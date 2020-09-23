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РИА Новости
РИА Новости

Депутат от КПРФ Ваха Агаев умер от коронавируса

Депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев, в свою очередь, рассказал, что его коллега Агаев ушел из жизни из-за последствий коронавирусной инфекции. "Насколько я знаю, он заболел, потом у него начался тромбоз", — пояснил Тайсаев. Ваха Агаев родился в 1953 году.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Депутат от КПРФ Ваха Агаев умер от коронавируса

Депутат Госдумы от партии КПРФ Ваха Агаев умер от коронавируса, сообщил РИА Новости его коллега Сергей Гаврилов.
РИА Новостивчера в 14:12
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РИА Новости

Депутат от КПРФ Ваха Агаев умер от коронавируса

РИА Новостивчера в 14:12
RT на русском

Умер заболевший коронавирусом депутат Госдумы от КПРФ Агаев

RT на русскомвчера в 13:57
ТАСС

Депутат Госдумы от КПРФ Ваха Агаев умер от коронавируса

ТАССвчера в 14:01
РБК

Депутат Госдумы Ваха Агаев умер от коронавируса

РБКвчера в 14:06
Ведомости

Умер заразившийся коронавирусом депутат Госдумы Ваха Агаев

Ведомостивчера в 13:54
Интерфакс

Депутат Госдумы Ваха Агаев умер от COVID-19

Интерфаксвчера в 13:48
Коммерсантъ

Депутат Госдумы Агаев умер от коронавируса

Коммерсантъвчера в 13:42

На Аляске приступили к снятию памятника Баранову с постамента

Власти города Ситка, который расположен в американском штате Аляска, приступили к работам по снятию с постамента и переносу из центрального парка статуи правителя русских поселений в Северной Америке Александра Баранова, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты19:10
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Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфаксвчера в 02:57
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Разведка США получила данные о почти 200 операциях банков в РФ

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM22 сентября в 03:35
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Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Коммерсантъвчера в 05:54
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Путин пообещал приехать на ППГХО в Краснокаменск

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Чита.Ру20:12
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Хамзат Чимаев отреагировал на оскорбление Исраэля Адесаньи

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FightTime.ruвчера в 15:51