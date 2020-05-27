Коронавирус
ProstoProSportДепутат потребовала запретить возобновление сезона в РПЛ
Депутат от коммунистов Тамара Плетнева не поддерживает возобновление текущего сезона РПЛ. Об этом информирует Telegram-канал «Кремлевский мамковед». В частности, она обратилась к руководителю Роспотребнадзора с требованием запретить рестарт чемпионата РФ по футболу.
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Космос
Запуск американских астронавтов отменен
BFM.ru 16:34
Экономика
С 1 августа в России повысят накопительные пенсии
С 1 августа в России на 9,13% повысят накопительные пенсии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Пенсионный фонд.
Тульская пресса вчера в 07:25
Общество
Собянин продлил до 14 июня самоизоляцию в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер.
РИА Новости 13:38
Шоу-бизнес
Коллеги и друзья Началовой не стали сдавать деньги на ее памятник
Недавно стало известно, что деньги на установку памятника никто из коллег и друзей певицы не сдавал.
Подмосковье Сегодня 12:33
Политика
МИД заявил о беспокойстве из-за биолаборатории США в Грузии
Россия обеспокоена деятельностью построенного Пентагоном исследовательского центра общественного здравоохранения им. Лугара в Грузии, поскольку Вашингтон не объясняет, чем он занимается в непосредственной близости от российских границ.
РБК вчера в 16:25
Политика
Путин бросил ручку во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
Общество
Губернатор Ростовской области может ввести частичный карантин
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в регионе могут ввести режим карантина, если эпидемиологическая обстановка в районах области будет ухудшаться.
Бизнес-газета 12:48
Здоровье
В России утвердили правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru 07:30
Политика
В ДНР назвали дату следующей встречи контактной группы по Донбассу
Следующая встреча контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе состоится 10 июня, сообщили в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
РИА Новости 14:17
Авто
Mercedes показал первое изображение нового S-Class
Премьера нового Mercedes-Benz S-Class ожидается во второй половине 2020 года. В Россию седан в 223-м кузове доберется примерно через год.
Автоновости дня 25 мая в 09:26
Гаджеты
Xiaomi выпустила 4K-телевизоры Redmi Smart TV X по цене от $280
Китайская компания Xiaomi, как и ожидалось, официально представила сегодня, 26 мая, «умные» телевизоры Redmi Smart TV X: новинки будут доступны в трёх размерах — диагональю 50, 55 и 65 дюймов.
3DNews вчера в 05:11
Политика
США вводят санкции против руководителей иранской ядерной программы
Соединённые Штаты вводят санкции против двух руководителей иранской ядерной программы, сообщил госсекретарь Майк Помпео.
RT на русском 16:18
Автоспорт
Всемирный совет ФИА утвердил новый регламент «Формулы-1» на 2021 год
Всемирный совет ФИА утвердил изменения регламента «Формулы-1», которые вступят в силу в 2021 году.
Sports.ru 15:00
Религия
28 мая православные отмечают праздник Вознесения Господня
7 июня, через 10 дней после Вознесения Господня и на 50-ый день после Пасхи православные отметят Святую Троицу.
Park72.ru 05:00
Футбол
«Моментами это просто вулкан!» Актеру Ефремову нравится, как ведет себя тренер «Спартака»
Интервью актера Ефремова — Недавно Александр Панов сказал, что при Тедеско игра «Спартака» стала более динамичной и эмоциональной.
Спорт-Экспресс 09:35
Политика
Порошенко вызвали на допрос по делу о прослушке
Экс-президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) по делу о прослушке его разговора с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.
ТВ Центр 15:42
Гаджеты
Xiaomi представила 5G-смартфоны Redmi 10X и Redmi 10X Pro
Xiaomi на презентации показала три смартфона — самый дешевый Redmi 10X 4G и две старшие модели — Redmi 10X и 10X Pro.
Astera вчера в 06:46
Общество
В Петербурге названы кладбища для захоронений погибших от коронавируса
«Если понятно по документам, что смерть наступила не от коронавируса, то человек может быть похоронен на любом кладбище Петербурга, открытом для захоронения», — объяснил он в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
АБН 25 мая в 05:05
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
РБК вчера в 17:00
Происшествия
В Москве задержан адвокат по делу о крупном мошенничестве
В Москве задержаны шесть человек, которых называют организованной группой московского предпринимателя Рафаэля Хамидуллина и адвоката Фазиля Садретдинова.
Российская газета 12:23
Шоу-бизнес
Брэд Питт удивил поклонников неопрятным внешним видом
Голливудский актер Брэд Питт удивил поклонников неухоженным внешним видом.
Вести.Ru 06:54
Финансы
Объем ввезенных в страну наличных долларов оказался рекордным
В марте в связи с пандемией коронавируса и падением финансовых рынков российские банки ввезли в страну рекордные $4,95 млрд и €1,13 млрд в наличной форме.
Газета.Ru вчера в 02:05
Кино
Фото Киану Ривза в образе Росомахи появилось в Сети
Концепт-арт, на котором голливудский актер Киану Ривз изображен в роли Росомахи, разместил в интернете пользователь Пабло Руиз.
Народные новости 05:04
Шоу-бизнес
Брак Полины Гагариной разрушили деньги и диеты
Как говорят, на фоне постоянных диет Гагарина стала очень вспыльчивой, а опека Исхакова, которая раньше ей была приятна, теперь стала только раздражать.
Paparazzi.ru 05:55
Общество
Путин поручил в три раза увеличить минимальное пособие по безработице
Москва, 27 мая 2020, 20:20 — REGNUM Минимальное пособие по безработице в России будет увеличено в три раза, начиная с 1 мая.
REGNUM 13:20
Армия и оружие
Минобороны назвало причастных к подрыву турецкой колонны в Сирии
Военный патруль Турции подорвался в Идлибе на самодельном взрывном устройстве, установленном боевиками группировки «Аль-Исламад-Туркестани» (запрещена в РФ), сообщил 27 мая на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
Известия 15:41
Общество
В России за лето обеспечат всех нуждающихся школьников компьютерами
Министерство просвещения России и Агентство стратегических инициатив (АСИ) планируют в течение лета обеспечить компьютерной техникой всех школьников, которые нуждаются в ней.
Известия 05:56
Наука
Лекарство от гепатита симепревир оказалось эффективно против COVID-19
Ученые из Гонконга установили, что симепревир - недавно созданный лекарственный препарат от гепатита С - способен подавлять размножение нового коронавируса (SARS-CoV-2) в клетках человека и усиливать действие другого противовирусного препарата - ремдесивира.
Инфорос 06:31
Происшествия
В Тамбовской области убили 101-летнего ветерана войны
РБК вчера в 14:36
Авто
Появились фото обновленного Lada Largus FL
В салоне машин обновленного семейства должны появиться абсолютно новые передние сиденья, другие карты дверей, передняя панель от Renault Duster, а центральный подлокотник, руль, панель приборов, блок управления климатом и штатную мультимедиа «перекочуют» к Largus FL от соплатформенного хэтчбека XRay Cross.
Автоновости дня 03:05