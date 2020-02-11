Политика

РИА НовостиРИА НовостиДепутат от партии Зеленского заявил о гибели украинской промышленности

Депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил в эфире телеканала "112", что на Украине гибнет промышленность. Как отметил депутат, промышленное производство в стране падает впервые с 2015 года.
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Депутат Рады от «Слуги народа» заявил о гибели украинской промышленности

РБК00:41

Партия Зеленского заметила гибель украинской промышленности

REGNUMвчера в 20:54

В партии Зеленского заявили о гибели украинской промышленности

Известиявчера в 21:33

Депутат от партии Зеленского: на Украине гибнет промышленность

Вести.Ruвчера в 21:01

Депутат от партии Зеленского рассказал о гибели украинской промышленности

Московский Комсомолецвчера в 20:59

В Верховной раде заявили о гибели украинской промышленности

РЕН ТВ00:08

Депутат от партии Зеленского заявил о гибели украинской промышленности

РИА Новостивчера в 20:15
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Стали известны победители кинопремии «Оскар»

Smolnarod.ru вчера в 02:48
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Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
REGNUM 03:26
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Россия воспользовалась американской санкционной политикой, увеличив экспорт сырой нефти в США, пишет немецкая газета Die Welt.
РИА Новости вчера в 18:02
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Глава офиса президента Украины подал заявление об отставке

В сообщении издания говорится, что руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан зарегистрировал заявление об отставке.
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Испытания фрегата «Адмирал Касатонов» сняли на видео

Новый фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" проходит государственные испытания в Баренцевом и Белом морях.
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Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

В обычный выходной у людей могут быть свои планы, от которых они не факт, что откажутся, а если выделить под голосование будний день, объявив его нерабочим, то на участки может прийти больше людей, пояснил он.
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Турция попросила помощи у НАТО из-за ситуации в Идлибе

Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что Турция надеется, что НАТО поддержит её и поможет разобраться в ситуации, которая сложилась в Идлибе, пишет «МК».
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В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России

Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.
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Происшествия

Суд приговорил убийцу полицейского в метро Москвы к 18 годам колонии

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Стал известен новый титульный спонсор РПЛ

Новым титульным спонсором Российской премьер-лиги (РПЛ) станет «Тинькофф Банк». Об этом 11 февраля сообщает Betting Insider.
REGNUM 01:57
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Участницу Pussy Riot Толоконникову отпустили из полиции в Петербурге

Ранее издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в Твиттере о задержании в Петербурге 13 человек, в том числе участницы Pussy Riot Толоконниковой во время фотосессии.
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RT на русском вчера в 22:11
Политика

В Чувашии отстранили от должностей восемь министров

Исполняющая обязанности министра юстиции Наталья Тимофеева и и.о. министра строительства и ЖКХ Алексей Грищенко стали седьмым и восьмым по счету главами министерств, освобожденных от должности врио главы Чувашии Олегом Николаевым, сообщается на официальном портале органов власти республики.
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По словам певицы, многие захотели "разрушить ее жизнь", узнав о скандале с дочерью Татьяной Плаксиной, после которого та уехала из России.
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Уже в марте 2020 года могут закончиться средства на льготное автокредитование, выделенные со стороны государства.
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Появились кадры с места жесткой посадки самолета UTair в Усинске

В сети появилось видео жесткой посадки лайнера UTair в аэропорту города Усинска республики Коми, совершавшего рейс из Москвы.
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Роскомнадзор разблокировал более 2 млн IP-адресов

Роскомнадзор разблокировал более 2 млн IP-адресов, говорится на сайте мониторинга реестра запрещенных сайтов организации.
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В Петербурге экс-полицейские получили реальные сроки за избиение юноши

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Трамп рассказал о супербыстрых ракетах США

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В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что Филипп Киркоров отметился на премии "Оскар".
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Банки зафиксировали падение трат китайцев в России на 30% из-за вируса

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В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле

Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
РБК 02:48
Происшествия

Пранкера арестовали за имитацию в метро Москвы приступа коронавируса

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Вышел первый трейлер фильма Данилы Козловского «Чернобыль: Бездна»

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