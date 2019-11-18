Член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин сообщил, что отзывает из Госдумы для доработки законопроект о значимых интернет-ресурсах.

Депутат отзывает из Госдумы законопроект о значимых интернет-ресурсах

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