Политика
РИА НовостиДепутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева (ЕР) считает политической провокацией публикации о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с уголовниками.
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с чего всё началось
Депутат Государственной думы РФ и бывшая глава Волгограда Ирина Гусева вызвала взрыв негодования в Рунете, резко высказавшись против введения прогрессивного налога на доходы физических лиц в стране.Ридусвчера в 08:20
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Депутат Госдумы от Волгограда Ирина Гусева сравнила малоимущих избирателей с зэками
НовостиВолгограда.рувчера в 07:26
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