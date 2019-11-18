Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецДепутат отозвал законопроект о значимых интернет-ресурсах

Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Антон Горелкин отзывает из нижней палаты парламента законопроект о значимых интернет-ресурсах. Он отметил, что документ нуждается в доработке.
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Депутат Горелкин решил отозвать законопроект о значимых интернет-ресурсах

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