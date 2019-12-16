Политика
РИА НовостиДепутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
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с чего всё началось
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева (ЕР) считает политической провокацией публикации о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с уголовниками.РИА Новости04:19
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Депутат Госдумы от Волгограда Ирина Гусева сравнила малоимущих избирателей с зэками
НовостиВолгограда.рувчера в 07:26
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 07:30, Ашберн
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