Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский направил 3 июня депутатский запрос на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина (копия есть у РБК).

с чего всё началось

Депутат Госдумы Александр Якубовский попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина отстранить от управления руководство "Норникеля" на время расследования аварии в Норильске. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующий запрос парламентария.

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