с чего всё началось

Напомним, за последнее время агрессия латвийских общественников и законодателей в отношении русского языка проявляется часто. Так, депутат Европарламента от Латвии Робертс Зиле, что его пригласили в самолет на русском языке.

Депутат в Латвии пожаловался на употребление русского языка в стране

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