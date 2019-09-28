Политика

Газета.RuГазета.RuДепутат отреагировал на слова президента Грузии о диалоге с Россией

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отреагировал на заявление грузинского лидера Саломе Зурабишвили.
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Депутат отреагировал на слова президента Грузии о диалоге с Россией

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