Депутат от КПРФ Ваха Агаев умер от коронавируса
Депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев, в свою очередь, рассказал, что его коллега Агаев ушел из жизни из-за последствий коронавирусной инфекции. "Насколько я знаю, он заболел, потом у него начался тромбоз", — пояснил Тайсаев. Ваха Агаев родился в 1953 году.В источнике
Насколько я знаю, он заболел, потом у него начался тромбоз.
С чего всё началось
Депутат от КПРФ Ваха Агаев умер от коронавируса
Депутат Госдумы от партии КПРФ Ваха Агаев умер от коронавируса, сообщил РИА Новости его коллега Сергей Гаврилов.
РИА Новостивчера в 14:12
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