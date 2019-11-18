Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Антон Горелкин отзывает из нижней палаты парламента законопроект о значимых интернет-ресурсах. Он отметил, что документ нуждается в доработке.

Общество Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.

Политика Грызлов призвал Киев не надеяться на пересмотр Минских соглашений Полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов призывает Киев воздержаться от провокационных заявлений о будущем Донбасса, передает РИА Новости.

Политика Рассекречены документы компартии Китая о лагерях для мусульман В содержании раскрытых документов есть секретные личные указания генсека Си Цзиньпина (на 96 страницах) и Чэнь Цюаньго, занимающего пост первого секретаря КПК в СУАР.

Общество Газпром сделал официальное предложение «Нафтогазу» по транзиту газа Российское публичное акционерное общество «Газпром» направило украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» официальное предложение о продлении контракта на транзит российского газа.

Экономика В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Политика Москва назвала причину возврата Украине кораблей Россия вернула Киеву три военных корабля, как только Украина согласилась с предложенной процедурой возврата, заявил замглавы российского МИДа Андрей Руденко.

Футбол Президент «Ростова»: работу клуба парализуют прошлые долги Президент футбольного клуба "Ростов" Арташес Арутюнянц сделал официальное заявление, в котором прокомментировал текущее положение дел и пояснил суть возникших проблем.

Здоровье Проводившего уникальные операции российским детям врача уволили Родители оставшихся без операции детей создали петицию с просьбой сохранить команду врачей, способных проводить уникальные трансплантации детям.

Общество «Росконтроль» назвал лучшую «Докторскую» колбасу Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование популярных российских брендов колбасы «Докторская» и назвал лучшие из них.

Происшествия Убитую в Крыму пятилетнюю девочку похоронили В Крыму на кладбище в селе Кропоткино Раздольненского района похоронили пятилетнюю девочку, в убийстве которой обвиняется ее отчим.

Общество Возобновление авиасообщения с египетскими курортами отложили Прямое авиасообщение между Россией и египетскими курортами Шарм-эш-Шейха и Хургады, которое могло быть возобновлено до Нового года, откладывается, сообщил информированный источник.

Политика Пушилин назвал разрушительной политику Киева по Донбассу Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что получивший широкую огласку на Украине "план депортации народа Донбасса", подготовленный в команде президента Владимира Зеленского, не стал неожиданностью для руководства ДНР.

Политика Госбюро расследований предложило обвинить Порошенко в захвате власти «Проект подозрения подготовлен и направлен в прокуратуру в рамках досудебного расследования уголовного производства относительно возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте—мае 2019 года», — говорится в сообщении ГБР.