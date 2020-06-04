Политика

РИА НовостиРИА НовостиДепутат прокомментировал слова Дурова о Telegram

Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что приветствует инициативу депутатов от "Справедливой России", которые предложили запретить блокировку Telegram в период режимов повышенной готовности или ЧС как информресурса госорганов.
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Основатель «Телеграма» Павел Дуров призвал разблокировать мессенджер в России

Эхо Москвы10:06

В Минкомсвязи назвали условие разблокировки Telegram в России после призыва Дурова

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Дуров прокомментировал возможную разблокировку Telegram в России

Rambler News Service05:19

Дуров назвал плюсы от возможной разблокировки Telegram в России

РБК06:16

Дуров увидел пользу нацбезопасности России в разблокировке Telegram

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Депутат прокомментировал слова Дурова о Telegram

РИА Новости06:54

Дуров заявил, что в России 30 млн человек пользуются Telegram

ТАСС05:06
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Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 10:53, Ашберн
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Новый облик Волка из перезапуска «Ну, погоди!» слили в сеть

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Кино

Каннский кинофестиваль объявил программу

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Общество

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Происшествия

В Тульской области размыло районную дорогу

Из-за сильных дождей в Суворовском районе Тульской области размыло и подтопило участок местной дороги.
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Культуромания 02 июня в 09:08
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Политика

Платошкину вменяют организацию массовых беспорядков, он арестован

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Накануне.Ru 09:26
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Технологии

«ВКонтакте» запустила «Клипы» — аналог TikTok

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала неизбежной новую пандемию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 07:22
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Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
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Здоровье

Роспотребнадзор назвал безопасными прогулки и занятия спортом в масках

В ведомстве заверили, что заниматься спортом и гулять в медицинской маске в условиях распространения коронавируса COVID-19 безопасно для здоровья людей.
Коммерсантъ 08:08
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Общество

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JYSK появился в датском Орхусе в 1979 году. Сейчас сеть разрослась почти до трёх тысяч магазинов в 52 странах.
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Кино

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Власти Москвы удалят данные приложения "Социальный мониторинг", использование которого является обязательным для тех горожан, у кого выявили коронавирус, и системы цифровых пропусков после пандемии.
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Политика

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Россия претендует на проведение оставшихся матчей Лиги чемпионов

Россия, Германия и Португалия претендуют на проведение доигровки матчей Лиги чемпионов, сообщил Bild.
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Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии

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Павел Дуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
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