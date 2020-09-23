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РИА Новости
РИА Новости

Депутат от КПРФ Ваха Агаев умер от коронавируса

Депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев, в свою очередь, рассказал, что его коллега Агаев ушел из жизни из-за последствий коронавирусной инфекции. "Насколько я знаю, он заболел, потом у него начался тромбоз", — пояснил Тайсаев. Ваха Агаев родился в 1953 году.В источнике
Казбек Тайсаевроссийский политик
Насколько я знаю, он заболел, потом у него начался тромбоз.
С чего всё началось
РИА Новости

Депутат от КПРФ Ваха Агаев умер от коронавируса

Депутат Госдумы от партии КПРФ Ваха Агаев умер от коронавируса, сообщил РИА Новости его коллега Сергей Гаврилов.
РИА Новостивчера в 14:12
Подробнее о событии
РИА Новости

Депутат от КПРФ Ваха Агаев умер от коронавируса

РИА Новостивчера в 14:12
Интерфакс

Депутат Госдумы Ваха Агаев умер от COVID-19

Интерфаксвчера в 13:48
ТАСС

Депутат Госдумы от КПРФ Ваха Агаев умер от коронавируса

ТАССвчера в 14:01
RT на русском

Умер заболевший коронавирусом депутат Госдумы от КПРФ Агаев

RT на русскомвчера в 13:57
Ведомости

Умер заразившийся коронавирусом депутат Госдумы Ваха Агаев

Ведомостивчера в 13:54
РБК

Депутат Госдумы Ваха Агаев умер от коронавируса

РБКвчера в 14:06
Коммерсантъ

Депутат Госдумы Агаев умер от коронавируса

Коммерсантъвчера в 13:42

КС белорусской оппозиции призвал к бессрочной акции неповиновения

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко заявил, что КС выступает за бессрочную акцию неповиновения и требует новых президентских выборов.
КС белорусской оппозиции призвал к бессрочной акции неповиновения
Московский Комсомолецвчера в 05:30
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Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной промышленности прокомментировал прекращение поставок композитных материалов для российского самолета МС-21 и назвал ситуацию «хамством».
Известия18:16
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Дипломаты призвали США не бороться с российской вакциной от COVID-19

«Не пытайтесь преуменьшить значение конструктивного предложения президента Путина о проведении в скором времени онлайн-конференции высокого уровня для стран, заинтересованных в сотрудничестве в разработке вакцин от COVID-19», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском19:22

Модель Тьюринга объяснила происхождение австралийских «кругов фей»

Снимок «кругов фей», сделанный с дрона / ©Геттингенский университет Систематическая и детальная полевая работа ученых из Германии и Австралии позволила впервые в такой экосистеме всесторонне проверить, подчиняются ли круги модели Тьюринга.
Naked Scienceвчера в 08:01

Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков

С 24 сентября вступили в силу поправки в закон об обеспечении единства измерений, согласно которым единственным юридически значимым подтверждением результатов поверки приборов учета, в том числе бытовых, служит запись в электронном реестре Росстандарта.
Российская газета19:00

Уровень воды в Байкале превысил критическую отметку

Власти Бурятии заявили о необходимости сброса воды через Иркутскую ГЭС из-за непрекращающегося роста уровня воды на Байкале, превысившего критическую отметку, сообщает пресс-служба правительства республики.
РИА Новостивчера в 09:52
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