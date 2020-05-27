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ProstoProSportДепутат потребовала запретить возобновление сезона в РПЛ
Депутат от коммунистов Тамара Плетнева не поддерживает возобновление текущего сезона РПЛ. Об этом информирует Telegram-канал «Кремлевский мамковед». В частности, она обратилась к руководителю Роспотребнадзора с требованием запретить рестарт чемпионата РФ по футболу.
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Комментатор «Матч ТВ» - о предложении депутата КПРФ: многие клубы РПЛ очень рады такому письму
Metaratingsвчера в 09:20
«Это неприемлемо». Депутат от КПРФ Плетнева призвала запретить рестарт РПЛ
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