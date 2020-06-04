Общество
РИА НовостиДепутат попросил СК отстранить Потанина от руководства «Норникелем»
Депутат Госдумы Александр Якубовский попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина отстранить от управления руководство "Норникеля" на время расследования аварии в Норильске. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующий запрос парламентария.
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с чего всё началось
Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский направил 3 июня депутатский запрос на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина (копия есть у РБК).РБК07:30
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