Политика
Газета.RuДепутат партии Зеленского заявил о гибели украинской промышленности
Депутат Александр Дубинский, представляющий в Верховной раде партию президента Владимира Зеленского, заявил, что украинская промышленность гибнет. В эфире телеканала "112" депутат выразил недовольство отсутствием в стране министерства промышленности.
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Депутат от партии Зеленского рассказал о гибели украинской промышленности
Московский Комсомолецвчера в 20:59
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