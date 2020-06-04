Политика
РИА НовостиДепутат прокомментировал слова Дурова о Telegram
Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что приветствует инициативу депутатов от "Справедливой России", которые предложили запретить блокировку Telegram в период режимов повышенной готовности или ЧС как информресурса госорганов.
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Кино
Каннский кинофестиваль объявил программу
Афиша Daily вчера в 13:44
Общество
Карантин в Краснодарском крае продлили до 21 июня
Режим карантина, действующий в Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса, продлен до 21 июня, заявил в четверг в ходе заседания оперативного штаба региона губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
ТАСС 06:06
Здоровье
Роспотребнадзор утвердил санитарные правила до 2021 года
Соблюдать новые санитарно-эпидемиологические правила нашей стране предстоит до начала массовой вакцинации или до широкого применения действенного лекарства от COVID-19.
Новости. Зябликово вчера в 03:59
Происшествия
В Тульской области размыло районную дорогу
Из-за сильных дождей в Суворовском районе Тульской области размыло и подтопило участок местной дороги.
Тульская пресса 02:21
Шоу-бизнес
Миронов вступился за Собянина после пародии Галкина
Культуромания 02 июня в 09:08
Политика
Платошкину вменяют организацию массовых беспорядков, он арестован
Платошкину вменяют организацию массовых беспорядков.
Накануне.Ru 09:26
Технологии
«ВКонтакте» запустила «Клипы» — аналог TikTok
Социальная сеть «ВКонтакте» 4 июня объявила о запуске «Клипов» — это бесконечная лента коротких вертикальных видео разной тематики, похожая на популярный сервис TikTok.
Фонтанка.Ру 06:30
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала неизбежной новую пандемию
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала неизбежной новую пандемию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 07:22
Гаджеты
4K-телевизор Sony Bravia XH90 с полной прямой подсветкой выходит на российский рынок
В России стартуют продажи ЖК-телевизора Bravia японской компании Sony линейки XH90 разрешением 4K HDR с полной прямой светодиодной подсветкой (Full Array LED).
UfaTime.ru 07:18
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК 02 июня в 16:25
Киберспорт
DF: опасайтесь The Outer Worlds на Switch — что не так с игрой на консоли Nintendo?
Игромания.ру 09:51
Здоровье
Роспотребнадзор назвал безопасными прогулки и занятия спортом в масках
В ведомстве заверили, что заниматься спортом и гулять в медицинской маске в условиях распространения коронавируса COVID-19 безопасно для здоровья людей.
Коммерсантъ 08:08
Общество
В России открылся первый магазин датского конкурента IКЕА
JYSK появился в датском Орхусе в 1979 году. Сейчас сеть разрослась почти до трёх тысяч магазинов в 52 странах.
Говорит Москва вчера в 06:46
Армия и оружие
«Адмирал Григорович» и «Профессор Николай Муру» прибыли на Шри-Ланку
Вести.Севастополь вчера в 02:14
Кино
Екатерина Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым
43-летняя российская актриса Екатерина Гусева, которую отечественный зритель до сих пор помнит в первую очередь как Ольгу, жену Саши Белого из "Бригады", рассказала, почему какое-то время избегала съемок с Сергеем Безруковым.
Российская газета вчера в 12:10
Космос
Магнитные бури 2020. Солнце выбросило в космос фонтан плазмы размером с планету
Солнце выбросило в космос фонтан плазмы размером с планету Астрофизики полагают, что на Солнце начался новый одиннадцатилетний цикл активности.
ГТРК Южный Урал 01:28
Общество
Собянин пообещал удалить данные соцмониторинга и системы пропусков
Власти Москвы удалят данные приложения "Социальный мониторинг", использование которого является обязательным для тех горожан, у кого выявили коронавирус, и системы цифровых пропусков после пандемии.
Российская газета 02:27
Политика
Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 1 июля
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Об этом заявил президент Владимир Путин, пишет РИА Новости.
Калининград.Ru 01 июня в 10:03
Футбол
Россия претендует на проведение оставшихся матчей Лиги чемпионов
Россия, Германия и Португалия претендуют на проведение доигровки матчей Лиги чемпионов, сообщил Bild.
ProstoProSport 01:41
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии
ТВ Центр вчера в 07:48
Общество
Депутат попросил СК отстранить Потанина от руководства «Норникелем»
Депутат Госдумы Александр Якубовский попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина отстранить от управления руководство "Норникеля" на время расследования аварии в Норильске.
РИА Новости 09:51
Общество
В Ростуризме назвали сроки открытия пляжей Юга России
Будущее России. Национальные проекты вчера в 09:34
Гаджеты
Европейские смартфоны Huawei и Honor получат EMUI 10.1
По информации портала MyDrivers.com, на смартфоны китайских брендов Huawei и Honor уже начали распространяться новые сборки фирменной оболочки EMUI 10.1, первыми в их числе стали модели Huawei линейки P30.
Деловое.ТВ 10:07
Технологии
Эксперт рассказал о признаках прослушки смартфона
Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в интервью агентству «Прайм» рассказал о признаках прослушки смартфона.
Твой Континент 05:14
Армия и оружие
В Польше стартовали учения по переброске американских войск в Европу
Изначально планировалось, что учения станут крупнейшей за 25 лет переброской войск США: из-за океана должны были прибыть 20 тысяч солдат, к ним присоединится еще 9 тысяч уже дислоцированных в Европе.
ТК Звезда 08:54
Общество
Фетисов: слава богу, что моя дочь учится в Америке
Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал о своём возвращении в Россию.
Metaratings 09:18
Шоу-бизнес
Бывшая жена певца Ромы Жукова обвинила его в насилии
37-летняя Елена Жукова, родившая некогда популярному певцу Роме Жукову семерых (!) детей, теперь с глубокой неприязнью вспоминает время их столь плодотворного союза.
Российская газета 08:48
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые высказался после слухов о разводе
Некоторые пользователи решили, что Исхаков просто решил поднять хайп на теме развода с Гагариной. А заодно вызвать жалость к себе.
RuNews24.ru вчера в 03:57