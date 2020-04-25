Коронавирус
ТАССДепутат от КПРФ Дмитрий Новиков заразился коронавирусом
Ранее о своей госпитализации с коронавирусом ТАСС сообщил другой депутат от КПРФ, глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. По его мнению, он заразился от своего водителя.
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с чего всё началось
Депутат Госдумы от фракции КПРФ, первый замглавы комитета по международным делам Дмитрий Новиков заразился коронавирусом и госпитализирован с двусторонней пневмонией. Об этом сам политик сообщил ТАСС в субботу.ТАСС11:11
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Общество
Свыше 200 тыс. человек в мире умерли от коронавируса
По состоянию на вечер субботы в мире умерли 201 502 человека, заразившихся коронавирусом COVID-19, выявлено 2 868 539 инфицированных, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Интерфакс 14:47
Здоровье
Коронавирус выявлен у медсестры тындинской больницы
На 26 апреля в Амурской области зарегистрировано 33 случая заболевания COVID-19. Диагноз подтвержден лабораторно.
Амурская правда 22:25
Происшествия
В Бурятии 138 человек с коронавирусной инфекцией проходят лечение
В Улан-Удэ разрастается очаг коронавирусной инфекции в Городской больнице №4.
Тивиком 21:30
Происшествия
В Сочи родители не позволили госпитализировать детей, больных COVID-19
Врачи и полиция не смогли госпитализировать две семьи с пятью детьми, заболевшие коронавирусом, в больницу и ждут решения суда, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
РИА Новости 15:44
Общество
Кабмин поручил подготовить предложения о поэтапном снятии ограничений
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить до 30 апреля предложения по поэтапному снятию ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей, введённых из-за ситуации с распространением в стране коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 12:49
Общество
МЧС назвало условия нарушения режима самоизоляции
МЧС рекомендует строго соблюдать режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса, покидать место изоляции можно только в исключительных случаях при угрозе жизни.
РИА Новости 20:13
Общество
В Москве умерли 38 пациентов с коронавирусом
Еще 38 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
Lenta.ru 16:32
Экономика
Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян
Реальные располагаемые доходы российских граждан за январь - март текущего года сократились на 0,2% по отношению к первому кварталу 2019 года.
ТАСС 23:01
Общество
Пульмонолог рассказал о последствиях коронавируса в легкой форме
По словам главного пульмонолога Свердловской области Игоря Лещенко, в легкой форме коронавирус протекает примерно у 80 % зараженных.
Невские Новости 19:29
Экономика
В России банкам хотят запретить блокировать счета без объяснений
Правительство России внесло (.pdf) в Госдуму законопроект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин.
Коммерсантъ 08:29
Здоровье
Дивеевский монастырь закрыли на карантин из-за коронавируса
С сегодняшнего дня Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области закрыт на карантин из-за коронавируса.
Российская газета 12:55
Общество
Опубликован проект нового расписания ОГЭ
Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников 9 классов в 2020 году пройдут в сроки с 8 июня по 31 июля.
Орловское информбюро 06:08
Финансы
Председатель ЦБ прокомментировала снижение ключевой ставки
Взгляд на развитие экономики радикально пересмотрен В основе сегодняшнего решения снизить ключевую ставку на 0,5% до 5,50% годовых решения лежит кардинальный пересмотр взгляда ЦБ РФ на развитие экономики и динамику инфляции на ближайшие три года.
Деловое.ТВ вчера в 10:47
Общество
New York Post: Ким Чен Ын мог умереть после операции
Коммерсантъ 16:41
Общество
Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия вчера в 23:40
Общество
ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами
Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ вчера в 11:51
Происшествия
В Забайкалье заболевшего коронавирусом ожидает уголовное дело
В Могочинском районе был госпитализирован мужчина, который прибыл в Забайкалье из Иркутской области и попытался добраться до Сахалина.
ДВ-РОСС 11:36
Происшествия
Заместитель главврача российской больницы выпала из окна
Заместитель главврача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна своего кабинета. Об этом сообщает «ТВК Красноярск».
Lenta.ru 17:19
Футбол
Уткин заявил, что «Зенит» разоряет РПЛ
Известный журналист, комментатор и YouTube-блогер Василий Уткин рассказал во время прямого эфира на своем канале рассказал об отношении к санкт-петербургскому "Зениту", который неоднократно ранее называл "Империей зла".
ProstoProSport 00:48
Политика
Белый дом может отправить главу минздрава США в отставку
Вашингтон, 26 апреля 2020, 05:13 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отправить в отставку главу американского минздрава Алекса Азара, сообщает газета Politico со ссылкой на осведомленный источник в Белом доме.
REGNUM 22:13
Армия и оружие
Предварительные испытания РСЗО «Ольха-М» завершились на Украине
На Украине завершились предварительные испытания ракетной системы залпового огня «Ольха-М», сообщил секретарь совета национальной безопасности и обороны государства Алексей Данилов.
Взгляд.ру 08:03
Единоборства
У отца Нурмагомедова диагностировали пневмонию
Известия 16:20
Армия и оружие
Российские военные моряки получат новый универсальный нож
Российская газета 07:03
Армия и оружие
Чехи питали восторженное чувство к своим освободителям — Борис Полевой
ИА Красная Весна 16:44
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru вчера в 11:52
Культура
Традиционная игровая выставка PC Gaming Show пройдёт 6 июня
Вашингтон, 25 апреля 2020, 09:52 — REGNUM Игровая выставка PC Gaming Show пройдёт 6 июня 2020 года.
REGNUM 02:52
Хоккей
Ожиганов: «В системе СКА есть игрок, который на миллиард процентов выйдет на уровень Гусева и Кучерова»
Защитник СКА и сборной России Игорь Ожиганов высказал мнение, что в системе питерского клуба есть игрок, по своему потенциалу сопоставимый с нападающими «Нью-Джерси» Никитой Гусевым и «Тампа-Бэй» Никитой Кучеровым.
Sport24.ru 12:38
Футбол
Чемпионат Нидерландов по футболу решили завершить досрочно
Руководство чемпионата Нидерландов по футболу решило досрочно завершить состязание, доигрывать его не будут.
Аргументы и Факты вчера в 14:02