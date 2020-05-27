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ProstoProSportProstoProSportДепутат потребовала запретить возобновление сезона в РПЛ

Депутат от коммунистов Тамара Плетнева не поддерживает возобновление текущего сезона РПЛ. Об этом информирует Telegram-канал «Кремлевский мамковед». В частности, она обратилась к руководителю Роспотребнадзора с требованием запретить рестарт чемпионата РФ по футболу.
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Депутат Госдумы выступила против возобновления РПЛ, у Овечкина родился сын. Главное к утру

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Депутат Госдумы потребовала запретить возобновление сезона в РПЛ

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«Явные симптомы горячки. Срочно к доктору». Геркус высмеял депутата Плетневу, выступившую против возобновления РПЛ

Sport24.ruвчера в 07:59
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Тамара Васильевна Плетнёва
Российский политик
Российский политический деятель. Депутат Государственной думы первого, второго, третьего, четвёртого, пятого, шестого и седьмого созывов, член фракции КПРФ, член Постоянной комиссии Межпарламентской ассамблеи СНГ по социальной политике и правам человека, председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей.
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