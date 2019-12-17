Депутат Государственной думы РФ и бывшая глава Волгограда Ирина Гусева вызвала взрыв негодования в Рунете, резко высказавшись против введения прогрессивного налога на доходы физических лиц в стране.

с чего всё началось

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева (ЕР) считает политической провокацией публикации о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с уголовниками.

Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих

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