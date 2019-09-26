с чего всё началось

В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается уточнить условия назначения наказания в виде лишения свободы тем, кто осужден за повторное нарушение порядка организации или проведения митингов. Также предлагается снизить штрафы.

Закон о повторных нарушениях на митингах предлагают смягчить

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