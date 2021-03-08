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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Депутат от «Единой России» предложил лишать свободы до трех лет за фейки о росте цен

Для физлиц будет предусмотрена ответственность в виде штрафа от 200 до 500 тыс. руб. или лишения свободы до трех лет, для юрлиц - - в виде штрафа от 500 до 800 тыс. руб. Депутат намерен внести законопроект в Госдуму в ближайшее время. Депутат отметил, что в России работают иностранные торговые сети.В источнике
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С чего всё началось

Панические войны: за распространение фейков о росте цен накажут по УК

В России хотят ввести уголовную ответственность за провоцирование роста цен на продукты питания. Как выяснили «Известия», такой законопроект разработал депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный.
Известия16:01
Подробнее о событии

В Госдуме предложили наказывать за вызывающие рост цен на продукты фейки

РБК19:07

В УК появится наказание за фейки о росте цен на продукты

Известия17:15

СМИ: в ГД предложили наказывать за фейки, вызывающие рост цен на продукты

РИА Новости18:25

В Госдуме предложили уголовное наказание за фейки о росте цен

Lenta.ru18:11

Депутат от «Единой России» предложил лишать свободы до трех лет за фейки о росте цен

Коммерсантъ17:43

«Известия»: в Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за фейки о росте цен

ТАСС16:59

В Госдуме предложили лишать свободы за фейки о росте цен – СМИ

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