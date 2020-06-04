Общество

РИА НовостиРИА НовостиДепутат попросил СК отстранить Потанина от руководства «Норникелем»

Депутат Госдумы Александр Якубовский попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина отстранить от управления руководство "Норникеля" на время расследования аварии в Норильске. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующий запрос парламентария.
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с чего всё началось

Депутат ЕР попросил СК отстранить Потанина от руководства «Норникелем»

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский направил 3 июня депутатский запрос на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина (копия есть у РБК).
РБК07:30

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Депутат попросил СКР отстранить Потанина от руководства «Норникелем»

Коммерсантъ09:40

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский попросил СК временно отстранить руководство «Норникеля»

Эхо Москвы09:31

Депутат ЕР попросил СК отстранить Потанина от руководства «Норникелем»

РБК07:30

Бастрыкина попросили временно отстранить руководство «Норникеля»

РЕН ТВ09:08

Депутат «Единой России» попросил СКР отстранить Потанина от руководства «Норникелем»

Ведомости08:52

В Госдуме попросили отстранить Потанина от руководства «Норникелем»

Московский Комсомолец08:19

В ЕР прокомментировали обращение депутата Якубовского по ЧП в Норильске

РИА Новости10:20
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Политика

Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске

Известия вчера в 09:16
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Общество

Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве

Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
Lenta.ru 11:32
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Общество

Кремль: ситуация с коронавирусом в России улучшается

Ситуация с коронавирусом стабилизируется и постепенно улучшается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:48
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Происшествия

За взятку в Москве задержаны сотрудник Минпромторга и трое посредников

Официальный представитель Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова пояснила, что дело о взяточничестве расследуется по части 6 статьи 290 ("Получение взятки"), части 5 статьи 291 ("Дача взятки") и части 4 статьи 291.1 Уголовного кодекса России ("Посредничество во взяточничестве").
Вести.Ru 12:54
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Здоровье

Наибольшее число заболевших коронавирусом выявлено в Ростове и Сальске

В Ростовской области число заболевших коронавирусом превысило пять тысяч человек. За сутки подтвердилось более 200 случаев.
Блокнот Ростов-на-Дону 02 июня в 03:56
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Культура

Новый облик Волка из перезапуска «Ну, погоди!» слили в сеть

Студия «Союзмультфильм» создала новый облик Волка для перезапуска мультсериала «Ну, погоди!»
Lenta.ru 06:28
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Политика

США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»

США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
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Энергетика

«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG

"Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG.
Интерфакс 02 июня в 11:48
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Происшествия

Вертолет Ми-38 совершил экстренную посадку в Подмосковье

Политическая Экспертиза 07:38
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Общество

В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
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Происшествия

СК завел уголовное дело на уральца, убитого бойцами Росгвардии при штурме квартиры

Следственный комитет возбудил уголовное дело на жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова, убитого при штурме его квартиры бойцами Росгвардии.
Дождь 13:42
Кино

Том Холланд поделился новыми фото со съемок «Человека-паука: Возвращение домой»

Popcornnews.ru 06:00
Космос

SpaceX провела запуск Falcon 9 со спутниками Starlink

Ранее Falcon 9 был запущен 23 апреля также в мыса Канаверал. Он доставил на орбиту порядка 60 спутников Starlink.
МедиаКорСеть 05:30
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Происшествия

В подмосковной пятиэтажке произошел хлопок газа

В подмосковной Ивантеевке в жилом пятиэтажном доме произошел хлопок бытового газа.
Российская газета 12:30
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Политика

Свердловские депутаты отказали в доверии Путину

Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию.
Уралинформбюро 02:44
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Общество

СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
RT на русском 11:14
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Общество

ЦИК утвердил порядок электронного голосования по Конституции

Центризбирком России утвердил порядок дистанционного голосования по поправкам к Конституции.
Вести.Ru 09:42
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Игры

Слухи: в Сети появился геймплей ранней версии Call of Duty: Black Ops Cold War, следующей части серии

Несколько недель назад СМИ сообщили, что следующая часть Call of Duty получит подзаголовок Black Ops Cold War и станет мягким перезапуском серии Black Ops.
3DNews 04:11
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Шоу-бизнес

Forbes составил список самых высокооплачиваемых звезд мира

Лидером списка стала Кайли Дженнер, чей доход составляет около 600 миллионов долларов.
ГЛАС.RU 11:36
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Экономика

Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка

По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
REGNUM 05:54
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Происшествия

В Оренбуржье после изъятия детей из семьи возбудили дело

Российская газета 02:45
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Общество

МЧС включит сирены и прервет передачи телеканалов по всей стране

Как сообщает пресс-служба МЧС РФ, такие комплексные проверки впервые будут проведены централизованно по всей стране.
МордовМедиа вчера в 14:08
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Происшествия

Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой

Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru 11:52
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Политика

МВД создает новый правовой режим для проживания мигрантов

МВД создает новый правовой режим для проживания мигрантов. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Деловое.ТВ 09:37
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Игры

EA массово выпустила в Steam множество своих игр

По данным VentureBeat, EA в ближайшее время добавит разные части Battlefield и Titanfall 2, а через пару недель — The Sims 4. При этом Valve в рамках сделки с EA хотела выпустить на своей платформе Apex Legends, а ЕА — запустить EA Access.
Игромания.ру 11:13
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Общество

Rockstar Games на два часа отключит серверы GTA Online и Red Dead Online в память о Джордже Флойде

Ранее заявления в поддержку афроамериканского сообщества и борьбы с расизмом опубликовали многие другие игровые студии.
CyberSport.ru 12:48
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Спорт

Олимпиада в Японии может пройти в упрощенном формате

Эхо Москвы 01:36
Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
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Политика

Лукашенко назначил Головченко новым премьер-министром Белоруссии

Новым премьер-министром Белоруссии назначен Роман Головченко, сообщает агентство БелТА.
Политическая Экспертиза 04:26
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Происшествия

В Москве задержали главу Российской венчурной компании

В среду стало известно, что правоохранительные органы (сотрудники службы экономической безопасности ФСБ и следственного департамента МВД) проводили обыски в офисах РВК и доме Повалко.
РБК 12:44
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