Политика

Газета.RuГазета.RuДепутат партии Зеленского заявил о гибели украинской промышленности

Депутат Александр Дубинский, представляющий в Верховной раде партию президента Владимира Зеленского, заявил, что украинская промышленность гибнет. В эфире телеканала "112" депутат выразил недовольство отсутствием в стране министерства промышленности.
Читать в источнике
Комментировать36

Подробнее о событии

В Верховной раде заявили о гибели украинской промышленности

РЕН ТВ00:08

В партии Зеленского заявили о гибели украинской промышленности

Известиявчера в 21:33

В партии Зеленского заявили о гибели украинской промышленности

РИА Новостивчера в 20:15

Депутат от партии Зеленского: на Украине гибнет промышленность

Вести.Ruвчера в 21:01

Депутат от партии Зеленского рассказал о гибели украинской промышленности

Московский Комсомолецвчера в 20:59

Партия Зеленского заметила гибель украинской промышленности

REGNUMвчера в 20:54

Гибель украинской промышленности признали в Раде

News.ruвчера в 21:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 01:49, Ашберн
Происшествия

В Перми не нашли врача, якобы отключавшего ветеранов от аппаратов ИВЛ

РИА Новости вчера в 23:06
Армия и оружие

«Панцири» отразили атаки БПЛА на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

Российские военнослужащие с помощью ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» отразили сразу две атаки беспилотников на авиабазу Хмеймим.
Политическая Экспертиза вчера в 15:48
Общество

Гендиректор ГТРК «Камчатка» провел беседу со смеющейся телеведущей

Генеральный директор ГТРК «Камчатка» Алексей Костылев встретился и пообщался с ведущей, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации льгот для населения.
Известия 00:26
Политика

Трамп обвинил Обаму в появлении у России гиперзвуковых ракет

Президент США Дональд Трамп, выступая в Вашингтоне перед губернаторами американских штатов, заявил, что Россия могла приступить к созданию гиперзвуковых ракет, узнав, что такие разработки были в планах предыдущей американской администрации под руководством Барака Обамы.
РБК вчера в 18:57
Кино

«Оскар» обновил антирекорд по просмотрам

Рекордно малое число телезрителей смотрели в воскресенье трансляцию 92-й церемонии вручения премии "Оскар" Американской академии киноискусств из голливудского театра Dolby.
ТАСС 01:10
Армия и оружие

Разработчик рассказал о возможностях С-500

Перспективная зенитная ракетная система С-500 сможет перехватывать цели за сотни километров от Земли, заявил генеральный конструктор концерна "Алмаз-Антей" Павел Созинов.
РИА Новости вчера в 09:14
Политика

Крашенинников: в Конституции могут изменить условия роспуска Госдумы

По заявлению главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседателя рабочей группы по изменениям в конституции Павла Крашенинникова, пункт, в соответствии с которым президент обязан распустить Госдуму, если она трижды отклонит кандидатуру председателя правительства, может быть исключен из Конституции РФ, пишет "Коммерсантъ".
Инфорос вчера в 02:49
Армия и оружие

Генерал ВВС США обеспокоен «маневрами российских спутников»

Вести.Ru вчера в 19:27
Происшествия

В Астрахани учительницу подозревают в сексе с девятиклассником

Следственный комитет России начал проверку в связи с информацией о том, что в Астрахани учительница занималась сексом со своим учеником.
Вести.Ru 01:31
Общество

В Японии с лайнера Diamond Princess эвакуируют стариков и больных

Росбалт вчера в 22:40
Политика

Лавров: Украина отказалась от разведения сил в Донбассе из-за США

В декабре прошлого Лавров заявил, что украинский президент Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» отказался от разведения сил в Донбассе и средств по всей линии соприкосновения, поскольку у него «связаны руки».
RuNews24.ru 09 февраля в 17:30
Политика

Фаворитка Ангелы Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры ФРГ

РБК вчера в 12:53
Происшествия

Двое российских детей погибли при столкновении катеров в Таиланде

Двое российских детей погибли при столкновении двух скоростных катеров у таиландского острова Пхукет.
Псковское агентство информации вчера в 00:33
Музыка

Писательница Ницой обругала жюри «Евровидения» за русский язык

Украинская писательница Лариса Ницой, известная своим скандальным поведением, раскритиковала исполнителей, которые участвовали в первом полуфинале отбора на "Евровидение-2020".
РЕН ТВ вчера в 21:18
Армия и оружие

Пострадавших военных США от обстрелов Ирана стало еще больше

REGNUM вчера в 18:15
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия 09 февраля в 17:58
Экономика

Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США

Увеличив экспорт сырой нефти в Соединенные Штаты, Россия грамотно воспользовалась американской санкционной политикой, пишет немецкое издание Die Welt.
Российская газета 00:02
Политика

Контрразведка США отнесла Россию к главным угрозам

Контрразведка США отнесла в своем докладе Россию к главным угрозам страны.
Lenta.ru 01:34
Общество

В Сеть утекли данные более 44 тыс. желающих взять кредит россиян

В Сеть попали данные клиентов кредитного брокера «Альфа-Кредит», который собирает заявки на кредиты и помогает выбрать и получить заем в банке.
РБК 01:00
Шоу-бизнес

Анна Курникова родила третьего ребенка от Энрике Иглесиаса

У 44-летнего Иглесиаса и 38-летней Курниковой растут близнецы – дочь Люси и сын Николас, которых Анна родила в конце 2017 года.
Вести.Ru 01:20
Кино

«Холоп» первым из российских фильмов собрал в прокате ₽3 млрд

РБК 09 февраля в 09:55
Технологии

В России создали комплекс для скрытой проверки людей в аэропортах

Российский концерн "РТИ" создал демонстрационный образец двухдиапазонного досмотрового комплекса, предназначенного для скрытного обнаружения опасных объектов и запрещенных веществ, сообщила пресс-служба компании.
РИА Новости 01:34
Происшествия

Участницу Pussy Riot Толоконникову отпустили из полиции в Петербурге

Ранее издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в Твиттере о задержании в Петербурге 13 человек, в том числе участницы Pussy Riot Толоконниковой во время фотосессии.
Интерфакс вчера в 23:43
Политика

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. Об этом сообщило издание "Украинская правда", ссылаясь на источники.
Вести.Ru вчера в 16:57
Хоккей

Тротц: «Поставил бы на то, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки»

Тротц отметил, что поставил бы деньги на то, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки. Тротц провёл четыре сезона у руля "столичных".
Sport.ru вчера в 13:59
Гаджеты

Xiaomi показала, на что способна камера Xiaomi Mi 10

iXBT.com 01:10
Общество

Китай снова перестал поставлять овощи в Приморье

Телеканал 360° вчера в 23:55
Общество

Эвакуированные из Китая отправятся в 44 города России после карантина

Граждане, эвакуированные из КНР в санаторий под Тюменью, после окончания двухнедельного карантина разъедутся примерно по 44 городам России, сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.
РИА Новости 00:21
Армия и оружие

Названо российское оружие, которое «завершит Третью мировую войну»

Китайское издание Sohu опубликовало материал, в котором назвало российское оружие, способное «завершить Третью мировую войну».
Ferra 09 февраля в 08:17
Фигурное катание

Волосожар о Транькове: инициатором наших отношений оказалась я

RT на русском вчера в 12:22
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в Верховную раду Украины 2019Больше новостей по теме
Главное