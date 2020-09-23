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РИА Новости
РИА Новости

Депутат от КПРФ Ваха Агаев умер от коронавируса

Депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев, в свою очередь, рассказал, что его коллега Агаев ушел из жизни из-за последствий коронавирусной инфекции. "Насколько я знаю, он заболел, потом у него начался тромбоз", — пояснил Тайсаев. Ваха Агаев родился в 1953 году.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Депутат от КПРФ Ваха Агаев умер от коронавируса

Депутат Госдумы от партии КПРФ Ваха Агаев умер от коронавируса, сообщил РИА Новости его коллега Сергей Гаврилов.
РИА Новостивчера в 14:12
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Ведомости

Умер заразившийся коронавирусом депутат Госдумы Ваха Агаев

Ведомостивчера в 13:54
РИА Новости

Депутат от КПРФ Ваха Агаев умер от коронавируса

РИА Новостивчера в 14:12
РБК

Депутат Госдумы Ваха Агаев умер от коронавируса

РБКвчера в 14:06
ТАСС

Депутат Госдумы от КПРФ Ваха Агаев умер от коронавируса

ТАССвчера в 14:01
Lenta.ru

Зюганов охарактеризовал умершего депутата Госдумы

Lenta.ru21:16
Интерфакс

Депутат Госдумы Ваха Агаев умер от COVID-19

Интерфаксвчера в 13:48
Коммерсантъ

Депутат Госдумы Агаев умер от коронавируса

Коммерсантъвчера в 13:42

Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании

В южной части пролива Эресунн, между Данией и Швецией, столкнулись российский малый противолодочный корабль "Казанец" и грузовое судно Ice Rose, сообщили в Twitter датские Вооруженные силы.
РИА Новостивчера в 06:33
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В России вступили в силу новые правила поверки бытовых счетчиков

В России изменились правила проверки измерительных приборов — теперь вместо бумажного свидетельства будет вноситься запись в электронный реестр Росстандарта, сообщила "Российская газета" со ссылкой на приказ Минпромторга.
РИА Новости22:18
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Новый адвокат Ефремова заявил о давлении Пашаева на актера

Роман Филиппов, новый адвокат актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет по делу о смертельном ДТП, считает, что лишенный адвокатского статуса Эльман Пашаев, ранее защищавший Ефремова, оказывал давление на его клиента в ходе судебного процесса.
Известиявчера в 10:25
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Правительство может переложить стоимость приборов на население

В Минэнерго сообщили, что поручено «проанализировать объем финансирования по установке приборов учета, который подлежит включению в тарифы», расчет будет вестись с учетом предложений министерства по минимизации финансирования, в том числе за счет проведения поверок старых счетчиков вместо их замены, продления срока по установке счетчиков для потребителей, которые до 1 июля не сделали этого сами.
Коммерсантъ17:54
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Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфаксвчера в 02:57
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Банки предлагают ввести возможность оспаривания переводов в СБП

В Национальной системе платежных карт, который является операционным и клиринговым центром Системы быстрых платежей (СБП), пообещали начать пилотирование процедуры оспаривания транзакций при оплате товаров и услуг, сообщает РБК.
Коммерсантъ00:54

Роспотребнадзор рассказал о платформах разработки вакцины от COVID-19

«В настоящее время во всём мире ведутся разработки профилактических препаратов против COVID-19 на основе нескольких технологических платформ: субъединичные, векторные реплицирующиеся и векторные нереплицирующиеся, РНК и ДНК-вакцины, инактивированные, живые аттенуированные (ослабленные) и вакцины на основе вирусоподобных частиц», — приводит РИА Новости сообщение.
RT на русском00:56
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