Общество

Газета.RuГазета.RuВ Госдуме предложили запретить прием посылок из Китая

В Госдуме предложили запретить прием посылок с товарами из китайских интернет-магазинов на время распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV. С этой инициативой депутат Виталий Милонов обратился к главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору "Почты России" Николаю Подгузову.
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В ГД хотят запретить прием посылок из китайских интернет-магазинов

Депутат Госдумы Виталий Милонов (ЕР) предложил главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору "Почты России" Николаю Подгузову приостановить поступление в Россию посылок с товарами из китайских интернет-магазинов до нормализации обстановки с коронавирусом.
РИА Новостивчера в 19:13

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Милонов предложил запретить «Почте России» принимать посылки из Китая

РЕН ТВ04:37

Депутат предложил запретить «Почте России» принимать посылки из Китая

РБК03:27

В ГД хотят запретить прием посылок из китайских интернет-магазинов

РИА Новостивчера в 19:13

В России захотели запретить прием посылок из Китая

Lenta.ruвчера в 21:43

В Госдуме хотят запретить посылки из китайских интернет-магазинов

URA.Ruвчера в 21:32

Милонов предложил запретить прием посылок в Россию из Китая из-за коронавируса

Народные новостивчера в 21:14

Милонов предложил не пускать в Россию посылки из китайских интернет-магазинов

Телеканал 360°вчера в 22:50
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Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 04:42, Ашберн
Наука

Двигательную установку электрического лайнера американцы испытают в 2021 году

Anonsens 31 января в 12:59
Общество

Личные данные клиентов сети российских гипермаркетов утекли в интернет

В интернет утекла база с личными данными клиентов сети российских гипермаркетов «Лента».
Lenta.ru 02:55
Здоровье

Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите

Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Газета.Ru вчера в 06:29
Хоккей

Скончался 18-летний вратарь МХЛ Вилен Прокофьев

Игрок казахстанского хоккейного клуба «Снежные барсы» Вилен Прокофьев ушел из жизни в возрасте 18 лет, сообщили 3 февраля в пресс-службе клуба «Барыс».
REGNUM 00:20
Общество

РЖД приостановили сообщение с КНДР

Ранее в кассе железнодорожных билетов в Пхеньяне, которая является официальным публичным представительством железных дорог КНДР, сообщили ТАСС, что власти КНДР приняли решение приостановить, начиная с понедельника, ж/д сообщение с Россией в качестве превентивной меры против распространения коронавируса.
ТАСС 04:23
Армия и оружие

Столтенберг назвал цели учений Defender-2020

Глава НАТО Йенс Столтенберг настаивает, что военные учения Defender Europe 2020 не направлены против России, передает Еиrастіv, со ссылкой на AFP.
Rambler News Service 04:25
Происшествия

Четырех пассажиров рейса Пекин — Иркутск госпитализировали в больницу

Четверых пассажиров борта, прибывшего в Иркутск из Пекина, госпитализировали в инфекционную больницу с повышенной температурой, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
РИА Новости вчера в 23:54
Политика

Великобритания официально вышла из Евросоюза

За выходом из Евросоюза начался переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.
Москва 24 31 января в 18:33
Энергетика

Bloomberg: спрос на нефть в Китае упал на 20% из-за коронавируса

Спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн баррелей в день, или на 20% от общего потребления, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 03:42
Политика

Посол в ЦАР рассказал о расследовании убийства российских журналистов

Тридцатого июля 2018 года в Центральноафриканской республике были убиты трое россиян: журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, работавшие в ЦАР по заказу Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского.
РИА Новости 02:43
Общество

Голикова попросила Мишустина отменить инвестиционный форум в Сочи

Вице-премьер Татьяна Голикова на оперативном совещании в понедельник попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина, с учетом ситуации с распространением коронавируса в мире, принять решение об отмене российского инвестиционного форума в Сочи, который должен пройти в середине февраля.
РИА Новости 03:02
Футбол

Александр Кокорин рассказал о своей зарплате в «Зените»

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Шоу-бизнес

Телеведущая Марина Кравец впервые станет мамой

О беременности Марины стало известно 1 февраля после того, как в Сети появились фото и видео, на которых отчетливо виден заметно выросший живот Кравец.
Летидор вчера в 04:01
Политика

Главу Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками

РИА Новости 02:33
Происшествия

Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Газета.Ru вчера в 23:01
Экономика

Бензин в России оказался одним из самых дешевых в Европе

Бензин в России оказался одним из самых дешевых в Европе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.
Lenta.ru 00:57
Политика

Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Lenta.ru вчера в 19:37
Здоровье

Депутаты ЗС обсудили проблемы здравоохранения в Иркутском районе

Проблемы здравоохранения на территории Иркутского района обсудили депутаты областного парламента на выездном заседании комитета по здравоохранению и социальной политики ЗС в поселке Хомутово.
Твой Иркутск 01:00
Футбол

Зинченко извинился перед «Манчестер Сити» за первое удаление в карьере

РБК 04:03
Общество

Кейт Миддлтон в старом платье покорила модных критиков на BAFTA

Для BAFTA в этом году Кейт Миддлтон отдала предпочтение элегантному платью от Alexander McQueen.
Газета Metro 01:47
Общество

Bild: немецкий спецрейс из Уханя не пустили в Москву

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуировавшего граждан ФРГ из Китая.
Вести.Ru 01 февраля в 08:16
Политика

МИД Китая обвинил США в распространении паники по поводу коронавируса

США не только не предоставили Китаю никакой существенной помощи в борьбе с новым типом коронавируса, но, наоборот, предприняли целую серию мер и посеяли панику, заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
РИА Новости 03:46
Шоу-бизнес

Успенская прокомментировала обвинения дочери в насилии

Любовь Успенская рассказала, что обвинения в насилии от ее дочери не являются правдивыми.
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СК возбудил дело против пустившей ребенка за руль каршеринга женщины

Следователи в Москве возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая в нетрезвом виде посадила ребенка за руль каршеринговой машины.
Известия 04:36
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IPhone в стиле Tesla продают за $15 000

Российская компания Caviar на днях анонсировала своё новое творение — iPhone 11 Pro в стиле Tesla.
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Экономика

Россия усилит ограничения при госзакупках иностранных товаров

Ранее ГЛАС сообщал, что в России увеличат финансирование госпрограммы по развитию села.
ГЛАС.RU 01:44
Происшествия

Пять подозреваемых в подготовке терактов арестованы в Казахстане

Спецслужбы Казахстана арестовали пятерых человек по подозрению в подготовке терактов в местах массового скопления людей в Караганде и Таразе.
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Футболист «Галатасарая» отказался переходить в «Спартак»

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Пригожин рассказал о ссоре с Валерией

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поссорился со своей супругой Валерией перед поездкой.
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Вышел общий тизер трех новых сериалов Marvel

Студия Disney представила общий тизер трех новых сериалов киновселенной Marvel - «Сокол и Зимний Солдат», «Ванда/Вижн» и «Локи».
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