Политика
РИА НовостиДепутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева ("Единая Россия") назвала хайпом и политическим заказом публикации о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с уголовниками.
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Российского депутата жестко раскритиковали за сравнение малоимущих с уголовниками
Московский Комсомолец02:55
Депутат Госдумы от Волгограда Ирина Гусева сравнила малоимущих избирателей с зэками
НовостиВолгограда.рувчера в 07:26
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