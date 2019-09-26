Общество

РИА НовостиРИА НовостиДепутат предложил отменить сроки за нарушения проведения митингов

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов внес в Госдуму законопроект, которым предлагается отменить санкцию в виде лишения свободы за нарушение порядка проведения митинга, если действия гражданина не повлекли насилия, сообщил парламентарий РИА Новости.
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Российский писатель
Российский писатель, журналист, общественный и политический деятель, радио- и телеведущий еженедельной авторской программы «Двенадцать» на канале «Россия-24». Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва с 5 октября 2016 года, заместитель председателя Комитета по культуре. Избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Коммунистической партией Российской Федерации.
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