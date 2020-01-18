Общество
REGNUMДепутат в Латвии пожаловался на употребление русского языка в стране
Напомним, за последнее время агрессия латвийских общественников и законодателей в отношении русского языка проявляется часто. Так, депутат Европарламента от Латвии Робертс Зиле, что его пригласили в самолет на русском языке.
Читать в источнике
Оценить85
с чего всё началось
Депутат парламента Латвии Александр Кирштейнс отметил пост в Twitter, в котором одна из его соотечественниц возмутилась из-за использования русского языка в Риге.Lenta.ru13:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 20:04, Ашберн
Спорт
Большунов выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка мира в Нове-Место
Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку на 15 км свободным стилем на седьмом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).
Политика
Трамп отвергает обвинения по обеим статьям импичмента
«Президент Трамп категорически и однозначно отрицает каждое из обвинений в обеих статьях импичмента», — говорится в документе.
Шоу-бизнес
Модель Ксения Пунтус рассказала обстоятельства своего падения из окна
Известная модель Ксения Пунтус смогла рассказать обстоятельства, которые привели к ее падению с окна квартиры.
Экономика
В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году
Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
Космос
Маск пообещал перевезти на Марс миллион человек
Как заявил Маск, если за 10 лет построить сто таких кораблей, то массовые путешествия на Красную планету станут реальностью.
Общество
Более 5,5 тысячи человек уже посетили крещенские купания в Москве
В Москве более 5,5 тысячи людей пришли на крещенские купания, передаетРИА "Новости". Из них в воду зашли около 3 тысяч человек.
Общество
В «Сколково» подсчитали экономию бюджета при отказе россиян от курения
По словам директора Центра развития здравоохранения «Сколково» Натальи Комаровой, отказ от курения каждого потребителя мог бы сократить государственные расходы на здравоохранение на 7,9% в год.
Политика
Помпео прибыл на конференцию по Ливии в Берлине
Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл на конференцию по Ливии, которая пройдет в воскресенье в Берлине.
Политика
Орешкин может стать помощником Путина
Временно исполняющий обязанности министра экономического развития Максим Орешкин может стать помощником президента РФ Владимира Путина.
Космос
Ученые выяснили причину странного вращения зонда «Гюйгенс» при посадке на Титан
Четырнадцатого января 2005 года аппарат вошел в атмосферу Титана — крупнейшего спутника Сатурна — и сел на его поверхность, в области Ксанаду.
Общество
Российские борцы с экстремизмом месяцами тайно снимали активистку в ее спальне
Космос
NASA хочет построить лунную базу из грибов
Хоккей
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛ
Политика
Польша заявила права на ряд шедевров искусства в России
Специальные отряды НКВД реквизировали ценные произведения польского искусства, многие из которых все еще в России.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли свадьбу за 6,5 миллиона долларов.
Общество
Консорциум Ростеха и группы ВИС построит мост через Лену в Якутске
Происшествия
Прокуратура проверит «беспечность» матери Лизы Киселевой из Саратова
В Саратовской области прокуратура начала проверку в отношении матери Лизы Киселевой.
Политика
Зеленский не принял отставку Гончарука
Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука сообщил, что готов дать ему и правительству шанс.
Космос
Индийский спутник связи успешно выведен на орбиту ракетой Ariane 5
Футбол
Исламхан проводит первую тренировку за «Зенит»
Пресс-служба "Зенита" сообщает, что бывший полузащитник "Кайрата" Бауыржан Исламхан сегодня проводит первую тренировку в составе петербургского клуба.
Здоровье
Скворцова сообщила о скором введении электронных медкарт
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Вероника Скворцова выступила на пленарном заседании XVIII Ассамблеи «Здоровая Москва».
Происшествия
В Самаре локализовали пожар в ресторане
Пожар в ресторане в Самаре локализован на площади 900 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по региону.
Происшествия
Московский ТЦ извинился за избиение подростка охранником
Торговый центр «МЕГА Химки», охранник которого ранее избил подростка, извинился перед посетителями.
Авто
Названы комплектации кроссовера Skoda Karoq в РФ
Производство новинки будет налажено на заводе в Нижнем Новгороде, а в продажу Skoda Karoq поступит в комплектациях Ambition и Style.
Политика
«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС
Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
Космос
У ближайшей к Солнцу звезды нашли вторую планету
В 2016 году возле Проксимы нашли планету Проксима b, и это стало ярким событием в мире исследований космоса, поскольку у неё твёрдая поверхность, она чуть больше Земли и к тому же расположена в "зоне обитаемости", то есть не слишком близко и не слишком далеко от звезды.