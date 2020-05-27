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ProstoProSportProstoProSportДепутат потребовала запретить возобновление сезона в РПЛ

Депутат от коммунистов Тамара Плетнева не поддерживает возобновление текущего сезона РПЛ. Об этом информирует Telegram-канал «Кремлевский мамковед». В частности, она обратилась к руководителю Роспотребнадзора с требованием запретить рестарт чемпионата РФ по футболу.
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Депутат Госдумы выступила против возобновления РПЛ, у Овечкина родился сын. Главное к утру

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Плетнева подтвердила, что предложила отложить чемпионат России по футболу

РИА Новостивчера в 09:52

Депутат Госдумы потребовала запретить возобновление сезона в РПЛ

Sport.ruвчера в 08:13

Комментатор «Матч ТВ» - о предложении депутата КПРФ: многие клубы РПЛ очень рады такому письму

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«Это неприемлемо». Депутат от КПРФ Плетнева призвала запретить рестарт РПЛ

Спорт-Экспрессвчера в 07:15

Депутат от КПРФ Плетнева передала главе Роспотребнадзора обращение граждан, требующих отложить рестарт РПЛ

Sports.ruвчера в 07:15

«Явные симптомы горячки. Срочно к доктору». Геркус высмеял депутата Плетневу, выступившую против возобновления РПЛ

Sport24.ruвчера в 07:59
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Общество

Галкин спародировал совещание Путина и Собянина

Максим Галкин, судя по интерьерам, в своем особняке в деревне Грязь записал пародийное видео, в котором одновременно сыграл президента Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина.
Московский Комсомолец 17:18
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Футбол

Рами скрыл от «Сочи» серьезную травму. Контракт аннулирован

В среду адвокат Жюль Планк, представляющий интересы 34-летнего защитника Адиля Рами, заявил RMCSport, что футболист не собирается соблюдать обязательства по отношению к «Сочи», подписавшему француза в феврале этого года, так как ему не платят зарплату.
Спорт-Экспресс вчера в 18:57
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Происшествия

В Миннесоте привлекли Нацгвардию к обеспечению безопасности

Губернатор штата Миннесота Тим Уолц подписал указ о привлечении подразделений Национальной гвардии к обеспечению безопасности на фоне беспорядков, вызванных смертью Джорджа Флойда, который скончался после задержания полицией, говорится не сайте губернатора.
РИА Новости 19:41
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Происшествия

Суд взыскал дом и участок бывшего и.о. главы лесхоза Приморья

Суд во Владивостоке вынес решение о взыскании в доход государства дома и земельного участка стоимостью свыше 10 миллиона рублей, принадлежащих бывшему и.о. главы департамента лесного хозяйства Приморья Владимиру Иванову, осужденному за получение взятки, сообщает Генпрокуратура.
РИА Новости 07:23
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Музыка

Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители

Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor 03:41
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Общество

МЧС предупредило москвичей о грозе с градом в пятницу

В Москве объявлено экстренное предупреждение о грозе с дождем и сильном ветре в пятницу, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Москва 24 06:36
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Общество

Роспотребнадзор объяснил, зачем носить маску и перчатки на улице

Носить на улице маску и перчатки необходимо, потому что не всегда получается соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.
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Политика

Президент США подписал указ о регулировании соцсетей

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей.
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Технологии

Корпорация Microsoft выпустила глобальное обновление Windows 10

Корпорация Microsoft выпустила обновления для Windows 10, которые можно установить на свой компьютер уже сейчас.
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Авто

Гибридный Lamborghini Sian стал конструктором Lego

Компания Lego пополнила линейку Lego Technic новым конструктором – игрушечной копией гибридного суперкара Lamborghini Sian.
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Армия и оружие

Минобороны России начало подготовку к параду Победы

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Космос

В США перенесли запуск космического корабля Crew Dragon

Запуск в США первого с 2011 года пилотируемого космического корабля Crew Dragon перенесли из-за неблагоприятных погодных условий, говорится в Twitter компании SpaceX.
Rambler News Service 00:38
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Общество

Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

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Общество

В ООН назвали страну с самой высокой смертностью от коронавируса

Генсек назвал ситуацию в Йемене абсолютно трагической.
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Экономика

Даже если все запретят: эксперт рассказал, какой российский груз останется в Прибалтике

Ведущие российские производители удобрений – "Уралхим", "Еврохим", "Акрон", "Фосагро" – управляют терминалами для перевалки в портах стран Прибалтики и Финляндии, и они продолжат экспортировать свою продукцию через них в ближайшие годы, уверен Антонов.
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На трассе в Приамурье найден труп коровы, привезенной из другого региона (фото 18+)

Идентификационный номер на бирке животного оказался не амурским – корову привезли из другого региона.
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Происшествия

Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки

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Общество

В Москве разъяснили порядок поездок в непродовольственные магазины

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире Первого канала заявил, что для поездок в непродовольственные магазины, которые откроются в столице с 1 июня, нужно будет использовать цифровые пропуска категории «По иным целям».
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Технологии

Флешки от защиты 5G начали продавать в Британии

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Певец Стас Костюшкин рассказал о пережитом в детстве насилии

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В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»

Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
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Шоу-бизнес

Дворец прокомментировал нервный срыв Кейт Миддлтон

Инсайдеры уверяли, что супруга принца Уильяма истощена и находится на грани нервного срыва из-за повышенной рабочей нагрузки, которую спровоцировало внезапное решение Меган оборвать все связи с монаршей семьей уехать в другую страну.
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Андерсон Силва вызвал на бой Конора Макгрегора

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Общество

Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова родила седьмого ребенка

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова родила седьмого ребенка.
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Общество

Томские депутаты назначили себе компенсации за маски и перчатки

Депутатам Томской областной думы возместят из бюджета расходы на покупку средств индивидуальной защиты, «используемые при осуществлении депутатских полномочий».
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Умер правозащитник Сергей Мохнаткин

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The Last of Us: Part II займет много места на жестком диске PS4

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В Петербурге льготные проездные снова начнут действовать с 1 июня

В Петербурге с наступлением лета возобновится действие льготных проездных билетов для всех категорий обучающихся, пенсионеров, а также лиц, достигших возраста 60 (для мужчин) и 55 (для женщин) лет, сообщает пресс-служба Смольного.
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Общество

В США за пособием по безработице обратились более 40 млн человек

Ожидалось, что количество заявок составит не более 2,4 миллионов, а обратились 2,1 миллиона американцев.
RuNews24.ru 10:45
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Здоровье

Петербургским больницам, работающим с коронавирусом, грозит коллапс

Новых больниц для перепрофилирования почти не осталось, те что есть - переполнены.
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Тамара Васильевна Плетнёва
Российский политик
Российский политический деятель. Депутат Государственной думы первого, второго, третьего, четвёртого, пятого, шестого и седьмого созывов, член фракции КПРФ, член Постоянной комиссии Межпарламентской ассамблеи СНГ по социальной политике и правам человека, председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей.
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