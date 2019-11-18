Общество

RT на русскомRT на русскомДепутат отзывает из Госдумы законопроект о значимых интернет-ресурсах

Член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин сообщил, что отзывает из Госдумы для доработки законопроект о значимых интернет-ресурсах.
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Депутат Горелкин решил отозвать законопроект о значимых интернет-ресурсах

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Антон Вадимович Горелкин
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи с 5 октября 2016 года.
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