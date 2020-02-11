Депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил в эфире телеканала "112", что на Украине гибнет промышленность. Как отметил депутат, промышленное производство в стране падает впервые с 2015 года.

Депутат от партии Зеленского заявил о гибели украинской промышленности

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Происшествия В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.

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