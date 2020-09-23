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РИА Новости
РИА Новости

Депутат от КПРФ Ваха Агаев умер от коронавируса

Депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев, в свою очередь, рассказал, что его коллега Агаев ушел из жизни из-за последствий коронавирусной инфекции. "Насколько я знаю, он заболел, потом у него начался тромбоз", — пояснил Тайсаев. Ваха Агаев родился в 1953 году.В источнике
Казбек Тайсаевроссийский политик
Насколько я знаю, он заболел, потом у него начался тромбоз.
С чего всё началось
РИА Новости

Депутат от КПРФ Ваха Агаев умер от коронавируса

Депутат Госдумы от партии КПРФ Ваха Агаев умер от коронавируса, сообщил РИА Новости его коллега Сергей Гаврилов.
РИА Новостивчера в 14:12
Подробнее о событии
Lenta.ru

Зюганов охарактеризовал умершего депутата Госдумы

Lenta.ru21:16
Коммерсантъ

Депутат Госдумы Агаев умер от коронавируса

Коммерсантъвчера в 13:42
РБК

Депутат Госдумы Ваха Агаев умер от коронавируса

РБКвчера в 14:06
ТАСС

Депутат Госдумы от КПРФ Ваха Агаев умер от коронавируса

ТАССвчера в 14:01
Ведомости

Умер заразившийся коронавирусом депутат Госдумы Ваха Агаев

Ведомостивчера в 13:54
Интерфакс

Депутат Госдумы Ваха Агаев умер от COVID-19

Интерфаксвчера в 13:48
РИА Новости

Депутат от КПРФ Ваха Агаев умер от коронавируса

РИА Новостивчера в 14:12

Новый адвокат Ефремова заявил о давлении Пашаева на актера

Роман Филиппов, новый адвокат актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет по делу о смертельном ДТП, считает, что лишенный адвокатского статуса Эльман Пашаев, ранее защищавший Ефремова, оказывал давление на его клиента в ходе судебного процесса.
Новый адвокат Ефремова заявил о давлении Пашаева на актера
Известиявчера в 10:25
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Навальный отреагировал на заявление Путина по поводу его отравления

Ранее французская газета Le Monde рассказала, что президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что российский оппозиционер Алексей Навальный мог случайно сам выпить яд.
Национальная служба новостей22 сентября в 15:20
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В России вступили в силу новые требования к поверке бытовых счетчиков

Москва, 24 сентября 2020, 03:48 — REGNUM Новые правила поверки счетчиков в России, которые вступают в силу с 24 сентября, предполагают подтверждение факта контроля только в электронном виде, сообщил руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ (Росстандарт) Алексей Абрамов.
REGNUM20:48
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ВМФ подтвердил инцидент с российским кораблем в Балтийском море

В Балтийском море малый противолодочный корабль РФ "Казанец" в условиях плохой видимости столкнулся с рефрижераторным судном под флагом Маршалловых островов Ice Rose, сообщили в пресс-службе Балтийского флота.
Газета.Ruвчера в 09:14
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Пять стран ЕС не признали Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт подчеркнул, что немецкая сторона не признает Александра Лукашенко легитимным главой государства, несмотря на проведенную инаугурацию.
RuNews24.ruвчера в 08:58
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Правительство может переложить стоимость приборов на население

Правительство поручило ФАС, Минэнерго, Минэкономики и другим профильным ведомствам проработать вопрос включения стоимости приборов учета электроэнергии в коммунальные платежи граждан, следует из поручений вице-премьера Юрия Борисова от 18 сентября (с ними ознакомился "Ъ").
Коммерсантъ17:54
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Разведка США получила данные о почти 200 операциях банков в РФ

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM22 сентября в 03:35
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Лукашенко назвал протестующих дрянью

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления перед военнослужащими назвал «дрянью» протестующих и поблагодарил силовиков за стабилизацию ситуации в стране.
URA.Ru19:18
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Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Коммерсантъвчера в 05:54
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«Здорово шагает Россия»: японцев восхитил атомный ледокол «Арктика»

В июне генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что атомоход "Арктика" 23 июня вышел из Санкт-Петербурга на заключительный этап ходовых испытаний.
РИА Новости21:55

Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной промышленности прокомментировал прекращение поставок композитных материалов для российского самолета МС-21 и назвал ситуацию «хамством».
Известия18:16
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Сына Байдена заподозрили в получении $3,5 млн от Елены Батуриной

Сенаторы Рон Джонсон и Чак Грэссли на протяжении нескольких месяцев вели широкомасштабное расследование, связанное с администрацией экс-бывшего президента Барака Обамы, часть которого касается сына бывшего вице-президента Джо Байдена.
Интерфаксвчера в 14:03
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Роналду раздумывает покинуть «Ювентус» из-за отношений с Пирло

Нападающий в силу возраста не готов ждать, пока клуб построит новый проект, который будет способен побеждать.К тому же, Роналду не смог наладить отношения с новым главным тренером "старой синьоры" Андреа Пирло, который ставит команду выше отдельных личностей.
Soccer.ruвчера в 06:31

Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в США

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме ушел от прямого ответа на вопрос о том, гарантирует ли он мирную передачу власти после выборов главы государства в ноябре, но при этом выразил уверенность в своей победе на них.
Известия21:50
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