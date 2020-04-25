Депутат Госдумы от фракции КПРФ, первый замглавы комитета по международным делам Дмитрий Новиков заразился коронавирусом и госпитализирован с двусторонней пневмонией. Об этом сам политик сообщил ТАСС в субботу.

с чего всё началось

Ранее о своей госпитализации с коронавирусом ТАСС сообщил другой депутат от КПРФ, глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. По его мнению, он заразился от своего водителя.

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