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РИА Новости
РИА Новости

Депутат от КПРФ Ваха Агаев умер от коронавируса

Депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев, в свою очередь, рассказал, что его коллега Агаев ушел из жизни из-за последствий коронавирусной инфекции. "Насколько я знаю, он заболел, потом у него начался тромбоз", — пояснил Тайсаев. Ваха Агаев родился в 1953 году.В источнике
Сергей Гавриловроссийский политик
Он умер. Он был мой близкий товарищ, работал у меня в комитете четыре года, сидел рядом со мной. Он был в коме, я надеялся, как и все мы, что он поправится, выздоровеет. Он был удивительный оптимист, очень душевный, гостеприимный человек, поэтому мне очень жаль.
С чего всё началось
РИА Новости

Депутат от КПРФ Ваха Агаев умер от коронавируса

Депутат Госдумы от партии КПРФ Ваха Агаев умер от коронавируса, сообщил РИА Новости его коллега Сергей Гаврилов.
РИА Новости14:12
Подробнее о событии
RT на русском

Умер заболевший коронавирусом депутат Госдумы от КПРФ Агаев

RT на русском13:57
РБК

Депутат Госдумы Ваха Агаев умер от коронавируса

РБК14:06
ТАСС

Депутат Госдумы от КПРФ Ваха Агаев умер от коронавируса

ТАСС14:01
РИА Новости

Депутат от КПРФ Ваха Агаев умер от коронавируса

РИА Новости14:12
Ведомости

Умер заразившийся коронавирусом депутат Госдумы Ваха Агаев

Ведомости13:54
Интерфакс

Депутат Госдумы Ваха Агаев умер от COVID-19

Интерфакс13:48
Коммерсантъ

Депутат Госдумы Агаев умер от коронавируса

Коммерсантъ13:42

В Госдепе отказались признать Лукашенко законно избранным президентом

В Госдепартаменте «не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером» Белоруссии, заявил в беседе с РИА Новости представитель американского внешнеполитического ведомства.
В Госдепе отказались признать Лукашенко законно избранным президентом
RT на русском15:26
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ЦПВС заявил о подготовке террористами провокации с химоружием в Идлибе

Террористы готовят провокацию с отравляющими веществами в идлибской зоне деэскалации, заявил замглавы российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.
ЦПВС заявил о подготовке террористами провокации с химоружием в Идлибе
RT на русском15:14
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Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Коммерсантъ05:54
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ВВС США успешно испытали прототип истребителя шестого поколения

Американское военное ведомство спроектировало, построило и испытало прототип первого в мире истребителя шестого поколения в рамках программы Next Generation Air Dominance, заявил в интервью Defense News помощник по закупкам министра ВВС США Уилл Ропер.
Газета.Ruвчера в 08:51
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Range Rover Velar получил новые моторы и системы

Базовым станет 2,0-литровый Ingenium D200 с отдачей в 199 л.с. Интерьер внедорожника также получил новую информационно-развлекательную систему Pivi в двух вариантах: стандартный и продвинутый.
32CARS.ru06:35

Белоусов признал подход к повышению НДПИ слишком прямолинейным

Первый вице-премьер Андрей Белоусов на встрече с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) во вторник, 22 сентября, заявил, что повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургических компаний и производителей удобрений объясняется «особой ситуацией» и оно будет дифференцированным.
РБК13:21
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