Общество
Российская газетаЗакон о повторных нарушениях на митингах предлагают смягчить
В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается уточнить условия назначения наказания в виде лишения свободы тем, кто осужден за повторное нарушение порядка организации или проведения митингов. Также предлагается снизить штрафы.
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с чего всё началось
Депутат от КПРФ Сергей Шаргунов внес на рассмотрение Государственной думы законопроект, декриминализующий ст. 212.1 УК РФ («Неоднократное нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, шествия или пикетирования»).Коммерсантъ08:21
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Законопроект о смягчении наказания за участие в протестах столкнулся с правоприменителями
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