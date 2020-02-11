Политика

RT на русскомRT на русскомДепутат от партии Зеленского заявил о гибели украинской промышленности

Депутат Верховной рады Украины от президентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский заявил, что в стране «помирает» промышленность. Как отметил парламентарий в эфире телеканала «112 Украина», объём производства снижается впервые с 2015 года.
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В Верховной раде заявили о гибели украинской промышленности

РЕН ТВ00:08

Депутат от партии Зеленского рассказал о гибели украинской промышленности

Московский Комсомолецвчера в 20:59

Гибель украинской промышленности признали в Раде

News.ruвчера в 21:24

Депутат от партии Зеленского: на Украине гибнет промышленность

Вести.Ruвчера в 21:01

В партии Зеленского заявили о гибели украинской промышленности

Известиявчера в 21:33

Партия Зеленского заметила гибель украинской промышленности

REGNUMвчера в 20:54

В партии Зеленского заявили о гибели украинской промышленности

РИА Новостивчера в 20:15
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