Политика

РИА НовостиРИА НовостиДепутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
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с чего всё началось

Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева (ЕР) считает политической провокацией публикации о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с уголовниками.
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Ирина Михайловна Гусева
Российский общественный деятель
Российский политический и общественный деятель, депутат Государственной думы VII созыва, член фракции «Единая Россия», первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам.
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