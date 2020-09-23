Депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев, в свою очередь, рассказал, что его коллега Агаев ушел из жизни из-за последствий коронавирусной инфекции. "Насколько я знаю, он заболел, потом у него начался тромбоз", — пояснил Тайсаев. Ваха Агаев родился в 1953 году.

С чего всё началось Депутат от КПРФ Ваха Агаев умер от коронавируса Депутат Госдумы от партии КПРФ Ваха Агаев умер от коронавируса, сообщил РИА Новости его коллега Сергей Гаврилов. РИА Новости вчера в 14:12