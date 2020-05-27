Депутат от коммунистов Тамара Плетнева не поддерживает возобновление текущего сезона РПЛ. Об этом информирует Telegram-канал «Кремлевский мамковед». В частности, она обратилась к руководителю Роспотребнадзора с требованием запретить рестарт чемпионата РФ по футболу.

Общество Собянин продлил до 14 июня самоизоляцию в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер. 2,5K

Политика МИД заявил о беспокойстве из-за биолаборатории США в Грузии Россия обеспокоена деятельностью построенного Пентагоном исследовательского центра общественного здравоохранения им. Лугара в Грузии, поскольку Вашингтон не объясняет, чем он занимается в непосредственной близости от российских границ. 96

Политика Путин бросил ручку во время совещания Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами. 6,6K

Общество Губернатор Ростовской области может ввести частичный карантин Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в регионе могут ввести режим карантина, если эпидемиологическая обстановка в районах области будет ухудшаться. 122

Здоровье В России утвердили правила профилактики коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года. 608

Политика В ДНР назвали дату следующей встречи контактной группы по Донбассу Следующая встреча контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе состоится 10 июня, сообщили в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Авто Mercedes показал первое изображение нового S-Class Премьера нового Mercedes-Benz S-Class ожидается во второй половине 2020 года. В Россию седан в 223-м кузове доберется примерно через год. 14

Политика США вводят санкции против руководителей иранской ядерной программы Соединённые Штаты вводят санкции против двух руководителей иранской ядерной программы, сообщил госсекретарь Майк Помпео.

Автоспорт Всемирный совет ФИА утвердил новый регламент «Формулы-1» на 2021 год Всемирный совет ФИА утвердил изменения регламента «Формулы-1», которые вступят в силу в 2021 году.

Религия 28 мая православные отмечают праздник Вознесения Господня 7 июня, через 10 дней после Вознесения Господня и на 50-ый день после Пасхи православные отметят Святую Троицу. 4

Политика Порошенко вызвали на допрос по делу о прослушке Экс-президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) по делу о прослушке его разговора с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

Гаджеты Xiaomi представила 5G-смартфоны Redmi 10X и Redmi 10X Pro Xiaomi на презентации показала три смартфона — самый дешевый Redmi 10X 4G и две старшие модели — Redmi 10X и 10X Pro. 40

Общество В Петербурге названы кладбища для захоронений погибших от коронавируса «Если понятно по документам, что смерть наступила не от коронавируса, то человек может быть похоронен на любом кладбище Петербурга, открытом для захоронения», — объяснил он в эфире телеканала «Санкт-Петербург». 12

Финансы Объем ввезенных в страну наличных долларов оказался рекордным В марте в связи с пандемией коронавируса и падением финансовых рынков российские банки ввезли в страну рекордные $4,95 млрд и €1,13 млрд в наличной форме. 1,5K

Шоу-бизнес Брак Полины Гагариной разрушили деньги и диеты Как говорят, на фоне постоянных диет Гагарина стала очень вспыльчивой, а опека Исхакова, которая раньше ей была приятна, теперь стала только раздражать. 3

Армия и оружие Минобороны назвало причастных к подрыву турецкой колонны в Сирии Военный патруль Турции подорвался в Идлибе на самодельном взрывном устройстве, установленном боевиками группировки «Аль-Исламад-Туркестани» (запрещена в РФ), сообщил 27 мая на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев. 3

Общество В России за лето обеспечат всех нуждающихся школьников компьютерами Министерство просвещения России и Агентство стратегических инициатив (АСИ) планируют в течение лета обеспечить компьютерной техникой всех школьников, которые нуждаются в ней. 13

Наука Лекарство от гепатита симепревир оказалось эффективно против COVID-19 Ученые из Гонконга установили, что симепревир - недавно созданный лекарственный препарат от гепатита С - способен подавлять размножение нового коронавируса (SARS-CoV-2) в клетках человека и усиливать действие другого противовирусного препарата - ремдесивира. 7