16:01