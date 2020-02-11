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RT на русскомДепутат от партии Зеленского заявил о гибели украинской промышленности
Депутат Верховной рады Украины от президентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский заявил, что в стране «помирает» промышленность. Как отметил парламентарий в эфире телеканала «112 Украина», объём производства снижается впервые с 2015 года.
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Депутат от партии Зеленского рассказал о гибели украинской промышленности
Московский Комсомолецвчера в 20:59
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