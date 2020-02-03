Общество
Газета.RuВ Госдуме предложили запретить прием посылок из Китая
В Госдуме предложили запретить прием посылок с товарами из китайских интернет-магазинов на время распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV. С этой инициативой депутат Виталий Милонов обратился к главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору "Почты России" Николаю Подгузову.
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Депутат Госдумы Виталий Милонов (ЕР) предложил главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору "Почты России" Николаю Подгузову приостановить поступление в Россию посылок с товарами из китайских интернет-магазинов до нормализации обстановки с коронавирусом.РИА Новостивчера в 19:13
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Милонов предложил запретить прием посылок в Россию из Китая из-за коронавируса
Народные новостивчера в 21:14
Милонов предложил не пускать в Россию посылки из китайских интернет-магазинов
Телеканал 360°вчера в 22:50
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